Комментарии

«Фридом Финанс»: Неделя началась с роста

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Сессия завершилась в зеленой зоне. Большинство ведущих акций торговались на положительной территории. Лидерами роста стали бумаги ЦИАН (+18,12%) и Ozon (+9,72%). Скорректировались акции Татнефти (-1,59%). Пара USD/RUB двигалась в коридоре 77-78.

Индекс Мосбиржи снизился примерно на 7% за месяц. Это немногим хуже, чем динамика S&P 500, или, во всяком случае, сопоставимо с потерями американского бенчмарка. Однако важно отметить, что текущий январь стал худшим первым месяцем года начиная с 2008-го с учетом максимального падения, составившего почти 17%. Наблюдаемый бурный отскок обусловлен сильной перепроданностью акций, а также улучшением новостного фона. Техническая картина по-прежнему негативна, нисходящий тренд не переломлен, можно лишь говорить о его приостановке и отскоке. Цель — движение в диапазон 3600–3700 пунктов по индексу Московской биржи.           

Ожидаем разнонаправленную динамику. Ход торгов во многом будет определяться движением на внешних площадках и новостным фоном. Прогноз для пары USD/RUB: 77,00–78,00. Ориентир для индекса Мосбиржи: диапазон 3500–3550пунктов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги