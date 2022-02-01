Газпромбанк предоставит первый транш финансирования для запуска проекта по созданию портового комплекса на Сахалине

Москва, 31 января 2022 г. – Газпромбанк, реализующий стратегию создания #МЕГАИГРОКа на рынке инфраструктурных проектов в России, предоставит компании «Многофункциональный грузовой район» первый транш финансирования в размере 2,25 млрд рублей для создания многофункционального грузового комплекса в Сахалинской области.

Для предоставления финансирования предстоит выполнить ряд условий, в числе которых: подписание обеспечительной документации и оформление корпоративных документов, предполагающих вхождение на 9% инфраструктурного холдинга Банка – ООО «Инфраструктура ГЧП» – в уставный капитал ООО «Многофункциональный грузовой район».

Строительство нового глубоководного морского порта в Сахалинской области будет осуществлено с использованием механизма ГЧП на основе концессионного соглашения, заключенного между Российской Федерацией в лице Росморречфлота и ООО «Многофункциональный грузовой район» в соответствии с Распоряжением Правительства РФ № 740-Р от 27.03.2021 на срок 49 лет.

Порт расположится в относительной близости к шельфовым проектам Сахалина, что позволит обеспечить минимальное время транспортировки грузов. В рамках проекта планируется создать портовую базу снабжения, а также нефтяной, угольный, газоконденсатный, бункеровочный терминалы и сопутствующую внешнюю инфраструктуру.

«Строительство морского порта на Сахалине в целом имеет большое значение не только для развития нефтегазовой отрасли Сахалина, но и для всего Дальнего Востока, его инфраструктуры и промышленности. Объект будет служить перевалочной базой для перспективных проектов по добыче углеводородов, включая шельфовые месторождения нефти и газа. Уверен, что проект успешно пройдет все стадии реализации, в том числе благодаря опыту и экспертизе Банка в сфере финансирования крупных инфраструктурных проектов», – отметил Первый Вице-Президент – начальник Департамента инфраструктурных проектов и ГЧП Газпромбанка Павел Бруссер.