Комментарии «Фридом Финанс»: «Быки» и «медведи» сохраняют паритет Аналитики «Фридом Финанс»: Торги 31 января на американских фондовых площадках завершились в зеленой зоне. S&P 500 поднялся на 1,89%, до 4516 пунктов, Dow Jones прибавил 1,17%, а Nasdaq взлетел на 3,41%. Все сектора S&P 500 продемонстрировали позитивную динамику, а в лидеры роста вышли представители циклических потребительских товаров (+3,81%), ИТ (+2,68%) и коммуникаций (+2,40%). Интернет-сервис Angi, Inc. (ANGI: +10%) заключил контракт на обслуживание клиентов почти 4 тыс. магазинов Walmart Inc. (WMT: +1,67%). Партнерство позволит покупателям приобретать и заказывать онлайн услуги по благоустройству, ремонту и техническому обслуживанию своего жилья. LXP Industrial Trust (LXP: +3,3%) получило предложение Land & Buildings Investment Management о покупке по цене около $16 за акцию. Sony Interactive Entertainment LLC, дочерняя структура Sony Group Corporation (SONY: +2,74%), покупает студию Bungie, Inc. за $3,6 млрд. В фокусе внимания участников торгов не только публикации квартальных отчетов, но и релизы макроэкономической статистики. На этой неделе выйдут данные индекса менеджеров по закупкам (ISM) в секторе производства и сфере услуг. Прогноз предполагает некоторое замедление роста обоих показателей под влиянием очередной волны пандемии. Инвесторов интересует прежде всего январский отчет по рынку труда, хотя планы ФРС в отношении ужесточения денежно-кредитной политики он не изменит. Ожидается, что за первый месяц года вне сельского хозяйства было создано 178 тыс. рабочих мест, притом что в декабре этот показатель равнялся 199 тыс. Сохраняют актуальность и вопросы изменения налогово-бюджетной политики. По мнению экспертов Goldman Sachs, если ни один из пунктов расходов программы Build Back Better (BBB) не будет принят, то есть фискальная поддержка будет ограничена уже реализованными мерами, рост ВВП США замедлится более чем на 0,5 п.п. в 2022 году и более чем на 0,25 п.п. в 2023-м. Затягивание принятия BBB или отказ от этой программы обеспечит некоторую отсрочку на налоговом фронте, поскольку ожидалось, что изменения скорректируют прибыли компаний из S&P 500 на 2–3%. В то же время WSJ отмечает, что ряд компаний не устраивает неучастие США в глобальном налоговом соглашении, так как это может привести к двойному налогообложению. Также издание сообщает о готовности Демократической партии принять программу в том виде, в котором она устроила бы сенатора Джо Манчина, требующего изменить параметры заложенных в ней социальных выплат. Большинство площадок Юго-Восточной Азии сегодня не торгуются в связи с новогодними праздниками. Японский Nikkei вырос на 0,28%. EuroStoxx 50 с открытия торгов поднялся на 1,21%. Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $89,5 за баррель. Цена на золото составляет $1802,4 за тройскую унцию. Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $89,5 за баррель. Цена на золото составляет $1802,4 за тройскую унцию. По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4421–4609 пунктов. Сегодня выйдут данные о динамике: индекса менеджеров по снабжению в производственном секторе от IHS Markit за январь (прогноз: 55, без изменений м/м);

индекса менеджеров по снабжению в производственном секторе от ISM за январь (прогноз: 57,5 против 58,7 за декабрь);

индекса менеджеров по снабжению в производственном секторе от ISM за январь (прогноз: 57,5 против 58,7 за декабрь);

расходов на строительство (прогноз: рост на 0,7% после 0,4% за ноябрь). Индекс настроений от Freedom Finance опустился до 56 пунктов. S&P 500 поднялся выше 200-дневной скользящей средней, до уровня Фибоначчи 0,5. Вероятно, в ближайшие дни индекс будет колебаться между этими уровнями. RSI продолжает рост, но остается ниже 50 пунктов, сигнализируя о равных силах «быков» и «медведей». Индикатор MACD указывает на завершение нисходящего движения, но сигнала к развороту пока нет. Ближайшая поддержка находится в области 200-дневной скользящей средней. Результаты за четвертый квартал опубликует ExxonMobil (XOM). Мы рассчитываем, что благодаря повышению цен на нефть, газ и нефтепродукты отчетность будет сильной. Прогноз предполагает повышение выручки ExxonMobil на 83% г/г и 15% кв/кв, до $85 млрд. Скорректированная чистая прибыль, как ожидается, увеличится в 65 раз г/г, до $1,94 на акцию (+23% кв/кв). Также в консенсус закладывается дальнейшее снижение долговой нагрузки. Чистый долг ExxonMobil может сократиться на $4–5 млрд. Инвесторов интересуют прогнозы компании в отношении операционных результатов и расходов на фоне ускорения инфляции. Также в фокусе рынка будут показатели сегмента нефтехимии, цены на которую после достижения пиков в третьем квартале пошли вниз. На наш взгляд, акции ExxonMobil переоценены, поэтому после публикации сильной отчетности советуем зафиксировать прибыль по этим бумагам. Отчет за четвертый квартал представит PayPal (PYPL). Консенсус опрошенных FactSet аналитиков предполагает рост чистой выручки на 12,8% г/г, до $6,9 млрд, при повышении EPS на 3,7% г/г, до $1,12. Выручку представителей сегмента электронных платежей, к которому относится и PayPal, определяет размер потребительских расходов. С учетом высокой активности потребителей в сезон зимних праздников, объем обработанных транзакций способен увеличиться на 24–30% г/г, до $340 млрд. Количество новых активных счетов ожидается на уровне 14 млн, общий результат достигнет 430 млн, в том числе за счет приобретения финтеха Paidy. За последние полгода акции PYPL опустились в цене на 45,81% ввиду замедления темпов роста доходов, а также из-за распродаж в акциях технологических компаний. Позитивный импульс бизнесу PayPal может придать повышение доходов американцев. Партнерство с Amazon, в свою очередь, не окажет значительного влияния на финансовые результаты PayPal, поскольку компенсирует прекращение отношений с eBay.

