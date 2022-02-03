«Открытие»: Спрос на ОФЗ остаётся высоким

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям («Открытие Инвестиции»)

· На российском рынке наблюдается небольшая волна фиксации прибыли после шести сессий роста. Основные потери пришлись на финансовый сектор, который остаётся главной целью озвучиваемых США и Великобританией санкций. Нельзя сказать, что участники рынка сильно напуганы сохраняющейся риторикой, но в геополитическом плане пока подвижек нет. Впрочем, серия переговоров с главами европейских стран всё-таки даёт надежду на то, что это временная заминка, а не смена тенденции.

· По состоянию на 15:20 мск индекс МосБиржи - 3568,84 п. (+0,58%), а индекс РТС - 1478,86 п. (+1,46%).

· Финансовый сектор терял более 1%. Бумаги TCS Group, «Московской Биржи» и Сбербанка были среди аутсайдеров индекса МосБиржи. Сравнимые потери наблюдались в секторе химии и нефтехимии (-0,8%).

· Более позитивные настроения были в бумагах сектора информационных технологий.

· «Softline Holding» объявила об увеличении программы обратного выкупа с $10 млн до $100 млн. Цель программы - финансирование долгосрочного плана стимулирования руководства компании. Приобретение акций и/или GDR будет производиться непосредственно самой компанией или через «дочку».

Спрос на ОФЗ остаётся высоким

· Рубль продолжил укреплять свои позиции и был лидером среди валют развивающихся стран. В моменте курс доллара снижался до 75,98, а евро до 85,94 рублей. Доллар также находился под давлением на глобальном Forex, теряя более 0,4% по индексу.

· К середине московских торгов баррель Brent стоил около 6770 рублей.

· Ставки MosPrime снизились до 8,45% на день, 8,75% на неделю и выросли до 9,12% на месяц.

· Первый аукцион ОФЗ после двухнедельного перерыва оказался вполне удачным. Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26237 с погашением 14 марта 2029 года в объёме 74,734 млрд рублей. Спрос на аукционе составил 102,924 млрд рублей при средневзвешенной доходности 9,59%. Как минимум, текущая доходность оказалась достаточной для существенного числа участников размещения, как максимум, значительный объём размещения говорит о наличии неплохого спроса при дефиците предложения.

· По данным ЦБ РФ, оценки профессиональных аналитиков на 2022 год не изменились и остались на уровне 4,5%-5,1%. Тем не менее, регулятор оценивает текущий баланс в пользу проинфляционных факторов, что регулятор учитывает в своей денежной политике. Ожидаемая населением инфляция на 12 месяцев составляет 13,73%, а наблюдаемая 16,71%. Таким образом, есть высокая вероятность дальнейшего повышения ставки.

· Турецкая лира слабела на 0,5%. В четверг будут опубликованы свежие данные по инфляции, от которой ждут ускорения до максимума за 20 лет. Во второй половине дня ожидаются новости из Бразилии, где Центробанк может повысить ставку сразу на 150 базисных пункта.

По состоянию на 15:20 мск:

· DXY – 95,93 (-0,48%),

· EUR-USD - $1,133 (+0,5%),

· GBP-USD - $1,357 (+0,38%),

· USD-JPY – 114,28 (-0,35%),

· USD-RUB – 75,99 (-1,06%),

· EUR-RUB – 86,05 (-0,43%).

Инфляция в еврозоне продолжает разгоняться

· Европейские индексы торговались в плюсе на фоне повышения ожиданий роста прибыли корпораций. От компаний Stoxx 600 ждут роста прибыли на 55% в IV квартале по сравнению с предыдущей оценкой 51,0%, а также 48,6% в начале периода корпоративной отчётности.

· Лидерами дня были секторы химии, путешествий и гостеприимства, а также финансов. В последнем случае можно говорить о росте ожиданий, что ЕЦБ всё же придётся реагировать на инфляцию. По предварительной оценке, в январе инфляция еврозоны ускорилась до 5,1% с 5,0% в декабре, хотя ожидалось замедление до 4,4%.

· Бумаги шведской промышленной группы Hexagon повышались более чем на 3% после сильного отчёта с рекордной квартальной прибылью. Акции германского производителя микросхем Siltronic дорожали на 2% после отчёта, показавшего рост прибыли на 17% в IV квартале, а также заявления менеджмента о прогнозе дальнейшего роста спроса. Акции Novo Nordisk подскочили в цене на 13% на заявлениях об ожиданиях выручки в местных валютах на 6%-10% в 2022 году.

По состоянию на 15:20 мск:

· FTSE 100 - 7603,12 п. (+0,89%),

· DAX - 15682,69 п. (+0,41%),

· CAC 40 - 7133,88 п. (+0,48%).

Ускорение планов ОПЕК+ может не иметь смысла

· Нефть немного дешевела в рамках европейских торгов. На рынке озвучивается идея, что ОПЕК+ следовало бы повысить ежедневное производство уже на 800 тыс. бар. Однако, учитывая данные по восстановлению добычи в предыдущие месяцы, многие на рынке сомневаются в том, что для этого есть физические возможности. В январе ОПЕК выполняла условия сделки ОПЕК+ на 132%, а Россия на 107%. Соответственно, даже более активный план восстановления производства может не дать результата.

· Моментом волатильности на рынке может стать публикация данных по запасам в США. Статистика API показала снижение коммерческих запасов нефти за прошлую неделю на 1,6 млн бар. При этом опрос S&P Global Platts говорит об ожиданиях роста запасов на 1,1 млн бар. Таким образом, отчёт Минэнерго может подтвердить снижение запасов, что способно вернуть нефть к уровню $90 за баррель Brent.

По состоянию на 15:20 мск:

· Brent - $88,98 (-0,20%),

· WTI - $88,2 (+0,00%),

· Алюминий - $3028 (-0,15%),

· Золото - $1804 (+0,14%),

· Медь - $9894,38 (+1,22%),

· Никель - $22745 (-0,08%).

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 0,1% в Dow Jones до 1,7% в NASDAQ. Явное лидерство высокотехнологичного индекса обеспечено сильной отчётностью Alphabet.

· Компания Alphabet, являющаяся родительской структурой для Google, заработала в IV квартале $20,6 млрд по сравнению с $15,2 cмлрд год назад. Общая выручка выросла за год на 32% до $75,3 млрд. Операционная маржа выросла до 29% с 28% год назад. Естественно, что результаты оказались лучше ожиданий. Компания объявила о дроблении акций 1 к 20 с целью повышения их доступности для розничных инвесторов. Бумаги Alphabet дорожали на 10% в рамках утренней сессии.

· Advanced Micro Devices также выдала сильный отчёт и повысила свои прогнозы выше ожиданий Wall Street. В PayPal, напротив, решили разочаровать рынок неуверенностью потребителей и негативным влиянием инфляции. Meta отчитается уже после завершения регулярной сессии.

· Впереди также статистика от ADP Services, которая может показать резкое замедление роста новых рабочих мест в январе. Впрочем, для рынка это способно стать позитивом, так как может заставить ФРС не действовать чрезмерно агрессивно в цикле ужесточения денежной политики.