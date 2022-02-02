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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 2 февраля: 4 479,7402 руб/1 г золота и 55,7800/1 г серебра

ЦБ РФ с 2 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 479,7402 руб.
  • 1 грамм серебра - 55,7800 руб.
  • 1 грамм платины - 2 571,5400 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 914,2998 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 19,8499 р. (0,45%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2600 р. (0,46%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 43,4599 р. (1,72%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 108,2698 р. (1,80%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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