«Фридом Финанс»: Цены на нефть поддержали котировки Газпрома

Аналитики «Фридом Финанс»:

27 января по состоянию на 17:30 мск индекс Мосбиржи поднялся на 4,11%, РТС вырос на 6,60%, а индекс голубых фишек повысился на 4,22%.

В лидеры роста вышли Ozon (+9,25%), Газпром (+8,72%) и Сбербанк (+8,52%). В аутсайдерах оказались Полиметалл (-4,38%), Петропавловск (- 0,89%) и Полюс (-0,89%).

Котировки Газпрома поддержал рост мировых цен на энергоносители: Brent вплотную подошла к отметке до $90 за баррель, а газ в Европе третий день подряд торгуется дороже $1000 за тыс. кубометров.

Акции золотодобывающих компаний снижаются из-за падения мировых цен на драгметаллы. Золото дешевеет ввиду укрепления доллара США на фоне решений январского заседания ФРС и позитивной макростатистики. За два дня цена золота опустилась с $1850 до $1800 за тройскую унцию. Котировки Полиметалла падали быстрее, чем акции его прямых конкурентов, так как совет директоров компании считает нецелесообразным повышение дивиденда за 2021 год от уровня выплат за 2020-й.

Brent подорожала на 1%, достигнув отметки $89,64 благодаря усилению спроса на углеводородное сырье при ограниченном предложении.

Российский рубль восстанавливается за счет интервенций ЦБ и роста цен на нефть. В паре с долларом российская валюта укрепилась на 2,26%, до 77,7, в паре с евро — на 3,1%, до 89,63. Международные резервы РФ обновили исторический максимум, достигнув $639,6 млрд.

По предварительным данным, опубликованным в этот четверг, ВВП США за 4-й квартал 2021 года вырос на 6,9% при прогнозе 5,5%, дефлятор ВВП составил 7%, на 1% превысив ожидания. Вечером будет обнародована статистика индекса незавершенных продаж недвижимости США (консенсус: +2%).

Индекс Мосбиржи до конца текущей сессии останется в диапазоне 3440–3540 пунктов, РТС продолжит колебаться в пределах 1365–1455 пунктов.

Brent способна достичь уровня $90–91 за баррель.

Ориентир для пары USD/RUB: 77,00–78,80, для EUR/RUB: 86,00–87,50.