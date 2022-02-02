«Фридом Финанс»: В фокусе квартальные продажи Ozon

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:



Торговая динамика была смешанной. Лидером роста на новости о продаже структурам Росатома стала Квадра (+60,89%). Скорректировались акции Самолета (-3,93%). Пара USD/RUB снизилась в диапазон 76,50–77,50.

Ozon (+1,09%) опубликует операционные результаты за четвертый квартал. Ожидается товарооборот (GMV) в объеме более 120 млрд руб. Ранее компания поднимала оценку этого показателя на 120% по итогам года. Консенсус выручки интернет-ретейлера по итогам года составляет 175,1 млрд руб. На наш взгляд, это консервативная оценка. Если операционные результаты компании превзойдут ожидания, могут быть повышены прогнозы и в отношении финансовых показателей. Ozon до сих пор фиксировал отрицательную рентабельность EBITDA и прибыли, но способен выйти на безубыточность уже в 2023 году, то есть раньше, чем рассчитывали инвестдома.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Ход торгов во многом будет определяться внешним и новостным фоном. В центре внимания данные о числе заявок на ипотеку, а также статистика запасов нефти и нефтепродуктов в США. Минфин проведет аукцион семилетних ОФЗ. Прогноз для пары USD/RUB: 76,50–77,50. Ориентир для индекса Мосбиржи: диапазон 3500–3600 пунктов.