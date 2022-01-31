«Открытие»: Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать слабо позитивным

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям («Открытие Инвестиции»)

Ожидания на старт дня

· Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать слабо позитивным. Азиатские рынки преимущественно в плюсе, как и нефть.

· Индекс доллара терял около 0,2%, а вот валюты риска AUD и NZD отыгрывали у американца более 0,3%. Одновременно слабела иена до 115,4 за доллар, что говорит о наличие аппетитов по покупке риска.

· Однако для российского рынка более значимым могут оказаться очередные заявления представителей британского правительства. Вопрос санкций в Лондоне уже не увязывают с призрачными действиями РФ, а готовы заранее наложить санкции, которые будут касаться капитала российского бизнеса в Великобритании. Впрочем, на утренних торгах рубль продолжает попытки укрепления.

Итоги предыдущей недели

За прошедшую неделю индекс МосБиржи подрос с 3439,25 п. до 3488,60 п., а индекс РТС с 1401,88 п. до 1407,04 п. Пара EUR-USD упала с $1,1342 до $1,1148. USD-RUB выросла с 77,42 до 77,80, а EUR-RUB упала с 87,87 до 86,65. Нефть Brent подорожала с $87,89 до $90,03 за баррель. Золото на Comex подешевело с $1839,20 до $1783,10 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust выросли с 1008,45 тонн до 1014,26 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 4397,94 п. до4431,85 п.

Пока на внешних рынках инвесторы тревожно ждали итогов заседания ФРС, российские инвесторы сохраняли надежды на смягчение геополитической ситуации. Надежды эти не были обмануты, что позволило российским индексам заметно восстановить свои позиции. Политические консультанты нормандской четвёрки предупредили о безусловном соблюдении перемирия на юго-востоке Украины, а также приверженность минским соглашениям. Ответы США и НАТО по вопросам гарантий безопасности для РФ были получены. Содержание их осталось тайной, но дипломаты России хотя бы отметили наличие пространства для переговоров. Решение ФРС российский рынок и рубль проигнорировали, а российская валюта и вовсе укреплялась против доллара, который теснил конкурентов на Forex. На рынке акций покупали бумаги, которые ранее были под давлением. Отличились секторы нефти и газа, финансов и информационных технологий. Если предположить, что геополитические риски продолжат снижаться, то именно эти сектора станут лидерами восстановления.

На внешних площадках всё решала риторика ФРС. Американский регулятор не стал принимать поспешных решений, что инвесторы приветствовали покупками. Однако вслед за этим председатель Джером Пауэлл предупредил, что повышение ставки начнётся уже в марте, а сокращение баланса может проводиться более быстрыми темпами, чем в предыдущий цикл ужесточения. Как итог, концовка недели отражала сомнения инвесторов в способности рынка расти при агрессивном ужесточении денежной политики ФРС. И поводом для столь высокой решимости регулятора остаётся инфляция на максимуме за 40 лет. Впереди новая неделя и начало нового месяца. Как всегда, главное внимание на показатели инфляции и деловой активности.

На текущей неделе китайский рынок не работает по причине новогодних праздников. Ранее закрытие торгов состоится в понедельник в Сингапуре и Гонконге. В Японии выйдут данные по промышленному производству и розничным продажам. Днём Италия опубликует данные по ВВП за IV квартал. Ожидается ускорение темпов годового роста до 6,2% с 3,9% в III квартале. Сводный ВВП еврозоны мог ускорить темпы годового роста до 4,7% с 3,7% в III квартале. В США из значимой статистики отметим Чикагский PMI, который мог снизиться в январе до 61,7 п. с 63,1 п. в декабре. Далее вечером в США запланировано выступление президента ФРБ Канзаса Эстер Джордж. В России операционную отчётность предоставит «РусАгро».

Во вторник начинается новый месяц, а это означает, что начнётся публикация индексов деловой активности в производственной сфере по различным странам. Ожидается, что в еврозоне производственный PMI поднимется до 59,0 п. с 58,0 п. в декабре. Резервный Банк Австралии примет решение по ставке, но её изменение с уровня 0,1% не ожидается. Безработица в Германии могла остаться на уровне 5,2%. Вечером в США также выйдет PMI в промышленности, а затем индекс ISM в производственной сфере и данные по расходам на строительство.

