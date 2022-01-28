«Фридом Финанс»: Котировки отыгрывают потери

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Фондовый рынок продемонстрировал мощный отскок. Хотя макростатистика разочаровала инвесторов, поддержку котировкам оказали некоторые корпоративные отчеты и улучшение новостного фона. Лидерами роста среди наиболее ликвидных бумаг стали акции Газпрома (+8,78%). В аутсайдерах оказались бумаги Polymatal (-5,26%). Пара USD/RUB опустилась к отметке 77,50.

Ралли на фондовом рынке выглядит как краткосрочный отскок. Котировки российских активов просели на 25% за три месяца, причем половина этих потерь пришлась на последние две недели, так что бурное восстановление выглядит логичным. Особенно сильное давление оказывал новостной фон, который заметно улучшился в четверг. Снижение рынка США, выступавшее в качестве основного драйвера коррекции, приостановилось после заседания ФРС и публикации данных ВВП за четвертый квартал. Инвесторы начинают откупать подешевевшие акции и облигации: дивидендная и купонная доходность некоторых из них приблизилась к двузначным отметкам. Мы полагаем, что американский рынок продолжит рост на горизонте двух недель, целью станет диапазон 4550–4600 пунктов по индексу S&P 500. Российский рынок при отсутствии негативных новостей также продемонстрирует позитивную динамику. Цель — повышение к 3700 пунктам по индексу Московской биржи.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Ход торгов во многом будет определяться внешним и новостным фоном. В фокусе данные о числе буровых установок и статистика рынка труда США. Прогноз для пары USD/RUB: 77-78. Ориентир для индекса Московской биржи: диапазон 3400–3500 пунктов.