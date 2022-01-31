«Фридом Финанс»: Нефть обновляет максимумы 2015 года

Аналитики «Фридом Финанс»:



На торгах 28 января российские фондовые площадки продолжают восстанавливаться. Индекс Мосбиржи к 14:27 мск растет на 1,44%, а РТС — на 1,33% благодаря уменьшению геополитической напряженности и продолжению ралли на сырьевом рынке. Объем операций с акциями на Московской бирже сегодня примерно на 50% выше среднего за последний месяц. Азиатский рынок и фьючерсы на американские фондовые индексы продолжают демонстрировать повышенную волатильность на фоне неоднозначных прогнозов корпораций на 2022 год.



Нефть обновляет максимумы 2015 года. Основным драйвером роста для нее остаются опасения по поводу возможного дефицита в связи с действующими лимитами добычи.

Сегодня в 21:00 мск будут опубликованы еженедельные данные Baker Hughes о числе активных буровых установок. В предыдущем отчете зафиксировано их количество на уровне 491. Если продолжится сокращение показателя, нефть получит дополнительный краткосрочный позитивный драйвер.

На российском фондовом рынке в лидерах роста бумаги Ozon (+3,73%) и Газпром (+1,22%). Аутсайдерами стали бумаги Polymetal (-3,24%) и Petropavlovsk (-5,49%).

Акции Газпрома движутся вверх на новости о планах корпорации инвестировать в текущем году 520 млрд руб. в проекты добычи углеводородов и проекты переработки.

Долгосрочная цель по бумаге Газпрома — 469,32 руб.

Котировки Petropavlovsk попали под давление после публикации финансового отчета и прогноза, предполагающего сокращение производства золота на 11% в 2022 году. Цель текущей коррекции в этих акциях — 13 руб.

Ориентир для индекса Мосбиржи до конца текущей сессии: диапазон 3530–3540 пунктов. Прогнозы для пар USD/RUB и EUR/RUB: 77,70–77,50 и 86,50–86,40 соответственно.