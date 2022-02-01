«Фридом Финанс»: Brent достигла $91 за баррель

Аналитики «Фридом Финанс»:

К 17:30 мск 31 января индекс Московской биржи прибавлял 1,2%, достигая 3530,63 пункта, РТС поднялся на 2,01%, до 1435,20, индекс голубых фишек повысился на 1,22%.

Среди лидеров роста во второй половине дня были НОВАТЭК (+3,54%), Сбербанк (+3,21%) и Яндекс (+2,69%), на отрицательной территории торговались бумаги Полиметалла (-0,20%), Татнефти (- 0,4%) и Норникеля (-0,67%).

Котировки НОВАТЭКа поддержала новость о принятии пятилетней программы buy back на сумму $1 млрд. Обратный выкуп компания будет проводить в течение пяти лет, его объем составит 471 439 бумаг, включая ГДР.

Акции Сбербанка растут на фоне снижения геополитической напряженности и на сообщении The Wall Street Journal о том, что ужесточение санкций против РФ не коснется лидера отечественного финансового сектора.

За январь Яндекс потерял 23,78% капитализации, что сделало его одним из лидеров падения. В результате общего отскока компания вошла в число лидеров роста.

Акции Полиметалла корректируются вслед за мировыми ценами на золото, которое сегодня торгуется по $1796,70 за тройскую унцию, за прошлую пятидневку подешевев на 2,5%.

На стоимость бумаг Норникеля оказывает давление коррекция в ценах на никель, однако глобальный тренд на рынке металлов остается восходящим, поэтому это снижение будет носить кратковременный характер.

Акции Татнефти закрыли прошлую неделю пробоем вверх психологически значимой отметки 500 руб. Сегодняшнее снижение выглядит как ретест данного уровня, далее динамику будут определять нефтяные цены.

Котировки нефти марки Brent сегодня продолжают рост ($89,15, +0,71%), практически не отреагировав на статистику Baker Hughes о количестве буровых установок в США, зафиксировавшую увеличение активных установок на 4 единицы при общем росте их числа на 8.

Цена Brent 28 января достигла $91 за баррель. Мы прогнозируем ее закрепление выше данной отметки с дальнейшим ростом к $ 96–100. Рост числа действующих буровых установок в США на данном этапе не в силах изменить соотношение спроса и предложения на рынке энергоносителей. До завершения текущих торгов котировки североморской нефти останутся в диапазоне $88,00–92,00.

Индекс Мосбиржи до конца текущей сессии останется в диапазоне 3440–3600 пунктов, ориентир для РТС: 1400–1500. Пара USD/RUB до закрытия продолжит колебаться в диапазоне 77,00–78,80, EUR/RUB не выйдет за пределы 86,00–87,50.