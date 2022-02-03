«Фридом Финанс»: Настрой инвесторов меняется

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торги 1 февраля основные американские фондовые индексы завершили в зеленой зоне. S&P 500 вырос на 0,69%, до 4546 пунктов, Dow Jones прибавил 0,78%, Nasdaq поднялся на 0,75%. Почти все входящие в S&P 500 отрасли закрылись в плюсе. Исключениями стали эмитенты из сектора недвижимости (-0,74%) и коммунальные компании (-1,28%). Лучше рынка выглядели представители энергетического сектора (+3,54%).

United Parcel Service (UPS: +14,10%) увеличила ежеквартальные дивиденды на 49%.

Выручка Exxon Mobil (XOM: +6,4%) в октябре-декабре 2021-го взлетела на 83% г/г, до $85 млрд.

AT&T (T: -4,2%) объявила о намерении понизить годовой дивиденд до $1,11 на акцию.

После турбулентного января основные фондовые площадки возвращаются к росту. Перемена настроений инвесторов может быть связана с обнадеживающими комментариями нескольких членов ФРС, которые предположили, что на ближайшем заседании регулятор может сохранить ключевую ставку на прежнем уровне. Энтузиазм игроков рынка также подстегнули сильные квартальные результаты таких крупнейших корпораций, как Exxon Mobil и United Parcel Service. Мы полагаем, что в ближайшие дни отчеты эмитентов технологического сектора определят, сохранится ли тенденция перетока капитала в компании «стоимости», характеризующиеся сильными фундаментальными показателями при приемлемой цене входа в позицию.

Долговой рынок постепенно стабилизируется. Доходность двухлетних трежерис остается на уровне 1,16%. Тот же показатель для «десятилеток» поднялся на 1 б.п., до 1,80%, а доходность 30-летних бумаг выросла до 2,12%.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4530–4380 пунктов.

Публикации значимой макростатистики сегодня не ожидается.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся на два пункта, до 58.

Торги на площадках Юго-Восточной Азии завершились 1 февраля преимущественно в зеленой зоне. Китайский CSI 300 не показал значимой динамики, японский Nikkei 225 вырос на 1,68%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,75%. EuroStoxx 50 с открытия сессии растет на 0,45%. Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $89,16 за баррель. Золото торгуется по $1800 за тройскую унцию.

S&P 500 продолжает двигаться выше 200-дневной скользящей средней, пробив уровень Фибоначчи 0,5. RSI по-прежнему растет, оставаясь, однако, около 50 пунктов, что сигнализирует о равных силах «быков» и «медведей». Индикатор MACD указывает на завершение нисходящего движения, но сигнала к развороту пока нет. Ближайшая поддержка находится в области 200-дневной скользящей средней.

Сегодня будут опубликованы квартальные результаты корпорации Meta Platforms (FB), ранее известной как Facebook. Это очень важный отчет для компании, поскольку она впервые раскроет финансовые результаты подразделения Facebook Reality Labs (объем выручки и операционного убытка), что, на наш взгляд, может привести к росту котировок FB, так как инвесторы получат представление о фактической маржинальности основного направления бизнеса, связанного с доходами от онлайн-рекламы. Согласно консенсус-прогнозам, консолидированная выручка корпорации продемонстрирует рост на 19% г/г, до нового исторического максимума на уровне $33,4 млрд. EPS в годовом исчислении при этом практически не изменится. Инвесторы также ждут увеличения активной суточной аудитории FB примерно на 200 млн пользователей, до 1,95 млрд. Согласно данным FactSet, ближайшие опционы предполагают волатильность бумаги в диапазоне 7% от текущей цены. Мы будем ждать комментариев менеджмента Meta о влиянии изменения политики конфиденциальности в операционной системе iOS на рекламную выручку. Это поможет понять, какие квартальные результаты можно ждать от социальных сетей Twitter (TWTR) и Snapchat (SNAP).