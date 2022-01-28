«Открытие»: Геополитика обеспечивает «медведей» обильной пищей

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям («Открытие Инвестиции»)

Геополитика обеспечивает «медведей» обильной пищей

· На российском рынке очередной день больших геополитических распродаж. Информационный фон пока не позволяет говорить о том, что «медвежий» рынок близок ко дну падения. США и Великобритания рекомендовали вывезти семьи дипломатов с Украины, а также рекомендовали гражданам не посещать Украину и РФ. США говорят об увеличении численности войск в Восточной Европе, что кардинально расходится с требованиями РФ по безопасности. Говорить о влиянии экономики в подобных условиях будет лишним, так как рынок живёт тревожными эмоциями.

· По состоянию на 15:25 мск индекс МосБиржи - 3219,16 п. (-6,40%), а индекс РТС - 1285,20 п. (-8,32%).

· Индекс МосБиржи в моменте опускался до 3158,46 п. Из растущих бумаг можно отметить только Fix Price и «Акрон». Потери более 6% в секторах нефти и газа, металлов и добычи, финансах и транспорте. Текущие значения по многим акций в обычной ситуации можно назвать крайне привлекательными, но пока сигналов на остановку и разворот индексов нет, как нет и положительных подвижек в геополитической ситуации.

· Девелопер Etalon Group в IV квартале 2021 года сократил продажи на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 24,851 млрд рублей. Объем реализованной недвижимости в IV квартале снизился на 23% г/г - до 129,07 тыс. кв. м. По итогам 2021 года продажи группы выросли на 6% по сравнению с показателем за 2020 год - до 84,4 млрд рублей, общий объем реализованной недвижимости сократился на 17,1%, до 446,480 тыс. кв. м. Средняя стоимость одного квадратного метра жилой недвижимости возросла на 34% - до 238,7 тыс. рублей.

· Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексея Павлова: «После относительно слабого III квартала в IV квартале продажи Etalon Group оказались лучше из-за присущей застройщикам сезонности. При этом в физическом объеме отставание от графика 2020 года осталось заметным, тогда как благодаря росту стоимости квадратного метра реализация в денежном выражении год к году снизилась совсем незначительно. Ну а в целом по 2021 году Etalon продемонстрировал рост продаж в рублях, так что финансовые результаты девелопера могут оказаться рекордными. При этом компания в прошедшем году смогла существенно нарастить свой портфель проектов, и уже в 2022 году планирует запустить в продажу три раза больше площадей, чем годом ранее».

· Ритейлер Fix Price в IV квартале 2021 года увеличил выручку на 14,5% по сравнению с показателем за IV квартал 2020 года, до 66,5 млрд рублей. Продажи LfL выросли на 3,2% на фоне новых ограничений, связанных с пандемией в России и Казахстане. Так, покупательский трафик снизился на 3,5%, тогда как средний чек увеличился на 6,9% благодаря росту средней цены на единицу товара. Выручка Fix Price по итогам 2021 года увеличилась на 21,3%, до 230,5 млрд рублей благодаря расширению сети магазинов и росту сопоставимых продаж на 7,2%. Покупательский трафик увеличился на 3,1%, средний чек - на 4%. Одновременно ритейлер заявил, что планирует провести выкуп своих депозитарных расписок на сумму до 4 млрд рублей на протяжении периода до шести месяцев. Ожидается, что сделки в рамках программы buyback начнут совершаться ориентировочно 24 января, программа продлится примерно до 23 июля 2022 года. Выкупленные GDR перейдут в разряд казначейских и могут использоваться, в частности, для выполнения обязательств компании в рамках возможного запуска программы мотивации сотрудников или могут быть впоследствии погашены.

· Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексея Павлова: «В прошлом году темпы роста выручки Fix Price планомерно замедлялись от квартала к кварталу, и уже в октябре-декабре показатель оказался ниже чем, например, у X5. В то же время в преддверии IPO в начале предыдущего года менеджмент ориентировал инвесторов на динамику в районе +30%, чем, в частности, и объяснял высокие мультипликаторы в рамках сделки. Очевидно, пока реальность сильно не дотягивает до ожиданий. Плюс имеет место сокращение рентабельности: по итогам 2021 года Fix Price ожидает рентабельность по EBITDA на уровне около 19,0% против 19,4% в 2020 году. Если говорить про программу выкупа, то ее совокупный объем оставит чуть больше 1% акций ритейлера по текущим котировкам при совокупном объеме free float в районе 27%. Т.е. заметного влияния на котировки она вряд ли окажет».

Рубль также негативно реагирует на геополитическую эскалацию

· Рубль активно слабел под геополитическим давлением, достигнув минимального значения за 14-ть месяцев против доллара США. Дополнительным негативом является нефть, которая растеряла утренний прирост после новостей об очередных атаках йеменских хуситов против ОАЭ и Саудовской Аравии.

