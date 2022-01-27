«Фридом Финанс»: COVID-19 по-прежнему оказывает давление на экономику

26 января торги на американских фондовых площадках вновь завершились коррекцией основных индексов. S&P 500 скорректировался на 0,15%, до 4350 пунктов, Dow Jones потерял 0,38%, Nasdaq прибавил 0,02%. Девять из 11 секторов, входящих в индекс широкого рынка, продемонстрировали снижение котировок. Наиболее заметное падение показали эмитенты из отрасли недвижимости (-1,66%), поставщики сырья и материалов (-1,02%), а также промышленный сектор (-0,82%). В плюсе закрылись ИТ-компании (+0,72%) и эмитенты из финансового сектора (+0,27%), отмечает аналитики «Фридом Финанс»:



· Microsoft (MSFT: +2,9%) отчиталась за второй квартал 2022 года уверенным ростом облачного, игрового бизнеса и ПО для Windows и представила позитивный гайденс на следующий квартал.

· Texas Instruments (TXN: +2,5%) превзошла общерыночный прогноз по выручке и прибыли. Росту доходов способствовал высокий спрос на полупроводники со стороны автопроизводителей и промышленных предприятий.

· Abbot Labs (ABT: -2,6%) опубликовала сильные коммерческие результаты за четвертый квартал, превзойдя ожидания рынка. В то же время прогноз на 2022 год довольно консервативен.

По итогам вчерашнего заседания ФРС ожидаемо сохранила ключевую ставку на прежнем уровне в диапазоне 0–0,25% и подтвердила текущий график сворачивания программы QE. С февраля объемы выкупа активов будут сокращены с $60 млрд до $30 млрд, завершить программу планируется в начале марта. Во время пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл подчеркнул сильные показатели рынка труда и устойчивость инфляции, которая будет превышать таргет в 2% как минимум в течение года. Большинство членов FOMC согласились с тем, что был достигнут уровень полный занятости в экономике, а это является ключевым условием для начала цикла повышения базовой ставки. По данным сегмента деривативов сервиса CME FedWatch, участники рынка предполагают, что с вероятностью 86% регулятор начнет повышение ставки уже в марте. ФРС также опубликовала общие принципы сокращения баланса, указав, что, согласно ожиданиям членов FOMC, продажа активов из портфеля регулятора начнется после увеличения целевого диапазона ставки. Точные параметры сокращения баланса будут обсуждаться на следующих заседаниях.

Регулятор США отметил, что резкий рост заболеваемости COVID-19 в последние месяцы затронул многие сектора экономики, но монетарные меры способствовали улучшению показателей потребительской активности и занятости. Эпидемическая ситуация по-прежнему будет оказывать давление на экономику в среднесрочной перспективе. Не исключено, что в марте ФРС понизит прогноз роста ВВП. Недавно МВФ скорректировал вниз аналогичный показатель для мировой экономики на 2022 год с 4,9% до 4,4% ввиду ожидаемого снижения темпов роста ключевых рынков США (с 5,2% до 4,0%) и Китая (с 5,6% до 4,8%) на фоне эпидемической нестабильности, высокой инфляции и сбоев в цепочках поставок.

· Фондовые площадки Юго-Восточной Азии завершили торги в красной зоне. Индекс Токийской биржи Nikkei опустился на 3,14%, китайский CSI 300 скорректировался на 1,96%, гонконгский Hang Seng потерял 1,99%. EuroStoxx 50 с открытия торгов опустился на 0,63%.

· Фьючерс на нефть марки Brent торгуется на уровне $88,91 за баррель. Цена на золото составляет $1814 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4300–4350 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные ВВП США за четвертый квартал 2021 года. Согласно консенсус-прогнозу, темпы прироста составят 5,5% кв/кв.

Индекс настроений от Freedom Finance снизился до 58 пунктов.

S&P 500 остается ниже уровня 200-дневной скользящей средней, хотя демонстрирует высокую волатильность: в ходе торгового дня индекс поднимался выше 4440 пунктов. RSI опустился ниже 30 пунктов и находится в зоне перепроданности, что свидетельствует о сильной «медвежьей» тенденции. Индикатор MACD указывает на продолжение развития коррекции и не демонстрирует сигнал к развороту. Ближайшая поддержка сместилась к 4250 пунктам.

27 января результаты за первый фискальный квартал 2022 года опубликует Apple (AAPL) — один из лидеров рынка потребительской электроники в мире. Согласно консенсус-прогнозу FactSet, выручка эмитента вырастет на 6,6%, до $118,7 млрд, при увеличении скорректированной разводненной EPS на 12,7%, до $1,89. Полагаем, что существует высокая вероятность того, что финансовые показатели компании могут недотянуть до общерыночных ожиданий ввиду давления, связанного с дефицитом полупроводников. В частности, в прошлом квартале нехватка этих элементов привела к тому, что Apple недополучила выручки на $6 млрд, а в текущем отчетном периоде объем упущенных продаж может увеличиться с учетом фактора сезонности. Полагаем, что менеджмент сохранит фокус на поставки компонентной базы для iPhone в ущерб Mac и iPad, что окажет позитивное влияние на динамику продаж основного продукта ИТ-гиганта. На наш взгляд, особенно пристальное внимание инвесторов привлекут оценки влияния дефицита чипов на поставки в течение 2022-го. При этом мы полагаем, что нехватка комплектующих будет постепенно снижаться в течение года. Не исключено, что в ходе конференс-колла могут быть обозначены сроки вывода на рынок решений на базе техпроцесса 3нм, а также даты запуска чипов М2.