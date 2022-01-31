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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 31 января: 4 478,8799 руб/1 г золота и 57,9700/1 г серебра

ЦБ РФ с 29 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 478,8799 руб.
  • 1 грамм серебра - 57,9700 руб.
  • 1 грамм платины - 2 516,8999 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 694,2900 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 129,2299 р. (2,80%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,5900 р. (4,28%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 107,6000 р. (4,10%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 300,9502 р. (5,02%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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