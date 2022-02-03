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«Фридом Финанс»: В фокусе – заседание ОПЕК+

Аналитики «Фридом Финанс»:

На торгах 2 февраля индекс Мосбиржи к 11:41 мск терял 0,26%, а РТС прибавлял 0,12%. Объем операций с акциями на Московской бирже сегодня примерно на 40% выше среднего за последний месяц. Фьючерсы на американские фондовые индексы растут третий день подряд, позитивно реагируя на публикации сильных квартальных отчетов.  

Нефть торгуется в плюсе в ожидании решений мониторингового комитета ОПЕК+, который примет решение о дальнейших параметрах сделки. Заседание начнется в 13 мск. Рынок рассчитывает, что, как и в предыдущие месяцы, лимит добычи будет повышен на 400 тыс. баррелей в сутки. Если эти расчеты оправдаются, нефть получит дополнительный драйвер роста. В то же время прогноз запасов сырой нефти в США, данные о которых сегодня в 18:30 мск представит EIA, предполагает их увеличение на 1,525 млн баррелей после 2,377 млн неделей ранее. В случае совпадения фактических показателей с прогнозными цены на энергоносители получат повод для краткосрочной коррекции.

В 19:00 мск будут опубликованы данные о динамике промышленного производства в РФ за декабрь. Прогноз предполагает замедление роста с 7% в ноябре до 3,9%. Реализация этих ожиданий создаст краткосрочное давление на российский фондовый рынок.   

На российском фондовом рынке в лидерах роста бумаги Квадра ап (+16,20%) и Акрон (+3%). Аутсайдерами стали бумаги Сбера (-1,59%) и  Россетей (-1,43%).  

Акции Акрона растут на ожиданиях решений совета директоров в отношении дивидендов, которое будет принято на завтрашнем заседании. По факту решения акции могут снизиться на процентный размер дивидендов.

Ориентир для индекса Мосбиржи до конца текущей сессии: диапазон 3500–3600 пунктов. Прогнозы для пар USD/RUB и EUR/RUB: 76,10–76,00 и 86,00–85,90 соответственно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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