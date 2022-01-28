Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 28 января: 4 608,1099 руб/1 г золота и 60,5600/1 г серебра ЦБ РФ с 28 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 608,1099 руб.

1 грамм серебра - 60,5600 руб.

1 грамм платины - 2 624,5000 руб.

1 грамм палладия - 5 995,2402 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 75,1898 р. (1,61%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5000 р. (0,83%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 35,4299 р. (1,33%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 299,7498 р. (5,26%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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