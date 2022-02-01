Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 1 февраля: 4 459,8901 руб/1 г золота и 56,0400/1 г серебра ЦБ РФ с 1 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 459,8901 руб.

1 грамм серебра - 56,0400 руб.

1 грамм платины - 2 528,0801 руб.

1 грамм палладия - 6 022,5698 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 18,9899 р. (0,42%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,9300 р. (3,33%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 11,1801 р. (0,44%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 328,2800 р. (5,77%) . dims

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