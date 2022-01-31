«Фридом Финанс»: Российский рубль восстанавливается благодаря дорожающей нефти

Аналитики «Фридом Финанс»:

28 января по состоянию на 17:30 мск индекс Мосбиржи поднялся на 1,12%, РТС вырос на 1,23%, а индекс голубых фишек повысился на 1,18%. В лидеры роста во второй половине дня вышли Татнефть (+2,68%), Яндекс (+2,14%) и Сургутнефтегаз (+1,94%). В аутсайдерах оказались Полиметалл (-3,53%), Петропавловск (-3,29%) и FIX Price (-2,44%).

Котировки Татнефти и Сургутнефтегаза поддержал рост мировых цен на черное золото: Brent сегодня прибавила 1,62% на фоне ограниченного предложения на рынке энергоносителей. Акции Яндекса за два месяца потеряли более 40% стоимости из-за оттока иностранного капитала, поэтому сейчас инвесторы скупают эти бумаги, считая их сильно недооцененными.

Акции золотодобывающих компаний продолжают снижение, следуя за динамикой мировых цен на драгметаллы. Золото дешевеет ввиду укрепления доллара и роста доходности трежерис США. Мы считаем, что в долгосрочной перспективе у этих долевых бумаг высокий потенциал к росту, так как Полиметалл и Петропавловск в прошлом году увеличили производство золота на 1% (до 44,2 тонны) и 26% (до 143,1 тыс. унций) соответственно.

Российский рубль восстанавливается благодаря вербальным интервенциям ЦБ и дорожающей нефти. В паре с долларом российская валюта укрепилась на 0,49%, до 77,62, в паре с евро — на 0,47%, до 86,56.

Сегодня вечером Baker Hughes выпустит данные о количестве буровых установок в США, однако эта статистика вряд ли окажет сильное влияние на соотношение спроса и предложения на рынке энергоносителей и, как следствие, на котировки нефти.

Индекс Мосбиржи до конца текущей сессии останется в диапазоне 3440–3540 пунктов, РТС продолжит колебаться в пределах 1365–1455 пунктов. Brent способна сегодня вырасти до $90–91 за баррель, однако в случае фиксации трейдерами прибыли по ней перед выходными котировки могут снизиться до $85,50–86,00 за бочку. Ориентир для пары USD/RUB: 77,00–78,80, для EUR/RUB: 86,00–87,50.