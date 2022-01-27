«Фридом Финанс»: В центре внимания − отчетность X5

Аналитики «Фридом Финанс»:

На торгах 26 января индекс Мосбиржи к 12:09 мск поднялся на 2,74%, а РТС вырос на 3,13%. Поводом для разворота вверх стало отсутствие новых признаков обострения конфликта между Россией и Западом. Объемы операций с акциями на Московской бирже сегодня примерно на 30% ниже среднего за последний месяц. Рынки Юго-Восточной Азии и фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются разнонаправлено на фоне ожиданий оглашения результатов двухдневного заседания ФРС.

Нефть консолидируется вблизи нулевых отметок. Ее дальнейшая динамика будет зависеть от официальной статистики запасов сырья и нефтепродуктов в США, которая выйдет в 18:00 мск.

Консенсус Wall Street предполагает сокращение запасов нефти на 0,728 млн баррелей. В случае совпадения фактического результата с ожидаемым котировки энергоносителей получат поддержку.



В 22:00 мск станет известно решение Федрезерва относительно ключевой ставки. Впрочем, большинство аналитиков полагает, что в январе регулятор оставит ее без изменений. В 22:30 глава ФРС Джером Пауэлл выступит с комментариями по итогам заседания Комитета по открытым рынкам. Инвестсообщество рассчитывает на конкретику относительно сроков начала ужесточения денежно-кредитной политики. Если Пауэлл анонсирует повышение ставки на мартовском заседании, фондовые площадки всего мира отреагируют негативно.

На российском фондовом рынке в лидерах роста X5 Retail Group (+2,78%) и Petropavlovsk (+2,77%) Аутсайдерами стали Роснефть (532.45, -2,91%) и ПИК (-5,09%).

Бумаги Х5 с запозданием отыгрывают ростом позитивную отчетность, согласно которой выручка ретейлера повысилась на 14,9%. Общее количество магазинов увеличилось за год увеличилось на 1,366 тыс. Объем продаж вырос на 93%, средний чек повысился на 9%.

Долгосрочная цель по распискам X5 Retail Group — 4947 руб.

Акции Роснефти корректируются на фоне интереса компании к аукциону Минприроды на разработку месторождений Нурминской группы. Это решение стало неожиданным для инвесторов, так как у компании недостаточно ресурсов для создания необходимой инфраструктуры. Несмотря на это, мы сохраняем долгосрочную целевую цену по акции Роснефти на отметке 721 руб.

Ориентир для индекса Мосбиржи до конца текущей сессии: диапазон 3380–3390 пунктов. Прогнозы для пар USD/RUB и EUR/RUB: 78,50–78,40 и 88,70–88,50 соответственно.