Комментарии «Открытие»: Российский рынок сосредотачивается на позитивных геополитических сигналах Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям («Открытие Инвестиции») Ожидания на старт дня Внешний фон перед стартом основной сессии в России позитивный. Нефть дорожает, азиатские рынки в плюсе, индекс доллара в минусе. Отечественные акции могут продолжить рост, а рубль протестировать максимумы предыдущего дня.

Самой важной цифрой дня станет инфляция в еврозоне. Экономисты прогнозируют замедление до 4,3% с 5,0% в декабре. Если реальность подтвердит ожидания, то давление на евро продолжится. В США ADP Services опубликует отчёт по новым рабочим местам в частном секторе экономики США. Ожидается 208 тыс. Далее отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. В России выйдет недельная статистика по инфляции, а также данные по промышленному производству. Московская Биржа опубликует статистику торгов за январь. Совет директоров НЛМК обсудит вопрос распределения прибыли. Российский рынок сосредотачивается на позитивных геополитических сигналах Отечественные индексы вновь немного выросли. Рынок живёт в водовороте двух противоположных политических процессов. С одной стороны, Великобритания и США соревнуются в изобретении очередных санкций и предупреждений в адрес РФ, а, с другой, глава российского государства проводит переговоры с лидерами Франции, Италии, Венгрии. Министр иностранных дел Сергей Лавров в рамках переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкиным в очередной раз заявил об отсутствии каких-либо агрессивных планов, а из уст европейских лидеров звучат слова о необходимости реализации минских соглашений и безусловности соблюдения перемирия. Пока побеждает позитивный поток, так как акции и рубль укрепляют свои позиции. По итогам регулярной сессии 1 февраля индекс МосБиржи - 3548,17 п. (+0,5%), а индекс РТС - 1457,64 п. (+1,56%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 110,134 млрд рублей. 4 отраслевых индекса снизились и 6 выросли. Аутсайдером дня стал транспортный сектор (-0,33%). Сектор нефти и газа снизился на 0,11% вслед за нефтью, которая упала ниже $89 за баррель Brent. Лидерами торгов оказались секторы информационных технологий (+2,82%) и строительных компаний (+2,5%). Совет директоров компании «Полюс» (PLZL), крупнейшего производителя золота в России, одобрил программу выкупа на открытом рынке обыкновенных акций и депозитарных расписок. Программа предполагает приобретение ценных бумаг на общую сумму в размере до $200 млн и в количестве, которое в любом случае не превысит 1,4% уставного капитала компании. Выкуп будет осуществляться в течение шести месяцев начиная с 31 января или до достижения указанных показателей максимального количества приобретаемых акций или суммы средств, выделенных на программу. То есть полностью реализованный buyback сократит текущую долю free float на 1%. Акции «Полюса» с момента появления в новостных лентах сообщения об обратном выкупе (вечером в понедельник, 31 января) вырастали в цене на 3,3%. Считаем апсайд на новости о buyback ограниченным исходя из среднего месячного объема торгов, поскольку $200 млн — это торговые объемы за неделю, а программа, напомним, будет осуществляться в течение полугода. Согласно заявлению главы «Транснефти» Николая Токарева, выручка компании за 2021 год составила 1,078 трлн рублей. Минфин возвращается к проведению аукционов ОФЗ Рубль укреплял свои позиции, хотя на вечернем отрезке всё же растерял часть своих достижений. Частично за это отвечает подешевевшая нефть. Кроме того, на прошлой неделе пара USD-RUB пыталась уйти выше 79,0. Соответственно, могут усилиться желания по фиксации прибыли. Меж тем Минфин начал оценивать текущую ситуацию в качестве достаточно спокойной для размещения ОФЗ. После двухнедельного перерыва ведомство разместит ОФЗ-ПД выпуска 26237 с погашением 14 марта 2029 года. "Объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности", - говорится в сообщении министерства. Фактически, ведомство собирается протестировать рынок на предмет текущей премии. На Forex доллар преимущественно слабел. Британский фунт стерлингов укреплялся более чем на 0,5%. Усилились Ожидания более агрессивного повышения ставки Банка Англии на заседании 3 февраля сразу на 50 базисных пункта. Впрочем, рынок всё ещё оценивает ставку британского регулятора на уровне 1,25% к концу года. По состоянию на 23:50 мск: DXY – 96,29 (-0,26%),

EUR-USD - $1,127 (+0,29%),

GBP-USD - $1,352 (+0,6%),

USD-JPY – 114,71 (-0,34%),

USD-RUB – 76,80 (-0,66%),

EUR-RUB – 86,43 (-0,66%). Акции Alphabet станут доступней Индексы США растут третью сессию подряд. Первые торги в феврале начались с неуверенности, но закрытие оказалось позитивным. По сути, инвесторы пытаются вернуться к стратегии выкупа проливов после того, как индексы в январе смогли оттолкнуться от значимых поддержек. Впрочем, рост также ограничивается постоянно нависающим риском инфляции. Индекс ISM в производственной сфере упал до 57,6 п. в январе по сравнению с 58,8 п. в декабре, что является минимальным значением за 14 месяцев. Меж тем компонент уплаченной стоимости подскочил до 76,1 п. с 68,2 п. в декабре. Надежду дарит лишь показатель времени поставок, который сокращается третий месяц подряд. AT&T Inc. (-4,24%) заявила о выделении подразделения WarnerMedia в отдельный бизнес, после его слияния с Discovery. Однако это решение привело к менее приятному последствию в виде сокращения дивидендных выплат на акцию Discovery. До $1,11 с $2,08. Tesla Inc. (-0,58%) отзовёт около 53,8 тыс. автомобилей из-за проблем с программным обеспечением. United Parcel Service Inc. (+14,08%) отчиталась лучше ожиданий по прибыли и выручке, а также повысила свои дивиденды. Компании по доставке существенно расширили свой бизнес в период пандемии, так как многие потребители переключаются на онлайн покупки. Энергетический гигант Exxon Mobil (+6,41%) отчитался лучше ожиданий по прибыли, хотя выручка не дотянула до прогнозов. Однако от компании ждут традиционно высокие дивидендные выплаты. Уже после закрытия регулярной сессии отчиталась компания Alphabet. Компания заработала в IV квартале $20,6 млрд по сравнению с $15,2 cмлрд год назад. Общая выручка выросла за год на 32% до $75,3 млрд. Операционная маржа выросла до 29% с 28% год назад. Естественно, что результаты оказались лучше ожиданий. Компания объявила о дроблении акций 1 к 20 с целью повышения их доступности для розничных инвесторов. Реакция рынка была весьма позитивной и котировки акций подскочили на 9% в рамках расширенных торгов. 3 отраслевых индекса снизились и 8 выросли. Наиболее сильное снижение в коммунальных услугах (-1,28%). Самый сильный рост в секторе энергетики (+3,54%). По итогам торгов: DJIA 35405,24 п. (+0,78%),

S&P 500 - 4546,54 п. (+0,69%),

NASDAQ - 14346,00 п. (+0,75%). Азиатские инвесторы следуют примеру американских коллег Торги в Азии проходят при низкой активности участников. Китай, Гонконг и Сингапур продолжают праздновать китайский новый год. Японский рынок продолжает практику следования за Wall Street. Акции производителя электронных инструментов Keyence подскочили на 6% на фоне рекордной операционной прибыли за девять месяцев, завершившихся в декабре. Бумаги Tokyo Electron подскочили почти на 3%. Сектор авиаперевозчиков поднялся более чем на 4% на фоне неожиданной прибыли у ANA Holdings. По состоянию на 8:35 мск: NIKKEI 225 – 27534,37 п. (+1,68%). Нефть дорожает на снижении запасов в США и проблемах с восстановлением производства ОПЕК+ Нефть возобновила рост на фоне реальных проблем с поставками. Согласно данным Reuters, в январе страны ОПЕК увеличили свою добычу на 210 тыс. бар. в сутки до 28,01 млн бар. в сутки. Выполнение сделки ОПЕК+ в январе достигло 132% по сравнению с 127% в декабре. Россия выполняла свои обязательства на уровне около 100%. Кроме того, по данным API, на неделе до 28 января коммерческие запасы нефти в США сократились на 1,6 млн бар. Одновременно запасы бензина увеличились на 5,8 млн бар., а дистиллятов сократились на 2,5 млн бар. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждут роста запасов нефти на 1,1 млн бар., а также увеличение запасов бензина на 1,7 млн бар. и сокращение запасов дистиллятов на 1,0 млн бар. По состоянию на мск: Brent - $89,46 (+0,34%),

WTI - $88,49 (+0,33%),

Алюминий - $3048,5 (+0,53%),

Золото - $1799,2 (-0,13%),

Медь - $9799,58 (+0,25%),

Никель - $22770 (+0,03%).

