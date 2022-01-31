«Фридом Финанс»: Возврат к истокам

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Московской биржи скорректировался к уровням начала года

Коррекция российского фондового рынка, который снижается с середины октября 2021 года, стала шоковой: основные индексы достигли минимумов с декабря 2020-го. При этом в прошлом году на рынок пришло около половины всех новых частных инвесторов. Как следствие, многие из них могли понести убытки.

Пока сложно сказать, приведет ли обвал фондового рынка к охлаждению интереса частных игроков. Сейчас индекс Мосбиржи от абсолютных максимумов скорректировался на 25%, что подогревает «бычьи» настроения желающих купить акции на сильных просадках. В 2020 году падение рынка от пиковых уровней было еще более значительным, составив 35%, однако почти все потери удалось отыграть всего за четыре месяца.

Впрочем, текущая ситуация значительно отличается от той, что мы наблюдали в 2020-м. Однако и снижение рынка сейчас не такое значительное, то есть на восстановление уйдет меньше времени, если факторы, вызвавшие обвал, перестанут оказывать давление на фондовый рынок. Одним из них является негативная динамика на внешних площадках. Так, S&P 500 опустился ниже 200-дневной скользящей средней, пробив нижнюю границу восходящего канала, что можно расценить как «медвежий» сигнал. Кроме того, значительно просели бумаги высокотехнологичных компаний, однако поддержку им может оказать сильная корпоративная отчетность и словесные интервенции ФРС. Еще один фактор, оказывающий понижательное влияние на рынок, — это негативный геополитический фон. В то же время некоторые бумаги, в частности Татнефть, ЛУКОЙЛ, ГМК Норникель, торгуются заметно лучше рынка, поскольку обострение отношений между Россией и Украиной не воздействует на эти компании столь значительно, как на других эмитентов. Кроме того, потенциал роста этих акций может реализоваться при повышении цен на сырье на фоне разгона инфляции. Наиболее значительный апсайд к текущим котировкам на горизонте года, на наш взгляд, имеют бумаги потребительского сегмента. В качестве дивидендных фишек можно рассмотреть акции металлургов, Газпрома и ВТБ: доходность выплат может составить более 10%.

На наш взгляд, российский фондовый рынок может вернуться к росту при улучшении новостного фона, однако повышенная волатильность на финансовых рынках сохранится надолго, а на достижение предыдущих максимумов может уйти не менее полугода.

По нашему мнению, в ближайшие две недели российский рынок продолжит следовать за динамикой на внешних площадках. При этом мы не исключаем, что в ближайшие дни американским индексам удастся прибавить 10%, вслед за чем может снова последовать коррекция к достигнутым ранее минимумам. Лучше рынка, вероятнее всего, будут торговаться акции нефтегазовых компаний, также возможен отскок в бумагах потребительского сектора. Ориентир для индекса Мосбиржи: диапазон 3300–3500 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: 76–79.

Рекомендуем удерживать длинные позиции в бумагах Норникеля, ЛУКОЙЛа, Татнефти и покупать акции VK, Аэрофлота, Газпрома, Московской биржи, МТС, ФСК, Алросы, Х5, Магнита, Интер РАО, Полюса, Polymetal, М.видео, Детского мира. Хорошие идеи для спекулятивных коротких позиций на небольшой срок, на наш взгляд, сейчас отсутствуют.