«Открытие»: Отечественные акции дорожают на фоне снижения геополитических рисков

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям («Открытие Инвестиции»)

Отечественные акции дорожают на фоне снижения геополитических рисков

· На российский рынок пришёл оптимизм. В беспросветной геополитической неопределённости появились проблески надежды. Накануне встречались политические советники нормандской четверки, которые вновь подтвердили принцип безусловного соблюдения перемирия и выполнения минских соглашений. Ответы США и НАТО по вопросу гарантий безопасности РФ особо не обрадовали, но, как отмечают в Кремле «есть перспективы для продолжения диалога».

· По состоянию на 15:20 мск индекс МосБиржи - 3444,04 п. (+2,57%), а индекс РТС - 1377,97 п. (+4,04%).

· Основной прирост индексов обеспечивается секторами нефти и газа (+2,7%), а также финансов (+2,8%). Озвучиваемые санкционные риски были непосредственно направлены на компании данных секторов экономики. Поэтому появление каких-то надежд в сфере геополитики привело к сокращению пессимизма.

· Polymetal нарастил производство на 2% в 2021 году по сравнению с 2020 годом. Первоначальный производственный план превышен на 5%, или 1 677 тыс. унций в золотом эквиваленте. В IV квартале производство в золотом эквиваленте выросло на 24% (Г/Г) благодаря отгрузке запасов концентрата на Кызыле, высоким содержаниям в руде Дуката, и началу производства на Нежданинском. Выручка Polymetal в 2021 году осталась стабильной (Г/Г) и составила $2,9 млрд (+1%), выручка в IV квартале уменьшилась на 6% до $ 0,8 млрд.

· Продажи «Ленты» в 2021 году выросли на 8,6% (Г/Г) до 483,6 млрд руб. Розничные продажи составили 475,8 млрд руб., увеличившись на 8,8%. Онлайн-продажи выросли на 208% до 19,3 млрд руб., при этом количество онлайн-заказов увеличилось на 221% до 10,4 млн.

· Акции ВТБ дорожали более чем на 3%. Руководитель управления банка по работе с инвесторами Леонид Вакеев заявил, что ВТБ представит через несколько недель прогноз по прибыли за 2022 год, пока ориентируется на предусмотренные стратегией 310 миллиардов рублей, не ждет, что она превысит результат 2021 года.

Рубль укрепляется на фоне геополитического просвета

· Рубль укреплял свои позиции на фоне позитивных сигналов в сфере геополитики. При этом рубль игнорировал рост индекса доллара более чем на 1%. Подобная динамика подтверждает наше предположение, что геополитическая премия в рубле составляет до 10%-20%.

· К середине московских торгов баррель Brent стоил около 7075 рублей.

· Ставки MosPrime выросли до 8,65% на день, 8,80% на неделю и 9,13% на месяц.

· Пока рубль разворачивал атаку на конкурентов, на Forex доллар активно укреплялся. DXY прибавлял более 1% и торговался в непосредственной близости от уровня 97,0 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США немного снизилась на 3 базисных пункта до 1,836%. Тем не менее, заявления председателя ФРС о возможности более активного сокращения баланса, чем в предыдущий цикл ужесточения, продолжает поддерживать доллар. Евро упал ниже $1,119.

По состоянию на 15:20 мск:

· DXY – 97,07 (+1,17%),

· EUR-USD - $1,117 (-0,66%),

· GBP-USD - $1,34 (-0,49%),

· USD-JPY – 115,14 (+0,44%),

· USD-RUB – 78,73 (-0,86%),

· EUR-RUB – 87,91 (-1,66%).

Банковский сектор в Европе растёт, ожидая повышенную доходность при минимальных рисках

· Индексы в Европе преимущественно снижались. Впрочем, FTSE 100 торговался в плюсе на фоне слабого фунта стерлингов. Вероятность повышения ставки ФРС более чем на 25 базисных пункта на мартовском заседании и более активное сокращение баланса явно напугали инвесторов. Самые большие потери более 2% были в секторе технологий. Банки, напротив, демонстрировали рост более 1%, так как рост ставок позволяет им зарабатывать при низком риске.

· Акции производителя программного обеспечения для бизнеса SAP теряли более 6% на новостях о покупке контрольного пакета Taulia, работающей в сфере финтех услуг. Бумаги Deutsche Bank, напротив, дорожали более чем на 4% после отчётности, показавшей самую значительную прибыль за последние 11 лет.

· Из статистики отметим то, что индекс потребительского климата Германии немного подрос до -6,7 п. с 6,9 п. в декабре, хотя ожидалось его снижение до -7,8 п.

По состоянию на 15:20 мск:

· FTSE 100 - 7510,78 п. (+0,55%),

· DAX - 15400,28 п. (-0,38%),

· CAC 40 - 6969,06 п. (-0,18%).

Призрак энергетического голода нависает над Европой

· Нефть, после утренней заминки, приближается к уровню $91 за баррель Brent. Поводом для роста остаётся страх Европы перед возможными перебоями с поставками из РФ. По данным «Газпрома», европейские потребители выбрали уже 75,9% закаченного в прошлом году газа из ПХГ. Общий уровень наполненности хранилищ составляет 40,9%. Поэтому любая потенциальная угроза энергетических поставок способна продолжить взвинчивать цены, как на сам газ, так и на нефть.

· Однако даже текущих проблем с поставками хватает для высоких цен. В Goldman Sachs полагают, что в летний период резервные добывающие мощности в ОПЕК+ сократятся до 1,2 млн бар. Впрочем, даже сегодня многие члены нефтяного соглашения не справляются с задачей повышения добычи на фоне многолетнего дефицита инвестиций.

По состоянию на 15:20 мск:

· Brent - $89,51 (+0,87%),

· WTI - $88,19 (+0,96%),

· Алюминий - $3106,5 (+0,40%),

· Золото - $1812,1 (-0,96%),

· Медь - $9869,03 (-0,85%),

· Никель - $22720 (+0,11%).

Американские инвесторы рассчитывают на разумность ФРС в процессе повышения ставки

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 0,1% в Dow Jones до 0,5% в NASDAQ.

· Американские инвесторы нашли успокоение, что повышение ставки возможно без негативного влияния на рынок труда. Соответственно, в политике ФРС всё же присутствует осторожность, а не только желание бороться с инфляцией.

· До старта торгов успела отчитаться компания McDonald's, чья прибыль оказалась ниже прогнозов. Впрочем, такой результат может быть обусловлен слабыми продажами в конце декабря, когда на территорию США проник COVID-19-Omicron.

· В целом, американские индексы могут попытаться возобновить отскок, планы ФРС чуть более прояснились. Российский рынок также имеет шансы завершить день в плюсе на признаках продолжения переговорного процесса в условиях геополитической неопределённости.