Ночью в среду выходит отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Новая Зеландия может сообщить о падении безработицы до 3,3% в IV квартале по сравнению с 3,4% в III квартале. В Австралии выступит глава Резервного Банка. Однако самой важной цифрой дня станет инфляция в еврозоне. Экономисты прогнозируют замедление до 4,3% с 5,0% в декабре. Если реальность подтвердит ожидания, то давление на евро продолжится. В США ADP Services опубликует отчёт по новым рабочим местам в частном секторе экономики США. Ожидается 208 тыс. Далее отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. В России выйдет недельная статистика по инфляции, а также данные по промышленному производству. Московская Биржа опубликует статистику торгов за январь. Совет директоров НЛМК обсудит вопрос распределения прибыли.

Сингапур вновь будет торговать в четверг, пока Китай и Гонконг продолжат праздновать. В течение дня будут публиковаться индексы деловой активности в сфере услуг по различным странам и сводные индикаторы. В еврозоне индекс активности в сфере услуг мог остаться на уровне 51,2 п. Цены производителей еврозоны могли ускорить свой рост в январе до 26,6% с 23,7% в декабре. Банк Англии проведёт заседание по ставке и на рынке ждут, что 8 из 9 членов монетарного комитета проголосуют за ужесточение денежной политики. Затем уже ЕЦБ огласит итоги своего заседания, но в данном случае изменений в денежной политике не ожидается. В США традиционные недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице, а затем индексы деловой активности в сфере услуг и сводный индикатор. Далее индекс ISM в сфере услуг, а также отчёт по производственным заказам.

Гонконг возвращается к торгам в пятницу. Утром Германия может сообщить о росте производственных заказов за декабрь на 0,5%. В еврозоне опубликуют данные по розничным продажам за декабрь. Однако главная статистика дня выйдет в США, где безработица могла остаться на уровне 3,9% в январе, а число новых рабочих мест составить лишь 155 тыс. Закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России операционную отчётность опубликует торговая сеть «Магнит».

Американский пример вновь вдохновляет азиатские рынки

Азиатские индексы преимущественно торговались в плюсе. Пример рынка США в пятницу положительно повлиял на региональных инвесторов.

· Японские инвесторы довольно активно покупали акции технологичных компаний, которые в январе оказались среди самых слабых бумаг. Акции Tokyo Electron дорожали более чем на 2,5%, а Advantest почти на 5%. Производитель навигационных систем Alps Alpine повысил свои ожидания на финансовый год, а инвесторы отреагировали на это взлётом котировок акций почти на 20%. Бумаги производителя медицинского оборудования Omron провалились более чем на 8% на фоне снижения корпоративного прогноза. Под давлением также были генерирующие компании. Так, бумаги Chubu Electric Power провалились более чем на 9%. Промышленное производство Японии сократилось за декабрь на 1,0% при ожиданиях снижения на 0,8%. Розничные продажи замедлили темпы роста в декабре до 1,4% с 1,9% в ноябре, хотя ожидалось ускорение до 2,7%.

· Торги в Гонконге проводились до обеда. За это время акции оператора казино Macau Legend обвалились на 20% на новостях об аресте главы и владельца трети акций Чен Вэнь лина. Власти КНР обвиняют Чена в нелегальных схемах по выводу капитала из Китая и отмыванию денег. Сама компания заявляет, что арест никак не сказался на бизнес процессах. Если же говорить об экономической статистике, то Китай уже в воскресенье сообщил индексы деловой активности от Национального Бюро Статистики. В промышленности индекс снизился в январе до 50,1 п. с 50,3 п. в декабре, а в сфере услуг до 51,1 п. с 52,7 п.

По состоянию на 8:30 мск:

· NIKKEI 225 - 27028,59 п. (+1,16%),

· Hang Seng - 23802,26 п. (+1,07%).

Котировки нефти остаются в восходящей динамики на фоне складывающегося дефицита поставок

· На рынке нефти продолжают обыгрывать фантомные риски геополитической напряжённости. Впрочем, помимо геополитики создаётся реальная ситуация с дефицитом поставок. В США спрос на бензин всего на 4% уступает показателю в 2019 году. Сокращение числа заболевших в Европе также повышает мобильную активность граждан. В ОПЕК+ пока не справляются с реализацией собственного плана повышения добычи из-за многолетнего недостатка инвестиций. В США нефтяники пользуются высокими ценами и наращивают буровую активность. Согласно отчёту Baker Hughes, на прошлой неделе число активных нефтяных буровых в США выросло на 4 единиц до 495 штук.

По состоянию на 8:50 мск:

· апрельский Brent - $89,5 (+1,11%),

· WTI - $87,83 (+1,16%),

· Алюминий - $3068 (-0,47%),

· Золото - $1789,6 (+0,17%),

· Медь - $9498,65 (-0,03%),

· Никель - $22145 (-0,84%).