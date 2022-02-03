«Фридом Финанс»: Вероятно повышение волатильности в котировках Brent

Аналитики «Фридом Финанс»:

К 17:30 мск 2 февраля индекс Московской биржи вырос прибавлял 0,07%, достигая 3550,5 пункта, РТС поднялся на 0,82%, до 1469,55, индекс голубых фишек поднимался на 0,11%, до 23392,7.

В лидеры роста вышли (+2,26%), НЛМК (+1,90%) и Сургутнефтегаз (+1,27%), в аутсайдерах оказались Норникель (-1,47%), Сбер (- 1,40%) и Тинькофф Банк (-1,36%).

Акции НЛМК растут на ожиданиях объявления дивидендов за четвертый квартал. По предварительной оценке, выплата составит 12,84 руб. на акцию, что обеспечит доходность 5,9%. Напомним, что в прошлом году котировки НЛМК после объявления о дивидендах поднялись на 5% за два последовавших за этим дня. Дополнительную поддержку бумагам металлурга оказывает благоприятная конъюнктура в ценах на сталь, которая стоит в 1,5-2 раза больше, чем до пандемии.

Бумаги Норникеля продолжают отыгрывать негативные производственные результаты за 2021 год. Компания зафиксировала снижение добычи палладия на 7%, платины — на 8%, меди — на 16%, а никеля — на 18%.

Brent дорожает на 0,63%, до $89,72 за баррель. По данным API, запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились на 1,645 млн баррелей при прогнозе 1,833 млн. Однако эту информацию нефтяной рынок воспринял нейтрально, предпочитая отыгрывать покупками итоги заседания ОПЕК+, участники которого, как и ожидалось, согласовали увеличение добычи на 400 тыс. баррелей в сутки. Возможно, дополнительный драйвер котировкам энергоносителей придаст официальный отчет EIA о запасах нефти и нефтепродуктов в США. Вероятно повышение волатильности в котировках Brent до конца дня. Ориентир по цене на североморский сорт нефти до закрытия: диапазон $86,50–91,50.

Инфляция в еврозоне ускорилась до 5,1% при консенсусе 4,4%, что дает основания ожидать изменения курса монетарной политики ЕЦБ. США представили слабые предварительные данные по рынку труда за январь, но рынок будет реагировать в первую очередь на официальный релиз, которые запланирован на 4 февраля.



Индекс Московской биржи до конца текущей сессии продолжит колебаться в диапазоне 3440–3600 пунктов, РТС останется в пределах 1400–1500. Прогнозы для пар USD/ RUB и EUR/RUB на закрытие: 76–77,50 и 85,70–87 соответственно.