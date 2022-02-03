Комментарии «Открытие»: Рублевый индекс незначительно снизился по итогам основной торговой сессии среды Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research». Рублевый индекс незначительно снизился по итогам основной торговой сессии среды, 2 февраля. При этом индекс РТС благодаря укреплению рубля завершил день в зеленой зоне. На 19:10 мск: · Индекс МосБиржи — 3 543,80 п. (-0,1%), с нач. года -6,4% · Индекс РТС — 1 463,90 п. (+0,4%), с нач. года -8,3% · Индекс MSCI EM — 1 214,01 п. (+0,48%), с нач. года -1,5% · Stoxx Europe 600 — 478,00 п. (+0,66%), с нач. года -2,0% · DAX — 15 641,56 п. (+0,14%), с нач. года -1,5% · FTSE 100 — 7 599,66 п. (+0,85%), с нач. года +2,7% Индекс МосБиржи закрылся по итогам основной сессии на 17,4% ниже достигнутого 14 октября 2021 года рекордного максимума на уровне 4292,68 п. За последние 52 недели рублевый индекс вырос на 5.5%, а индекс Stoxx Europe 600 за тот же период прибавил 18%. Рублевый индекс второй день подряд «спотыкается» о сопротивление 3600 пунктов. Точнее, не находит в себе силы его атаковать. Нефть скорректировалась вниз после того, как стало известно, что страны ОПЕК+ договорились придерживаться плана об умеренном увеличении добычи (+400 тыс. б/с). Слабость в нефтяных котировках охладила под вечер позитивный настрой на российском фондовом рынке. Слабость в финансовом секторе добавляла неуверенности. Подешевели акции Мосбиржи, Сбербанка, ВТБ, расписки TCS Group. Риск жестких санкций против РФ отошел на второй план, но инвесторы опасаются, что санкции к российским банкам все еще лежат на столе. На 19:10 мск: · Brent, $/бар. — 89,24 (+0,09%), с нач. года +14,7% · WTI, $/бар. — 88,18 (-0,02%), с нач. года +17,2% · Urals, $/бар. — 92,14 (+1,86%), с нач. года +20,0% · Золото, $/тр. унц. — 1 808,66 (+0,44%), с нач. года -1,1% · Серебро, $/тр. унц. — 22,67 (+0,16%), с нач. года -1,6% · Алюминий, $/т — 3 032,50 (-0,23%), с нач. года +8,0% · Медь, $/т — 9 696,50 (+1,43%), с нач. года -0,2% · Никель, $/т — 22 764,00 (+0,38%). с нач. года +9,7% Из 10 отраслевых индексов 3 выросли по итогам основной сессии и 7 снизились. Финансовый сектор упал на 1,54% (-9,9% с начала года) и стал аутсайдером дня. Металлурги выросли на 0,5% и стали лидерами роста в среду (-6,3% с начала года). Из 43 бумаг индекса МосБиржи 11 подорожали по итогам основной сессии и 31 потеряла в цене. Акции ГК «ПИК» завершили день с нулевым результатом относительно закрытия в предыдущий день. На 18:50 мск: Индекс МосБиржи: лидеры роста Индекс МосБиржи: лидеры падения Глобалтранс гдр 1,99% VK (Mail.ru) гдр -3,84% Алроса 1,76% Мосбиржа -2,60% Северсталь 1,51% Детский мир -2,38% Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 6,4%. Индекс торгуется с коэффициентом 6,7 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 5 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. Совокупная рыночная капитализация входящих в индекс МосБиржи компаний составила 53 трлн рублей. Корпоративные новости · Softline увеличила объем средств, направляемых на buyback, до $100 млн. Изначально компания объявила о запуске выкупа акций в конце декабря совокупным объемом $10 млн. Buyback был запланирован на год — до 13 декабря 2022 года. Акции будут выкупаться на открытом рынке напрямую Softline или «дочерней» структурой. На наш взгляд, это уже серьезный объем, который потенциально может оказать существенную поддержку распискам Softline в среднесрочной перспективе. Конечно, многое будет зависеть от того, как будет осуществляться выкуп, и какая итоговая сумма будет потрачена на buyback. По текущим котировкам максимальный анонсированный объем выкупа соответствует примерно половине сегодняшнего объема free float Softline. · Алмазодобывающая компания De Beers в ходе первого в этом году цикла продаж реализовала продукцию на общую сумму $660 млн. Это на 96% выше уровня декабря, когда продажи составили $336 млн. Годом ранее в ходе первого цикла выручка составляла $663 млн. Первый цикл продаж De Beers в 2022 году проходил с 17 