«Открытие»: Сектор информационных технологий взял пример с американского NASDAQ

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям («Открытие Инвестиции»)

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. Активность в Азии низкая из-за китайского нового года.

На валютном рынке волатильность незначительная. Нефть дорожает, как и металлы, но прирост довольно скромный. Вероятно, что российский рынок возьмёт паузу в своём восстановлении и попытается протестировать на прочность поддержку в районе 3500 пунктов по индексу МосБиржи.

Во вторник начинается новый месяц, а это означает, что начнётся публикация индексов деловой активности в производственной сфере по различным странам. Ожидается, что в еврозоне производственный PMI поднимется до 59,0 п. с 58,0 п. в декабре. Безработица в Германии могла остаться на уровне 5,2%. Вечером в США также выйдет PMI в промышленности, а затем индекс ISM в производственной сфере и данные по расходам на строительство.

Сектор информационных технологий взял пример с американского NASDAQ

Российский рынок продолжил восстанавливать свои позиции. Однако прошедший январь оказался худшим январём с 2008 года. Тем не менее, с середины прошлой недели индексы восстанавливают свои позиции в надежде на продолжение переговоров с представителями условного Запада. Пока Великобритания и США реализуют свои фантазии на тему очередных санкций против РФ, президенты России и Франции условились проработать вопрос о личной встрече. И, наконец, фактор нефти сложно игнорировать, так как цена Brent находится на многолетнем максимуме. Впрочем, сектору нефти и газа это не помогло, поскольку очередные британские ограничения могут коснуться ключевых отраслей экономики РФ.

По итогам основной сессии 31 января индекс МосБиржи - 3530,38 п. (+1,2%), а индекс РТС - 1435,23 п. (+2,0%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 117,693 млрд рублей.

Представители ФРС ведут успокаивающие рынок речи

Индексы США показали существенный рост, но итог месяца остаётся весьма печальным. Для NASDAQ это худший месяц с марта 2020 года, а если говорить об итогах января, то предыдущий антирекорд был зафиксирован в январе 2008 года. За месяц индекс потерял 1405,9 п., или 9%. Отскок в последний торговый день месяца состоялся на фоне снижения доходности по 10-летним казначейским обязательствам почти до 1,77%.

Некоторый покой инвесторам принесли выступления представителей ФРС. Глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли заявила, что повышение ставки должно быть постепенным, а не разрушительным. Президент ФРБ Канзаса Эстер Джордж полагает, что активное сокращение баланса позволит быть не столь агрессивными при повышении ставки. Глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик предпочитает три повышения ставки в текущем году и не исключает изменение сразу на 50 базисных пункта в марте, но это не его предпочтительный вариант.

Акции Tesla подорожали на 10,7%. Очередные повышения рекомендаций по бумаге говорят о том, что компания наиболее сильно позиционирована на рынке электромобилей. Акции Citrix Systems (-3,42%) подверглись фиксации прибыли после подтверждения того, что компания будет продана за $16,5 млрд, включая долг, частным фондам Elliott Management и Vista Equity Partners.

Из статистики отметим рост Чикагского PMI до 65,2 п. в январе с 64,3 п. в декабре, хотя ожидалось снижение до 61,7 п.

Все 11 секторов индекса S&P 500 показали рост. Лидером дня стал отраслевой индекс цикличных товаров (+3,81%). Самым слабым был сектор энергетики (+0,44%).

По итогам дня:

DJIA - 35131,86 п. (+1,17%),

S&P 500 - 4515,55 п. (+1,89%),

NASDAQ - 14239,88 п. (+3,41%).

Резервный Банк Австралии не стал торопиться с повышением ставки

Торги в Азии особой активностью не отличались. Многие площадки закрыты по случаю китайского нового года. Впрочем, те, кто продолжал работать, придерживались тенденции к росту.

Основные покупки на японском рынке были в технологичных компаниях. Так, акции TDK дорожали почти на 12% после того, как компания в седьмой раз в текущем финансовом году улучшила свои ожидания. Sony (+1,2%) объявила о покупке игровой студии Bungie, создавшую Halo и Destiny, за $3,6 млрд. Безработица в Японии упала до 2,7% в декабре с 2,8% в ноябре. Индекс производственной активности страны вырос в январе до 55,4 п. с 54,3 п. в декабре.

Уверенности на рынке Австралии было заметно меньше. Резервный Банк страны пока не стал повышать ставку с текущих 0,1%, но завершил программу покупки облигаций. Под давлением были акции добывающих компаний. Rio Tinto и BHP Billiton теряли более 2%. В секторах информационных технологий и финансах преобладал рост. Статистика по Австралии пока не радует. Розничные продажи сократились за декабрь на 4,4% при ожиданиях роста на 3,9%. Индекс производственной активности Австралии снизился в январе до 48,4 п. с 54,8 п. в декабре.

По состоянию на 8:30 мск:

Nikkei 225 - 27064,8 (+0,23%),

S&P/ASX 200 - 7006 п. (+0,49%).

ОПЕК+ продолжает отставать от графика

Нефть продолжает демонстрировать тенденцию к росту. Две главные темы управляют рынком. Чрезмерно агрессивная риторика Великобритании и США в адрес России напоминает о потенциальных проблемах с поставками. Однако более важным всё-таки является то, что в ОПЕК+ не справляются с планом повышения производства. 2 февраля участники соглашения ОПЕК+ вновь проведут совещание и наиболее вероятный вариант это дальнейшее повышение добычи ещё на 400 тыс. бар.

По состоянию на 8:50 мск: