«Открытие»: Российский рынок игнорирует санкционную риторику

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям («Открытие Инвестиции»)

Российский рынок игнорирует санкционную риторику, ожидая продолжения переговоров РФ с Западом

· Отечественные индексы торговались в плюсе. Пока В Европе и США упражняются в придумывании очередных санкций против РФ, российские инвесторы предпочитают сосредотачиваться на перспективах переговоров. Накануне президенты РФ и Франции договорились проработать вопрос о личной встрече. Также ожидаются переговоры глав внешнеполитических ведомств РФ и США. Анализировать пакеты «адских» мер против России смысла нет, так как многие из этих мер уже выходят за грань нормальности.

· По состоянию на 15:25 мск индекс МосБиржи - 3568,32 п. (+1,07%), а индекс РТС - 1466,80 п. (+2,20%).

· Наиболее сильный рост демонстрирует сектор металлов и добычи (+1,4%) благодаря росту акций золотодобывающих компаний. Столь же сильно торгуется сектор информационных технологий за счёт позитивной динамики в бумагах OZON Holdings, VK Group и «Яндекс» Под давлением сектор транспорта (-0,9%)

· Производственный PMI России поднялся в январе до 51,8 п., превысив декабрьский показатель 51,6 п. Компании указывают на усиление роста новых заказов. Новые продажи выросли максимальными темпами с апреля 2019 года. По-прежнему сдерживающими факторами остаётся дефицит кадров и дефицит поставок.

· Согласно заявлению главы «Транснефти» Николая Токарева, выручка компании за 2021 год составила 1,078 трлн рублей.

· Совет директоров компании «Полюс» (PLZL), крупнейшего производителя золота в России, одобрил программу выкупа на открытом рынке обыкновенных акций и депозитарных расписок. Программа предполагает приобретение ценных бумаг на общую сумму в размере до $200 млн и в количестве, которое в любом случае не превысит 1,4% уставного капитала компании. Выкуп будет осуществляться в течение шести месяцев, начиная с 31 января, или до достижения указанных показателей максимального количества приобретаемых акций или суммы средств, выделенных на программу.

Рубль укрепляется в рамках глобальной тенденции покупки риска

· В утренние часы рубль вёл себя достаточно сдержанно, но затем начал активно укрепляться. Движение усилилось после пробоя сверху отметки 77,0 за доллар. Отметим, что на Forex доллар слабел, а валюты риска AUD и NZD укреплялись. То есть рубль следовал глобальной тенденции.

· К середине московских торгов баррель Brent стоил около 6830 рублей.

· Ставки MosPrime снизились до 8,53% на день, выросли до 8,78% на неделю и 9,09% на месяц.

· На Forex доллар терял свои позиции. Фунт стерлингов укреплялся более чем на 0,4% против доллара на ожиданиях повышения ставки Банка Англии на заседании в четверг. Более того, усиливаются ожидания, что регулятор может осуществить повышение ставки сразу на 50 базисных пункта. До конца года ставка регулятора ожидается на уровне 1,25%. На рынке также ждут заявлений по поводу старта программы сокращения баланса.

По состоянию на 15:25 мск:

· DXY – 96,28 (-0,27%),

· EUR-USD - $1,127 (+0,3%),

· GBP-USD - $1,35 (+0,42%),

· USD-JPY – 114,56 (-0,47%),

· USD-RUB – 76,64 (-0,87%),

· EUR-RUB – 86,37 (-0,72%).

Ожидания по ставкам растут

· Индексы Европы торговались в плюсе. Финансовый сектор (+2,5%) вносит основной вклад в позитивную динамику рынка.

· Акции швейцарского банка UBS AG дорожали на 6%. Прибыль за 2021 год оказалась самой большой за последние полтора десятка лет. Что позволило банку планировать программы обратного выкупа.

· Вероятность более агрессивного повышения ставки Банка Англии выросла на фоне ускорения роста цен на недвижимость в Великобритании до 11,2% в январе с 10,4% в декабре. С другой стороны, индекс производственной активности снизился до 57,3 п. с 57,9 п. в декабре. В еврозоне, напротив, рост деловой активности в производственной сфере до 58,7 п., но прогнозы говорили о 59,0 п. В Германии безработица упала до 5,1% в январе с 5,2% в декабре.

По состоянию на 15:25 мск:

· FTSE 100 - 7535,09 п. (+0,95%),

· DAX - 15639,72 п. (+1,09%),

· CAC 40 - 7072,31 п. (+1,04%).

ОПЕК+ не справляется со своей задачей.

· Согласно данным Reuters, в январе страны ОПЕК увеличили свою добычу на 210 тыс. бар. в сутки до 28,01 млн бар. в сутки. Выполнение сделки ОПЕК+ в январе достигло 132% по сравнению с 127% в декабре. Россия выполняла свои обязательства на уровне около 100%.

· На рынке заговорили о том, что ОПЕК+ может принять более быстрый план восстановления производства, что оказывало давление на котировки нефти в рамках европейской сессии. Однако, как мы видим из данных Reuters, даже прежние планы не выполняются, поскольку многолетний дефицит инвестиций в отрасли привёл к деградации старых месторождений. На котировки также может оказывать давление ожидания рынка по поводу роста запасов в США. Опрос Reuters показал, что за прошлую неделю запасы нефти в США могли увеличиться на 1,8 млн бар.

По состоянию на 15:25 мск:

· Brent - $88,84 (-0,47%),

· WTI - $87,75 (-0,45%)

· Алюминий - $3041 (+0,66%),

· Золото - $1807,9 (+0,64%),

· Медь - $9665,1 (+1,38%),

· Никель - $22655 (+1,46%).

NASDAQ будет сильнее других индексов на фоне снижения доходностей казначейских обязательств

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на слабый старт рынка в начале дня от -0,2% в S&P 500 и Dow Jones до незначительных изменений в NASDAQ. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала почти на 4 базисных пункта до 1,74%.

· Акции Tesla могут скорректироваться на фоне отзыва почти 54 тыс. автомобилей из-за проблем с программным обеспечением.

· Акции UPS заметно дорожали на утренних торгах. Компания не только отчиталась лучше ожиданий, но также улучшила свой прогноз и повысила дивиденды.

· Впереди публикация данных по производственной активности в США. Впрочем, вряд ли реакция на них будет значимой. Рынок пока не готов к резким движениям. Оттолкнувшись от значимых поддержек, индексы могут испытывать проблемы с преодолением ключевых сопротивлений.