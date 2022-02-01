«Фридом Финанс»: В центре внимания сезон отчетов

Илья Зубков, аналитик «Фридом Финанс»:



28 января торги на американских фондовых площадках завершились в зеленой зоне. S&P 500 поднялся на 2,43%, до 4432 пунктов, Dow Jones прибавил 1,652%, Nasdaq вырос на 3,13%. Лучшую динамику продемонстрировали компании из секторов ИТ (+4,33%) и недвижимости (+3,38%) на фоне позитивных квартальных результатов, а также телекомы (+2,92%). В аутсайдерах оказались энергетические компании (-0,6%).

· Visa (V: +10,6%) отчиталась за четвертый квартал лучше ожиданий, отметив уверенную динамику направлений международных путешествий и электронной коммерции, а также лишь небольшое негативное влияние на бизнес в связи с активным распространением штамма «омикрон».

· Отчет Apple (AAPL: +7%) превзошел консенсус ожиданий. Отмечается позитивная динамика в сегменте телефонов и услуг на фоне меньшего, чем прогнозировалось ранее, давления со стороны цепочек поставок.

· Финансовые результаты Chevron (CVX: - 3,5%) 4-й квартал 2021-го недотянули до общерыночных прогнозов из-за слабых показателей международного направления и неуверенного гайденеса на 2022 год.

Внимание участников рынка переключается с оценки усиления «ястребиных» настроения ФРС на текущий сезон отчетности. По данным FactSet, чуть более трети компаний из S&P 500 уже представили результаты за 4-й квартал 2021-го: 77% отчитавшихся эмитентов превзошли консенсус-прогноз по EPS, что ниже среднего показателя за последние четыре квартала (84%), но в целом соответствует значению за пять лет. В среднем компании побили ожидания по прибыли на 4,1%, что также значительно ниже соответствующего показателя за последние четыре квартала (15,8%). Хотя такие результаты не стали большой неожиданностью для рынка ввиду эффекта низкой базы 2020 года, все больше аналитиков упоминают о том, что пик роста прибыли и рентабельности был пройден. Согласно комментариям менеджмента, сильный спрос, отмечавшийся в 4-м квартале во многих отраслях, нивелируется давлением со стороны цепочек поставок и растущих закупочных цен, которое, как ожидается, сохранится в течение следующих нескольких кварталов. Также компании прогнозируют увеличение расходов, часть из которых связана с дефицитом рабочей силы, который, в свою очередь, во многом обусловлен активным распространением штамма «омикрон».

· Фондовые площадки Юго-Восточной Азии завершили торги в плюсе. Индекс Токийской биржи Nikkei вырос на 1,07%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,07%. Китайские рынки в не работают в связи с национальным праздником. EuroStoxx 50 с открытия торгов растет на 0,99%.

· Аппетит к риску неуверенный. Доходность трежерис опустилась до 1,78%. Фьючерс на нефть марки Brent торгуется на уровне $89 за баррель. Цена на золото составляет $1790 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4400–4450 пунктов.

Сегодня будет опубликован индекс Chicago PMI за январь. Ожидается снижение показателя до 59,5 пункта по сравнению с 64,3 в декабре, что, однако, продолжит указывать на рост деловой активности.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 58 пунктов, указывая на постепенное улучшение новостного фона.

S&P 500 остается ниже 200-дневной скользящей средней и демонстрирует высокую волатильность. Вероятно, в ближайшие дни индекс будет тестировать этот уровень, пробитие которого вверх послужит сигналом к развороту. RSI вернулся из зоны перепроданности, поднявшись до 40 пунктов, что свидетельствует об ослаблении «медвежьей» тенденции. Индикатор MACD также указывает на возможное завершение нисходящего движения, но сигнала к развороту пока нет. Ближайшая поддержка по-прежнему находится в области 4300 пунктов.

1 февраля отчет за четвертый квартал представит крупнейшая интегрированная нефтегазовая компания ExxonMobil (XOM). Мы ожидаем от эмитента сильных результатов благодаря росту цен на нефть, газ и нефтепродукты. Ожидается повышение выручки до $85 млрд (+83% г/г, +15% кв/кв) при увеличении скорректированной чистой прибыли в 65 раз в годовом выражении, до $1,94 на акцию (+23% кв/кв). Кроме того, компания, по всей видимости, продолжит снижать долговую нагрузку: чистый долг может сократиться на $4-5 млрд. В фокусе внимания инвесторов будут прогнозы операционных результатов, динамика расходов на фоне высокой инфляции, а также результаты сегмента нефтехимии, где после пиковых значений третьего квартала отмечалось снижение цен. На наш взгляд, акции компании торгуются выше справедливой стоимости, поэтому позитивную отчетность можно рассматривать как сигнал для фиксации прибыли по бумагам XOM.

Также 1 февраля за 4-й квартал 2021-го отчитается оператор крупнейшей электронной платежной системы PayPal (PYPL). Согласно оценкам FactSet, эмитент увеличит чистую выручку и EPS на 12,7% г/г и 3,7% г/г, до $6,89 млрд и $1,12 соответственно. Как и для других компаний отрасли, основным драйвером роста выручки PYPL выступает объем потребительских расходов. С учетом высокой активности потребителей в сезон зимних праздников компания может увеличить сумму обработанных транзакций на 24–30% г/г, до $340 млрд. Количество новых активных счетов за квартал может составить 14 млн, благодаря чему общая база увеличится до 430 млн, в том числе за счет недавнего приобретения финтеха Paidy. За последние полгода акции PYPL потеряли 45,81% ввиду замедления темпов роста доходов эмитента в 2021 году и распродаж в акциях технологических компаний «роста». Позитивным сигналом для котировок PYPL может стать увеличение доходов в сравнении с 3-м кварталом. Новое партнерство с Amazon вступило в силу в начале этого года, но, как ожидается, это не окажет значительного влияния на финансовые результаты PayPal, поскольку таким образом лишь компенсируется прекращение деловых отношений с eBay.

2 февраля ожидаются квартальные результаты корпорации Meta Platforms (FB), ранее известной как Facebook. Это очень важный отчет для компании, поскольку она впервые раскроет финансовые результаты подразделения Facebook Reality Labs (объем выручки и операционного убытка), что, на наш взгляд, может привести к росту котировок FB, так как инвесторы получат представление о фактической маржинальности основного направления бизнеса, связанного с доходами от онлайн-рекламы. Согласно консенсус-прогнозам, консолидированная выручка корпорации продемонстрирует рост на 19% г/г, до нового исторического максимума на уровне $33,4 млрд. EPS в годовом исчислении при этом практически не изменится. Инвесторы также ждут увеличения активной суточной аудитории FB примерно на 200 млн пользователей, до 1,95 млрд. Согласно данным FactSet, ближайшие опционы предполагают волатильность в диапазоне 3-4% от текущей цены. Мы будем ждать комментариев менеджмента Meta о влиянии изменения политики конфиденциальности в операционной системе iOS на рекламную выручку. Это поможет понять, какие квартальные результаты можно ждать от социальных сетей Twitter (TWTR) и Snapchat (SNAP).