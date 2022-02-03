Комментарии «Открытие»: Акции финансового сектора поддались санкционному унынию Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям («Открытие Инвестиции») Ожидания на старт дня Ситуация на внешних рынках перед стартом основной сессии в России слабо негативная. Азиатские рынки снижаются, реагируя на слабость американских фьючерсов. Нефть под давлением.

На валютном рынке доллар немного восстанавливает свои позиции, но в течение дня можно ожидать повышенной волатильности на фоне решений ЕЦБ и Банка Англии. От российского рынка можно ждать торговли в диапазоне 3520-3550 пунктов по индексу МосБиржи.

В течение дня будут публиковаться индексы деловой активности в сфере услуг по различным странам и сводные индикаторы. В еврозоне индекс активности в сфере услуг мог остаться на уровне 51,2 п. Цены производителей еврозоны могли ускорить свой рост в январе до 26,6% с 23,7% в декабре. Банк Англии проведёт заседание по ставке и на рынке ждут, что 8 из 9 членов монетарного комитета проголосуют за ужесточение денежной политики. Затем уже ЕЦБ огласит итоги своего заседания, но в данном случае изменений в денежной политике не ожидается. В США традиционные недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице, а затем индексы деловой активности в сфере услуг и сводный индикатор. Далее индекс ISM в сфере услуг, а также отчёт по производственным заказам. Акции финансового сектора поддались санкционному унынию Отечественные индексы закрыли основную сессию разнонаправленно. Небольшая волна фиксации прибыли пришла после нескольких дней роста. Кроме того, риски санкций, хоть и не проявляются прямым образом, но всё же нависают угрозой для отдельных бумаг. Как известно, одной из главных целей санкционных фантазий Вашингтона и Лондона являются российские финансовые организации. Поэтому при ослаблении общей тенденции к росту российского рынка данный сектор подвержен наиболее активным распродажам. По итогам основной сессии 2 февраля индекс МосБиржи - 3543,80 п. (-0,12%), а индекс РТС - 1463,90 п. (+0,43%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 110,896 млрд рублей. Лидеры роста на 18:50 мск: GLTR-гдр 545 1,99% АЛРОСА ао 117 1,76% СевСт-ао 1 563,2 1,51% НЛМК ао 218,52 1,5% ММК 61,23 0,98% Лидеры снижения на 18:50 мск: VK-гдр 630,4 -3,84% МосБиржа 141,79 -2,6% ДетскийМир 101,04 -2,38% Сбербанк 258,64 -2,29% РУСАЛ ао 69,98 -2,26% 3 отраслевых индекса выросли и 7 снизились. Лидером дня стал сектор металлов и добычи (+0,51%) за счёт роста акций «Алроса», НЛМК, «Северстали» и ММК. Поводом для оптимизма в акциях «Алроса» стали новости о том, что продажи De Beers в январе выросли почти вдвое к декабрю, до $660 млн. Причиной столь сильных результатов стал существенный рост цен на фоне уверенного спроса со стороны огранщиклов. Ранее СМИ сообщали, что в ходе первого цикла цены на алмазы De Beers подорожали в пределах на 15%. Похожую динамику, по данным источников, продемонстрировали и цены «АЛРОСА» в ходя продаж январе.

Финансовый сектор снизился на 1,54% и стал аутсайдером дня. Постоянные разговоры о желании США и Великобритании отключить РФ от системы SWIFT не способствуют постоянному интересу инвесторов к данному сектору. Поэтому, пока не стабилизируется геополитическая ситуация, волатильность в данных бумагах будет повышенной.

Акции «Московской Биржи» также оказались среди аутсайдеров, так как бизнес торговой площадки может пострадать от ограничительных действий, хотя текущие данные по объёму торгов внушают уважение. Общий объем торгов на всех рынках «Московской биржи» в январе 2022 года вырос на 36,5% по сравнению с январем прошлого года и составил 87,2 трлн рублей. Объем торгов на фондовом рынке в январе увеличился на 62,6%, до 5 трлн рублей. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос на 87,4% до 4,2 трлн рублей. Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями сократился почти на 5%, до 790,2 млрд рублей. Оборот торгов на срочном рынке увеличился на 43,4% — до 16,7 трлн рублей, или 209,8 млн контрактов против 158,8 млн контрактов в январе 2021 года. Объем торгов на валютном рынке вырос на 18,2% и достиг 27 трлн рублей. Оборот торгов на денежном рынке увеличился на 53,4% — до 37,8 трлн рублей. Объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) увеличился в 1,6 раза, до 7,9 млрд рублей. На наш взгляд, сильные результаты в сезонно слабый для Московской биржи месяц. Однако главной причиной роста торговой активности в прошедшем месяце стал рост геополитической напряжённости, что скорее можно назвать разовым фактором.

Лидером в секторе информационных технологий (+0,07%) стали бумаги «Softline Group» (+10,31%). Компания объявила о расширении программы обратного выкупа с $10 до $100 млн. В более слабом плюсе завершили день бумаги OZON Holdings.

