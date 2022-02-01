«Открытие»: Российский рынок всё ещё рассчитывает на продолжение переговорного процесса с Западом

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям («Открытие Инвестиции»)

Российский рынок всё ещё рассчитывает на продолжение переговорного процесса с Западом

· Российский рынок продолжает отыгрывать идею возможного продолжения переговорного процесса с условным Западом, игнорируя очередные угрозы из Лондона. Великобритания решила в кратчайшие сроки разработать пакет санкций, направленных против российских бизнесменов и ключевых отраслей экономики. Однако условием их вступления в силу могут стать лишь определённые события. Дополнительным фактором остаётся нефть, которая продолжает дорожать.

· По состоянию на 15:20 мск индекс МосБиржи - 3528,55 п. (+1,15%), а индекс РТС - 1430,41 п. (+1,66%).

· Подавляющее большинство акций индекса МосБиржи демонстрировали восходящую динамику. В лидерах днём были бумаги «Алроса», дорожавшие более чем на 4%. Среди секторов лидировали телекоммуникации (+2,5%), а также неплохую динамику повышения показывали секторы информационных технологий и транспорта.

· "Русагро" в IV квартале увеличила выручку на 27% г/г, в 2021г - на 39%

· Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексея Павлова: «Удачное завершение удачного для «Русагро» года. Отметим, что на фоне благоприятной конъюнктуры в октябре-декабре все подразделения группы продемонстрировали рост выручки в годовом сопоставлении, даже несмотря на снижение продаж в масложировом и мясном сегментах. Если говорить про годовые результаты, то наибольший вклад в увеличение выручки в 2021 году привнес масложировой сегмент, доля которого в общей выручке составила 52%».

Попытки укрепления рубля выдыхаются

· Рубль продолжил попытки укрепления, но пока не смог приблизиться к уровню 77,0 за доллар. AUD и NZD более акцентированно укреплялись против доллара США, отражая рост аппетитов к риску.

· К середине московских торгов баррель Brent стоил около 7070 рублей.

· Ставки MosPrime выросли до 8,58% на день, 8,77% на неделю и снизились до 9,08% на месяц.

· Британский фунт укреплял свои позиции на ожиданиях более агрессивного ужесточения денежной политики Банка Англии. В целом, на рынке есть консенсус, что 3 февраля регулятор объявит о повышении ставки на 25 базисных пункта. Однако появились ожидания того, что Банк Англии может начать активное сокращение своего баланса, а не только избавление от гособлигаций по мере завершения срока их обращения.

По состоянию на 15:20 мск:

· DXY – 97,17 (-0,1%),

· EUR-USD - $1,115 (+0,02%),

· GBP-USD - $1,34 (+0,04%),

· USD-JPY – 115,44 (+0,17%),

· USD-RUB – 77,75 (-0,07%),

· EUR-RUB – 86,65 (+0,0%).

Европейские инвесторы проявляют нервозность

· Европейские индексы пытались расти на фоне осторожного отскока бумаг технологичных компаний, но по мере приближения регулярных торгов в США оптимизм всё больше угасал.

· Акции Vodafone дорожали более чем на 4% после заявлений о совместной работе с Intel и другими производителями чипов по разработке собственной архитектуры процессоров для повышения эффективного использования современных беспроводных технологий.

· Акции итальянской Saipem, работающей в сфере энергетических технологий, провалились на 27% из-за отзыва прежнего прогноза. Компания ссылается на сложные условия работы во время очередной волны пандемии, а также роста издержек.

· Вышло несколько макроэкономических показателей, которые кажутся вполне интересными. Темпы роста ВВП Италии в IV квартале выросли до 6,4% при ожиданиях 6,2%. Сводный ВВП еврозоны оказался чуть ниже ожиданий и составил 4,6% в IV квартале по сравнению с 3,9% в III квартале.

По состоянию на 15:20 мск:

· FTSE 100 - 7470,10 п. (+0,05%),

· DAX - 15366,39 п. (+0,31%),

· CAC 40 - 6949,11 п. (-0,24%).

Проблемы с поставками остаются главным фактором дорожающей нефти

· На рынке нефти продолжается геополитическая неразбериха. Глава НАТО решил выступит в качестве эксперта по энергетическому снабжению Европы и сообщил о необходимости диверсифицировать поставки.

· Впрочем, в реальности геополитика это далеко не главный фактор. В Эквадоре оператор нефтепровода OCP Ecuador объявил о форс-мажоре из-за разлива нефти и необходимости проведения очистных и ремонтных работ. ОПЕК+ проведёт очередное совещание 2 февраля, от которого ждут повышения добычи нефти ещё на 400 тыс. бар. в сутки. Однако, по сути, участники соглашения находятся на пару месяцев позади плана восстановления производства.

По состоянию на 15:20 мск:

· Brent - $88,86 (+0,38%),

· WTI - $87,1 (+0,32%),

· Алюминий - $3054 (-0,92%),

· Золото - $1791,5 (+0,27%),

· Медь - $9544,95 (+0,45%),

· Никель - $22410 (+0,35%).

Goldman Sachs рекомендует покупать проливы рынка

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка в начале торгов от почти нулевого изменения в NASDAQ до падения на 0,75% в Dow Jones.

· Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил, что допускает повышение ставки сразу на 50 базисных пункта на мартовском заседании, но всё же он придерживается позиции повышения ставки на 75 базисных пункта до конца года.

· В любом случае, главным страхом для рынка стало то, что ФРС более не намерен придерживаться стимулирующей политики, а будет бросать все свои силы на борьбу с инфляцией.

· Тем не менее, в Goldman Sachs полагают, что инвесторы должны использовать каждый провал рынка для формирования длинных позиций, чтобы участвовать в восстановлении индексов к концу года.