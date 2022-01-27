Аналитики группы RBI дали прогноз влияния инфляции

ФРС четко ориентирована на борьбу с инфляцией, ЕЦБ еще колеблется

Инфляционные риски все чаще приобретают решающее значение

2022-й — еще один хороший год для размещения акций, потому что инфляция съедает прибыль

Аналитики группы RBI Гюнтер Дойбер, глава Raiffeisen Research, Петер Брезинчек, главный аналитик группы Raiffeisen Bank International, и Кристиан Хинтервальнер, начальник отдела фондового анализа, дали прогноз о влиянии инфляции на денежно-кредитную политику и ситуацию на рынках капитала в этом году.

ФРС четко ориентирована на борьбу с инфляцией, ЕЦБ еще колеблется

На протяжении третьего года пандемии штамм омикрон, возможные дальнейшие мутации COVID-19 , их последствия и сопутствующее существенное ценовое давление будут определять базовые экономические условия финансовых рынков. В целом факторы экономической политики усложняются. «Мы рады отметить, что в США и странах ЕС за пределами Еврозоны центральные банки уже взяли курс на борьбу с инфляцией, — заявил Гюнтер Дойбер. — В ФРС этот четкий курс с большой долей вероятности будет сопровождаться ростом устойчивости к временным откатам (фондового) рынка». Европейский центральный банк (ЕЦБ) пока что колеблется, однако 2022 год, вероятно, станет решающим и для него. «Учитывая ожидаемую ситуацию в экономике, полное рассогласование денежно-кредитной политики Еврозоны и США, которое наблюдалось на протяжении последнего десятилетия, будет неуместным», — отметил г-н Дойбер.

Для финансовых рынков и центральных банков инфляционные риски все чаще приобретают решающее значение в долгосрочной перспективе.