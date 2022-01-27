«Открытие»: Заступничество американского и европейского бизнеса обнадёживает российский рынок

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям («Открытие Инвестиции»)

Заступничество американского и европейского бизнеса обнадёживает российский рынок

· Отечественные индексы продолжают восстанавливаться после провального понедельника. Частичным позитивом для инвесторов стали сообщения об обращении американских корпораций к администрации Джо Байдена с просьбой проявить осмотрительность и не подрывать их бизнес в России. Евросоюз также попросил исключить российские энергетические поставки из каких-либо планов ограничений для РФ. В целом, вся тематика санкций начинает раздражать европейский бизнес, который теряет деньги из-за американских планов против РФ.

· По состоянию на 15:20 мск индекс МосБиржи - 3376,03 п. (+3,60%), а индекс РТС - 1342,62 п. (+3,53%).

· Все секторы российского рынка растут, кроме строительного. Прирост большинства отраслевых индексов превышает 2%, а в химии и нефтехимии повышение более чем на 5%. Локальные участники торгов продолжают скупать подешевевшие акции. В лидерах дня OZON Holdings, X5 Retail Group и TCS Group.

· Группа «М.Видео – Эльдорадо» нарастила общие продажи (GMV) на 13,1% в 2021 году до 570,7 млрд рублей. Онлайн продажи увеличились на 28,8% до 386,9 млрд рублей. Рост в IV квартале 8,1% (Г/Г) до 177,6 млрд рублей, а онлайн продажи на 17,3% до 123,9 млрд рублей, а их доля в общих продажах составила 69,8%.

· Застройщик «Самолёт» увеличил выручку за 2021 год по управленческой отчётности на 113% до 131 млрд рублей. Выручка с учетом результатов компании «СПБ Реновация», которая будет консолидирована в МСФО-отчетности с 1 января 2022 года, выросла на 134% до 144,2 млрд рублей. Объём продаж недвижимости увеличился на 112%. Рост продаж в IV квартале составил 161%. Менеджмент компании полагает, что в ближайшие годы удастся удерживать темпы роста на уровне удвоения показателей.

Рубль остаётся в плену санкционных рисков

· Рубль начинал день стабильно, но затем заметно ослаб. Частично это объясняется заявлением главы МИД Сергея Лаврова о том, что ответ США по гарантиям безопасности, скорее всего, будет разочаровывающим. Впрочем, рубль также подвержен давлению на росте ожиданий более высокой ставки ЦБ РФ.

· К середине московских торгов баррель Brent стоил около 7035 рублей. То есть нефть в рублях покорила очередной рекорд.

· Ставки MosPrime вновь повысились до 8,63% на день, 8,79% на неделю и 9,12% на месяц.

· На Forex доллар незначительно укреплял свои позиции. DXY торговался выше 96,0 п. Валютные трейдеры ждут итогов заседания ФРС. Если американский регулятор подтвердит свои планы по агрессивному повышению ставки, то укрепление доллара продолжится. На этих ожиданиях вновь слабеет евро, теряя более 0,2%, и, торгуясь на уровне $1,128. Подобная динамика объясняется тем, что курсы ЕЦБ и ФРС по ключевой ставке вновь расходятся, так как представители европейского регулятора пока не готовы говорить об изменении ставок.

По состоянию на 15:20 мск:

· DXY – 96,10 (+0,16%),

· EUR-USD - $1,128 (-0,18%),

· GBP-USD - $1,351 (+0,1%),

· USD-JPY – 114,16 (+0,28%),

· USD-RUB – 79,19 (+0,72%),

· EUR-RUB – 89,31 (+0,57%).

Акции в Европе продолжают восстанавливаться после потерь с начала года

· Европейские индексы активно повышались. Stoxx 600 прибавлял около 1,8%. В последние два дня американский рынок демонстрировал резкое снижение в середине дня, но неизменно ликвидировал большую часть потерь к закрытию. Основной прирост обеспечивали секторы путешествий и гостеприимства, а также базовых материалов.

· Акции итальянской Tod’s поднимались более чем на 11%. Компания сообщила о 40% росте выручки на фоне восстановления рынка модных товаров. До 2021 года выручка снижалась пять лет подряд. Бумаги BioNTech SE дорожали на 3,5% на новостях о том, что начались испытания вакцины против COVID-19-Omicron совместно с Pfizer.

· Из статистики можно лишь упомянуть снижение индекса потребительского доверия во Франции до 99,0 п. с 100,0 п. в декабре. Впрочем, ожидалось снижение до 98,0 п.

По состоянию на 15:20 мск:

· FTSE 100 - 7500,77 п. (+1,75%),

· DAX - 15464,36 п. (+2,25%),

· CAC 40 - 6992,59 п. (+2,26%).

Нефть штурмует уровень $89 за баррель Brent на геополитических рисках

· Существенных изменений на рынке нет, кроме попытки Brent подняться выше $89 за баррель. Частично за это отвечает снижение запасов в США, а также риски, связанные с геополитической напряжённостью вокруг Украины. Впрочем, европейские союзники США просят исключить энергетические поставки РФ из каких-либо планируемых санкций, включая препятствия для оплаты поставок.

По состоянию на 15:20 мск:

· Brent - $88 (+0,94%),

· WTI - $86,31 (+0,83%),

· Алюминий - $3070,5 (-0,70%),

· Золото - $1844,7 (-0,42%),

· Медь - $9943,98 (+1,36%),

· Никель - $22565 (+1,01%).

Boeing терпит убытки третий год подряд, но добился позитивного финансового потока

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 0,9% в Dow Jones до 1,65% в NASDAQ. Меж тем доходность по 10-летним казначейским обязательствам подросла на №,3 базисных пункта до 1,79%.

· Американский рынок в последние два дня показывает наличие интереса к покупкам. В течение дня индексы резко снижались, но к закрытию большая часть потерь была отыграна.

· Среди активных бумаг могут оказаться акции Microsoft. Компания накануне сообщила о рекордной выручке $51,7 млрд. IBM также удивила ростом выручки, хотя компания в последние годы с завидной регулярностью сообщала о сокращении продаж.

· Boeing вынужден списать убытки в размере $3,5 млрд из-за проблем с производством модели B787 Dreamliner. Третий год подряд компания завершает с убытком. Однако в IV квартале смогла показать позитивный финансовый поток. Ситуацию позволили улучшить поставки B737 Max.

· Похоже, что состоявшаяся коррекция на американском рынке уже учитывает достаточно агрессивное повышение ставки ФРС в текущем году. Динамика индексов на текущей неделе указывает на достижение определённого уровня поддержки. Поэтому, если ФРС не удивит ещё более жёсткими заявлениями, то можно рассчитывать на вполне солидный отскок индексов.