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Аналитики группы RBI дали прогноз влияния инфляции

Аналитики группы RBI дали прогноз влияния инфляции

  • ФРС четко ориентирована на борьбу с инфляцией, ЕЦБ еще колеблется
  • Инфляционные риски все чаще приобретают решающее значение
  • 2022-й — еще один хороший год для размещения акций, потому что инфляция съедает прибыль

Аналитики группы RBI Гюнтер Дойбер, глава Raiffeisen Research, Петер Брезинчек, главный аналитик группы Raiffeisen Bank International, и Кристиан Хинтервальнер, начальник отдела фондового анализа, дали прогноз о влиянии инфляции на денежно-кредитную политику и ситуацию на рынках капитала в этом году.

ФРС четко ориентирована на борьбу с инфляцией, ЕЦБ еще колеблется

На протяжении третьего года пандемии штамм омикрон, возможные дальнейшие мутации COVID-19, их последствия и сопутствующее существенное ценовое давление будут определять базовые экономические условия финансовых рынков. В целом факторы экономической политики усложняются. «Мы рады отметить, что в США и странах ЕС за пределами Еврозоны центральные банки уже взяли курс на борьбу с инфляцией, — заявил Гюнтер Дойбер. — В ФРС этот четкий курс с большой долей вероятности будет сопровождаться ростом устойчивости к временным откатам (фондового) рынка». Европейский центральный банк (ЕЦБ) пока что колеблется, однако 2022 год, вероятно, станет решающим и для него. «Учитывая ожидаемую ситуацию в экономике, полное рассогласование денежно-кредитной политики Еврозоны и США, которое наблюдалось на протяжении последнего десятилетия, будет неуместным», — отметил г-н Дойбер.

Для финансовых рынков и центральных банков инфляционные риски все чаще приобретают решающее значение в долгосрочной перспективе.

После того как в 2021 году инфляция в среднем превысила 5%, Федеральная резервная система США (ФРС) прогнозирует постепенное приближение инфляции к двухпроцентному целевому показателю центрального банка в 2022 (+2,6%), 2023 (+2,3%) и 2024 (+2,1%) годах. Данный прогноз превышения целевого показателя инфляции в течение четырех (!) лет побуждает ФРС к активным действиям. «Председатель ФРС Пауэлл недвусмысленно указал: повышенная инфляция угрожает достижению полной занятости населения. Следовательно, в настоящее время курс денежно-кредитной политики на 2022 год направлен на быструю нормализацию. В этом году возможно четырехэтапное повышение процентных ставок», — заявил Петер Брезинчек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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