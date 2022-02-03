«Фридой Финанс»: Инфляция ускоряется

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридой Финанс»:

Торговая динамика была смешанной. Лидерами роста на фоне новости о продаже компании стали префы Квадры (+14,74%). Скорректировавшись, в аутсайдерах оказались обыкновенные акции того же эмитента (-5,38%). Пара USD/RUB впервые за две недели опускалась ниже отметки 76.

НЛМК (+1,54%) опубликует результаты за 4-й квартал. Согласно общерыночным ожиданиям, выручка составит $4 113 млн при EBITDA $1 279 млн, что соответствует рентабельности 31%. Прибыль, по предварительным оценкам, достигнет $862 млн. Однако, поскольку цена на сталь в начале 4-го квартала была близка к максимальной ($6 тыс. за тонну), то результаты компании могут намного превзойти консенсус-прогноз.

Инфляция в России ускорилась. По данным Минэкономразвития, в январе ИПЦ поднялся до 8,82%, хотя в недельном исчислении темпы роста цен замедлились. Согласно оценке Банка России, инфляция разогналась до 8,7–8,9%. При этом оба ведомства прогнозируют снижение ИПЦ к концу года до 4,0–4,5%. С одной стороны, это может быть связано с сокращением совокупного спроса на фоне повышения ставок. С другой — инфляция, как правило, не замедляется на фоне жесткой монетарной политики. 2 февраля появились прогнозы от инвестбанков, указывающие, что ЦБ РФ может поднять ключевую ставку на 150 б.п. (хотя, скорее всего, не за одно заседание). В любом случае ускорение инфляции с высокой вероятностью станет драйвером повышения ставки в феврале на 1 п.п.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Ход торгов во многом будет определяться внешним и новостным фоном. В центре внимания данные о числе заявок на пособия по безработице в США. Прогноз для пары USD/RUB: 76,5–77,5. Ориентир для индекса Московской биржи: диапазон 3500–3600 пунктов.