Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 31 января: 4 478,8799 руб/1 г золота и 57,9700/1 г серебра ЦБ РФ с 29 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 478,8799 руб.

1 грамм серебра - 57,9700 руб.

1 грамм платины - 2 516,8999 руб.

1 грамм палладия - 5 694,2900 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 129,2299 р. (2,80%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,5900 р. (4,28%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 107,6000 р. (4,10%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 300,9502 р. (5,02%) .

dims

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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