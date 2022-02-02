Индекс Мосбиржи проведет торги в диапазоне 3600–3620 пунктов

Аналитики «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи к 12:38 мск 1 февраля вырос на 0,85%, РТС повысился на 1,52%. Драйвером роста продолжает выступать уменьшение внешнеполитической напряженности. Объем операций с акциями на Московской бирже сегодня примерно на 30% выше среднего за последний месяц. Фьючерсы на индексы США растут, отыгрывая позитивную корпоративную отчетность.

Нефть торгуется вблизи нулевых значений в ожидании статистики о запасах в США от API. В случае сохранения тенденции к сокращению запасов нефть получит дополнительный драйвер роста.

Индекс производственной активности в России увеличился на 0,2, до 51,8 пункта, что позитивно для отечественного фондового рынка.

В лидерах роста Квадра (+50%) и Ozon (+5,48%), в аутсайдерах Сбербанк (ао: -2,18%) и ВТБ (-2,52%).

Котировки Сбера корректируются из-за сообщения о неудачно проведенном тестировании перехода с зарубежного софта и оборудования на отечественные аналоги, которое может потребоваться в случае ужесточения санкций. На наш взгляд, акции Сбера остаются привлекательными для долгосрочных инвестиций с таргетом 410 руб.

Ориентир для индекса Мосбиржи до конца текущей сессии: диапазон 3600–3620 пунктов. Прогнозы для пар USD/RUB и EUR/RUB: 76,70–76,50 и 86,40–86,30 соответственно.