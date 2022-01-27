Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 27 января: 4 683,2998 руб/1 г золота и 60,0600/1 г серебра ЦБ РФ с 27 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 683,2998 руб.

1 грамм серебра - 60,0600 руб.

1 грамм платины - 2 659,9299 руб.

1 грамм палладия - 5 695,4902 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 42,0402 р. (0,91%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,7900 р. (1,30%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 78,4300 р. (3,04%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 198,7400 р. (3,62%) .

dims

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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