января по 1 февраля. Причиной столь сильных результатов стал существенный рост цен на фоне уверенного спроса со стороны огранщиклов. Ранее СМИ сообщали, что в ходе первого цикла цены на алмазы De Beers подорожали в пределах на 15%. Похожую динамику, по данным источников, продемонстрировали и цены «АЛРОСА» в ходе продаж январе. · Общий объём оборота товаров (Gross Merchandise Volume; GMV) компании Ozon, включая услуги, по итогам IV квартала 2021 года вырос более чем в 2,3 раза и превысил 175 млрд рублей. Доля маркетплейса Ozon в общем GMV превысила 67% по сравнению с 52% в IV квартале 2020 года. По итогам года Ozon превзошел собственный прогноз по росту GMV, который составлял 120%. Не может не радовать и наличие положительного свободного денежного потока (FCF) у маркетплейса в IV квартале 2021 года на фоне позитивной динамики оборотного капитала. Напомним, что в IV квартале 2020 года положительным у Ozon был только операционный денежный поток. · Общий объем торгов на всех рынках «Московской биржи» в январе 2022 года вырос на 36,5% по сравнению с январем прошлого года и составил 87,2 трлн рублей. Объем торгов на фондовом рынке в январе увеличился на 62,6%, до 5 трлн рублей. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос на 87,4% до 4,2 трлн рублей. Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями сократился почти на 5%, до 790,2 млрд рублей. Оборот торгов на срочном рынке увеличился на 43,4% — до 16,7 трлн рублей, или 209,8 млн контрактов против 158,8 млн контрактов в январе 2021 года. Объем торгов на валютном рынке вырос на 18,2% и достиг 27 трлн рублей. Оборот торгов на денежном рынке увеличился на 53,4% — до 37,8 трлн рублей. Объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) увеличился в 1,6 раза, до 7,9 млрд рублей. На наш взгляд, сильные результаты в сезонно слабый для Московской биржи месяц. Однако главной причиной роста торговой активности в прошедшем месяце стал рост геополитической напряжённости, что скорее можно назвать разовым фактором. Внешний фон Европа Европейские фондовые рынки выросли в среду. Внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на корпоративных результатах. При этом риторика некоторых представителей Федрезерва США предполагает менее агрессивное повышение ставок, что также поддерживает аппетит к акциям. Панъевропейский индексStoxx Europe 600 на прошлой неделе вернулся выше 200-дневной скользящей средней линии, вчера закрылся выше 100-дневной МА, а сегодня закрывается выше 50-дневной МА. Техническая картина, с учетом того, что индекс уже отыграл половину своей январской просадки, выглядит благоприятной для продолжения роста. Сегодня 16 из 20 секторов демонстрировали рост, 6 секторов прибавили более 1%. В лидерах был сектор недвижимости, в аутсайдерах сегодня энергетический сектор и ритейлеры. Все больше фирм рапортуют о том, что им удалось справиться с перебоями в цепочках поставок, а также с инфляцией. В целом, есть все основания предполагать, что январская просадка будет полностью отыграна. США Индекс S&P 500 рос четвертый день подряд, при этом в предыдущие три сессии индекс показал наиболее масштабное укрепление с 2020 года. В США полным ходом идет сезон корпоративной отчетности, во время которого S&P 500 исторические показывает заметно лучшую динамику, чем вне его. Сильные отчеты Alphabet (Google), AMD и GM поддерживают оптимизм инвесторов и продолжают толкать американские фондовые индексы вверх. К настоящему времени квартальные отчеты представили около 43% компаний из S&P 500: 68% из них превысили консенсус-прогнозы по выручке и 76% — прогнозы по прибыли. По выручке лучше всех отчитываются энергетики (хуже всех — телекомы), а по прибыли — технологические компании (хуже всех — производители материалов). S&P 500 отыграл около половины снижения с январских максимумов и нового негатива, способного вызвать новую волну распродаж, пока не просматривается. На этой неделе выступили шесть представителей ФРС, и ни один из них не поддержал идеи о повышении ставки в марте сразу на 0,50%. Лишь наиболее ястребиный из них, глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, отметил, что