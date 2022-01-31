«Фридом Финанс»: Волатильность сохраняется

Аналитики «Фридом Финанс»:

27 января торги на американских фондовых площадках завершились в красной зоне. S&P 500 опустился на 0,54%, до 4327 пунктов, Dow Jones потерял 0,02%, а Nasdaq упал на 1,40%. Лучшую динамику продемонстрировали энергетические компании (+1,24%). В аутсайдерах оказались сектора циклических потребительских товаров (-2,27%) и недвижимости (-1,75%).

ServiceNow (NOW: +9,1%) отчиталась за четвертый квартал выше ожиданий и представила гайденсы лучше предварительных оценок аналитиков.

Levi Strauss & Co (LEVI: +8,4%) выпустила сильные квартальные результаты, а также повысила прогноз продаж и прибыли на 2022 год. Компания отметила рост объема оптовой торговли в США и расширение сегмента электронной коммерции.

Tesla (TSLA: -11,6%) разочаровала инвесторов заявлением о том, что не будет производить новые модели автомобилей в 2022 году и не работает над электрокаром стоимостью $25 тыс.

Согласно опросу Reuters, проведенному среди 500 экономистов из 46 стран, эксперты рассматривают повышенную инфляцию как устойчивое препятствие для глобального роста экономики в текущем году и более не рассчитывают на то, что скачки цен носят временный характер. Респонденты повысили прогнозы инфляции на 2022 год для большинства регионов. И хотя ожидается, что ценовое давление в 2023 году ослабнет, в настоящий момент экономические перспективы выглядят гораздо хуже, чем три месяца назад: оценки роста мирового ВВП в 2022-м были понижены с 4,5% до 4,3%. Этот пересмотр отчасти обусловлен повышением процентных ставок и ростом стоимости жизни.

Накануне были опубликованы данные ВВП США за четвертый квартал 2021 года: темпы роста экономики ускорились до 6,9% г/г, значительно превзойдя оценку в 5,5% и показатель третьего квартала (+2,3%), несмотря на очередной всплеск заболеваемости COVID-19, который замедлил наем работников и оказал давление на выпуск продукции. В то же время в релизе подчеркивается, что главным фактором ускорения роста ВВП стало восстановление товарно-материальных запасов на 4,9% (в основном за счет автомобильного сектора).

Аппетит к риску постепенно стабилизируется после недавней повышенной волатильности. Ожидания подъема ставок остаются сдерживающим фактором для роста рынка, а сезон отчетности обеспечивает лишь небольшую поддержку котировкам.

Фондовые площадки Юго-Восточной Азии завершили торги разнонаправленно. Индекс Токийской биржи Nikkei вырос на 2,09%, китайский CSI 300 скорректировался на 1,21%, гонконгский Hang Seng потерял 1,08%. EuroStoxx 50 с открытия торгов опускается на 0,66%.

Фьючерс на нефть марки Brent торгуется на уровне $89,96 за баррель. Цена на золото составляет $1829,90 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4310–4360 пунктов.

Сегодня будет опубликован базовый индекс расходов на личное потребление PCE за декабрь (прогноз: +0,5% м/м и +4,8% г/г после +0,46% м/м и +4,7% г/г в ноябре).

Индекс настроений от Freedom Finance находится на уровне 57 пунктов.

S&P 500 остается ниже 200-дневной скользящей средней, хотя демонстрирует высокую волатильность. RSI находится в зоне перепроданности, что свидетельствует о сильной «медвежьей» тенденции. Индикатор MACD указывает на продолжение развития коррекции и не дает сигналов к развороту. Ближайшая поддержка расположена в районе 4250 пунктов.