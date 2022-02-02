«Фридом Финанс»: Повышение цен на золото поддержало котировки Полиметалла

Аналитики «Фридом Финанс»:

К 17:30 мск 1 февраля индекс Московской биржи прибавлял 0,71%, РТС рос на 1,99%, а индекс голубых фишек — на 0,72%.

В лидеры роста во второй половине дня вышли Полиметалл (+1,88%), Яндекс (+1,53%) и ЛУКОЙЛ (+1,30%), в аутсайдерах оказались Сбербанк (-1,85%), Газпром (- 1,43%) и Татнефть (-0,58%).

Котировки Полиметалла поддержало повышение мировых цен на золото на 0,49%, до $1803,75.

Акции ЛУКОЙЛа движутся вверх на новости о запуске программы buy back и сообщении самой компании о том, что за прошлую неделю провела выкуп собственных акций и ГДР на 4,614 млрд руб. Позитивной динамике бумаг ЛУКОЙЛа способствует и возможное введение льготного налога на добычу высоковязкой нефти в Коми, которое предложил Минфин. Реализация этого плана позволит компании возобновить инвестиции в разработку этих месторождений, что приведет к увеличению добычи и росту прибыли.

Акции Сбербанка остаются под давлением в связи с оттоком из них иностранного капитала из-за усиления геополитических рисков. Накануне стало известно, что акции лидера российского финансового сектора продала британская инвестиционная компания Somerset Capital Management.

Бумаги Газпрома дешевеют ввиду того, что в течение 42 дней подряд компания не получает заявок на поставку газа в Европу c Ямала.

Brent подешевела на 0,74%, до $88,60 за баррель в преддверии ежемесячной встречи мониторингового комитета ОПЕК+, которая состоится 2 февраля. Если параметры ограничения добычи будут сохранены на текущем уровне нефть может возобновить рост. До конца текущих торгов ее цена останется в диапазоне $86,70–91,00.

Рубль укрепляется на 1,03% к доллару и на 0,75% к евро, реагируя на позитивную динамику на отечественных фондовых площадках и высокие нефтяные цены. Ориентир для пары USD/RUB на закрытие: 76,00–77,50, для пары EUR/RUB: 85,70–87.

Индекс Мосбиржи до конца сессии останется в диапазоне 3440–3600 пунктов, РТС не выйдет за пределы 1400–1500 пунктов.