повышение ставки чаще, чем раз в квартал, является «не слишком плохой ставкой». Это — хорошая новость для рынка акций США, так как темпы ужесточения денежно-кредитной политики обычно оказывают на него большее влияние, нежели совокупный размер повышения ставок за весь цикл. На 19:10 мск: · S&P 500 — 4 565,76 п. (+0,42%), с нач. года -4,2% · VIX — 21,96 п. (0 пт), с нач. года +4,74 пт · MSCI World — 3 086,62 п. (+0,90%), с нач. года -4,5% Валютный рынок Индекс доллара снижался третий день подряд. Доллар укреплялся в Большой десятке только против австралийской, канадской и новозеландской валюты. Остальные дорожали к доллару США. В лидерах роста была шведская крона. Курс евро растет к доллару четвертый день подряд в преддверии итогов заседания Совета директоров ЕЦБ по вопросу денежно-кредитной политики. Инвесторы увидел в опубликованных сегодня данных по инфляции сигнал к тому, что в четверг, 3 февраля, глава Центробанка Европы Кристин Лагард может звучать уже в более ястребином ключе. Инфляция в еврозоне выросла до нового рекордного уровня в январе: 5,1% в годовом выражении, согласно предварительным данным статистического агентства Eurostat. Опрошенные Reuters и Bloomberg аналитики ожидали подъема на 4,4% г/г. В декабре годовая инфляция в еврозоне составляла 5,0%. Опубликованные цифры идут вразрез с ожиданиями значительного снижения инфляционного давления и усиливают сомнения инвесторов в том, что ценовое давление является временным, как все еще полагает Европейский центральный банк, если судить по риторике высокопоставленных представителей ЕЦБ. Сегодня после выхода инфляционного отчета денежный рынок на 80% заложил в цены третье повышение к концу декабря. Инвесторы увидел в опубликованных сегодня данных по инфляции сигнал к тому, что в четверг, 3 февраля, глава Центробанка Европы Кристин Лагард может звучать уже в более ястребином ключе. Однако глава ФРС Джером Пауэлл, когда сказал в декабре, что пришло время отказаться от слова «временный», описывая характер инфляции, имел на это основания, так как структура инфляции в США изменилась. У Кристин Лагард таких оснований нет. Проблема узких мест в цепочках поставок становится все менее острой. Статистический эффект временного снижения налога с продаж в Германии также нивелируется, помогая снизить инфляционное давление в стране. Рынок, кажется, чрезмерно оптимистичен в своих ожиданиях относительно масштабов повышения ставок в еврозоне. Мы пока сохраняем наш прогноз по паре EURUSD подразумевающий достижение уровня 1,1000. Российский рубль в среду – лидер роста к доллару среди 24 валют развивающихся рынков. USDRUB во второй половине дня атаковал поддержку 76,00 и опускался до 75,69, но закрепиться ниже 76 за доллар не удалось. Ожидания повышения ключевой ставки 12 февраля сразу на 100 б.п. оказывают рублю поддержку, но дальнейшее укрепление российской валюты под вопросом на фоне геополитики. Вашингтон выразил готовность обсудить обещание не размещать ракеты наземного базирования или войска в Украине, если Россия согласится сделать то же самое, сообщило испанское издание El Pais. Но в то же время США в ближайшие дни направят дополнительные силы в Восточную Европу: в Польшу и Германию будут направлены примерно 2 тыс. военнослужащих, около 1 тыс. военных будут передислоцированы из Германии в Румынию. По-прежнему отмечаем, что рынок, похоже, меняет риск крайне жестких санкций, которые могли бы подбросить курс выше 80 за доллар, на риск менее грозных рестрикций к РФ. При текущих ценах на нефть, которые упорно держатся выше $88/барр., курс тяготеет к 75,00, однако будет испытывать трудности с тем, чтобы закрепиться ниже указанного уровня, если геополитический фон не улучшится. На 19:10 мск: · EUR/USD — 1,1297 (+0,25%), с начала года -0,6% · GBP/USD — 1,3567 (+0,35%), с начала года +0,3% · USD/JPY — 114,38 (-0,29%), с начала года -0,6% · Индекс доллара — 95,996 (-0,40%), с начала года +0,3% · USD/RUB — 76,3089 (-0,54%), с начала года +1,5% · EUR/RUB — 86,1475 (-0,43%), с начала года +0,8% info4

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