· К середине московских торгов баррель Brent стоил около 6910 рублей.

· Ставки MosPrime выросли до 8,57% на день, 8,77% на неделю и 9,09% на месяц.

· На Forex доллар укреплял свои позиции. Индекс доллара повышался на 0,25% на фоне снижения доходностей по казначейским обязательствам США. По 10-летним обязательствам доходность упала на 3,3 базисных пункта до 1,730%. Одновременно отметим весьма слабые аппетиты к риску, что выражается в ослаблении австралийского доллара на 0,6%, а также новозеландского на четверть процента.

По состоянию на 15:25 мск:

· DXY – 95,93 (+0,3%),

· EUR-USD - $1,13 (-0,31%),

· GBP-USD - $1,349 (-0,49%),

· USD-JPY – 113,78 (+0,1%),

· USD-RUB – 78,97 (+2,0%),

· EUR-RUB – 889,32 (+1,65%).

Инфляция и ожидания роста ставок остаются главным фактором давления на европейские индексы

· Европейские индексы также торговались в минусе, хотя влияние геополитики в этом случае было второстепенным. Местные инвесторы более обеспокоены инфляцией и реакцией центральных банков. К тому же предварительная статистика за январь указывает на снижение деловой активности.

· Предварительное значение сводного индикатора деловой активности еврозоны снизилось до 52,4 п. в январе при ожиданиях снижения до 52,6 п. с 53,3 п. в декабре. Наиболее ощутимое замедление в сфере услуг до 51,2 п. при ожиданиях 52,2 п. с 53,1 п. в декабре. В промышленности, напротив, небольшое улучшение до 59,0 п. при ожиданиях снижения до 57,5 п. с 58,0 п. в декабре.

· Сектор технологичных компаний терял более 2% и торговался на минимуме почти за три месяца. Впрочем, потери в бумагах путешествий и гостеприимства, а также строительстве и базовых материалах были ещё значительней.

· Из позитива отметим рост акций Renault более чем на 2%. Французская компания вместе с Nissan Motor Co и Mitsubishi Motors Corp. планируют увеличить инвестиции в совместную разработку и производство электромобилей в три раза.

· Бумаги Unilever дорожали на 6% на информации об увеличении доли инвестиций со стороны Trian Partners. Акции Vodafone дорожали более чем на 5% на новостях о переговорах с Iliad о слиянии активов в Италии.

По состоянию на 15:25 мск:

· FTSE 100 - 7400,46 п. (-1,25%),

· DAX - 15299,43 п. (-1,95%),

· CAC 40 - 6940,03 п. (-1,82%).

Геополитика и проблемы с восстановлением добычи поддерживают высокие цены нефти

· Нефть немного отступила от своих утренних максимумов, когда котировки Brent доходили почти до 88,8 за баррель. Поводом для очередного пика послужили сообщения о перехвате баллистических ракет, запущенных йеменскими хуситами по объектам в Абу-Даби. Не добавляет спокойствия ситуация вокруг Украины, но источником роста напряжённости остаются заявления и действия стран условного Запада. США, Великобритания и Австралия рекомендовали гражданам не посещать Украину и РФ, а также Великобритания и США рекомендовали вывезти семьи дипломатов из Киева.

· Впрочем, более реалистичной и фундаментальной основой для дорогой нефти остаются проблемы с повышением производства в ОПЕК+. В декабре соблюдение условий сделки находилось на уровне 122% по сравнению с 116% в октябре. То есть альянс нефтяных производителей не справляется со своими собственными планами наращивания производства из-за долгосрочного дефицита инвестиций.

По состоянию на 15:25 мск:

· Brent - $87,97 (+0,09%),

· WTI - $85,1 (-0,05%),

· Алюминий - $3025 (-0,51%),

· Золото - $1839,5 (+0,42%),

· Медь - $9810,6 (-1,64%),

· Никель - $22915 (-4,63%).

Американские акции готовы дешеветь вплоть до решения ФРС

· Похоже, что американский рынок готов снижаться вплоть до окончания заседания ФРС. Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка от 0,3% в Dow Jones до 0,65% в NASDAQ.

· Тема повышения ставки ФРС будет доминировать на текущей неделе, хотя это будет одна из самых перегруженных корпоративной отчётностью недель. Однако прогнозы Netflix привели инвесторов в режим повышенной настороженности. В пятницу акции компании потеряли 21,8% своей стоимости после разочаровывающего прогноза на I квартал. Похожий подход могут проявить инвесторы и к другим технологичным гигантам, чьи прибыли будут соответствовать консервативной привлекательности лишь в отдалённом будущем.

· Российский рынок пока не может вырваться из геополитических страхов. «Медвежий» рынок развивается стремительно и наш прогноз падения до 2800-3100 пунктов по индексу МосБиржи может реализоваться уже на текущей неделе, так как позитивных сигналов в сфере международных отношений пока нет.