Аналитики группы RBI дали прогноз влияния инфляции
- ФРС четко ориентирована на борьбу с инфляцией, ЕЦБ еще колеблется
- Инфляционные риски все чаще приобретают решающее значение
2022-й— еще один хороший год для размещения акций, потому что инфляция съедает прибыль
Аналитики группы RBI Гюнтер Дойбер, глава Raiffeisen Research, Петер Брезинчек, главный аналитик группы Raiffeisen Bank International, и Кристиан Хинтервальнер, начальник отдела фондового анализа, дали прогноз о влиянии инфляции на
ФРС четко ориентирована на борьбу с инфляцией, ЕЦБ еще колеблется
На протяжении третьего года пандемии штамм омикрон, возможные дальнейшие мутации
Для финансовых рынков и центральных банков инфляционные риски все чаще приобретают решающее значение в долгосрочной перспективе.
После того как в 2021 году инфляция в среднем превысила 5%, Федеральная резервная система США (ФРС) прогнозирует постепенное приближение инфляции к двухпроцентному целевому показателю центрального банка в 2022 (+2,6%), 2023 (+2,3%) и 2024 (+2,1%) годах. Данный прогноз превышения целевого показателя инфляции в течение четырех (!) лет побуждает ФРС к активным действиям. «Председатель ФРС Пауэлл недвусмысленно указал: повышенная инфляция угрожает достижению полной занятости населения. Следовательно, в настоящее время курс