Общий объём оборота товаров (Gross Merchandise Volume; GMV) компании Ozon, включая услуги, по итогам IV квартала 2021 года вырос более чем в 2,3 раза и превысил 175 млрд рублей. Доля маркетплейса Ozon в общем GMV превысила 67% по сравнению с 52% в IV квартале 2020 года. По итогам года Ozon превзошел собственный прогноз по росту GMV, который составлял 120%. Не может не радовать и наличие положительного свободного денежного потока (FCF) у маркетплейса в IV квартале 2021 года на фоне позитивной динамики оборотного капитала. Напомним, что в IV квартале 2020 года положительным у Ozon был только операционный денежный поток. Минфин провёл удачный аукцион ОФЗ после двух недель перерыва Рубль продолжил укрепляться, достигая в моменте 75,68 за доллар и 85,70 за евро. Доллар на Forex также понёс значительные потери на фоне усиления евро, который отреагировал на данные по инфляции.

Минфин РФ провёл первый после двух недельного перерыва аукцион ОФЗ. Ведомство разместило ОФЗ-ПД выпуска 26237 с погашением 14 марта 2029 года в объёме 74,734 млрд рублей. Спрос на аукционе составил 102,924 млрд рублей при средневзвешенной доходности 9,59%. Как минимум, текущая доходность оказалась достаточной для существенного числа участников размещения, как максимум, значительный объём размещения говорит о наличии неплохого спроса при дефиците предложения.

Впрочем, рынок вполне справедлив в своих оценках запрашиваемой доходности, поскольку инфляция в России достигла к 28 января 8,82%. Соответственно, это уже прямой сигнал для ЦБ РФ вновь повысить ставку на ближайшем заседании. Более того, растёт вероятность изменения ставки сразу на 50 базисных пункта.

Схожие ожидания усиливали евро. Инфляция в еврозоне ускорилась в январе до 5,1% при ожиданиях снижения до 4,4%. Соответственно, европейскому регулятору может потребоваться пересмотреть свой подход к затянувшейся сверх мягкой денежной политике. По состоянию на 23:50 мск: DXY – 95,96 (-0,45%),

EUR-USD - $1,13 (+0,31%),

GBP-USD - $1,357 (+0,38%),

USD-JPY – 114,45 (-0,2%),

USD-RUB – 76,04 (-1,0%),

EUR-RUB – 86,00 (-0,5%). Росту Meta-вселенной мешают яблоки Индексы США завершили торги ростом. Основной идеей дня стал отчёт Alphabet (+7,52%), являющейся родительской компанией для Google. Финансовые результаты оказались лучше прогнозов, а менеджмент принял решение о дроблении акций 1 к 20, дабы сделать их более доступными для инвесторов. Акции Alphabet имеют весь на уровне 4% в NASDAQ и 2% в S&P 500.

После завершения торгов отчиталась Meta, или Facebook, и это уже была другая история, поскольку акции компании провалились в моменте на 23%. Вслед за ними устремились бумаги таких компаний социальных медия, как Snap и Twitter. Прибыль составила $10,3 млрд, или $3,67 на акцию по сравнению с $3,88 год назад. Продажи составили $33,67 млрд по сравнению с $28,1 млрд год назад. Ожидания по выручки были скромнее на уровне $33,4, но больше разочаровали прогнозы компании на I квартал, поскольку менеджмент ждёт её на уровне $2-$29 млрд вместо прогноза Wall Street на уровне $30,2 млрд. На результаты повлиял рост конкуренции со стороны TikTok, а также негативное влияние условий работы на платформе IOS. Более того, будущий объём недополученной прибыли из-за изменений условий работы на IOS компания оценила в $10 млрд.

Столь же неудачный день, но в рамках регулярной сессии, сложился для бумаг PayPal (-24,5%). Компания выдала неуверенный прогноз на ближайший квартал из-за падения потребительской уверенности и негативного влияния инфляции.

Статистика дня принесла негативный сюрприз, хотя для рынка это может быть позитивным сигналом, что ФРС не будет излишне агрессивной. По данным ADP Services, частный сектор американской экономики потерял 301 тыс. рабочих мест в январе.

Представители ФРС рынку не мешали. Глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли полагает, что повышение ставки в марте и последующее плавное ужесточение не помешают росту экономики.

Лишь 1 отраслевой индекс снизился и им стал сектор цикличных товаров (-0,53%). Лидером среди десяти растущих оказался сектор коммуникаций (+3,09%), в который входят бумаги Alphabet. По итогам торгов: DJIA - 35629,33 п. (+0,63%),

S&P 500 - 4589,38 п. (+0,94%),

NASDAQ - 14417,55 п. (+0,50%). Японский рынок разочарован отчётом Meta и результатами собственных компаний Торги в Азии проходили уже по иному сценарию. Провал фьючерсов NASDAQ после отчётности Meta привёл к росту пессимизма среди азиатских инвесторов. Впрочем, южнокорейский рынок открылся после трёх дней перерыва и отыгрывал позитив начала недели.

Японский рынок работал все эти дни, а по сей причине реагирует более оперативно на динамику американских индексов. Акции Sony корректировались на 6,6% после четырёх дней роста. Бумаги Panasonic провалились на 6,8% из-за падения операционной прибыли на 44% в прошедший квартал. Рост показали акции телефонной NTT, которая ждёт скромного увеличения операционной прибыли на 3% за 9 месяцев текущего финансового года. В секторе услуг Японии активность снизилась в январе до 47,6 п. с 52,1 п. в декабре. По состоянию на 8:30 мск: NIKKEI 225 – 27215,25 (-1,16%). ОПЕК+ действует без сюрпризов Нефть дешевела, но удерживалась выше $89 за баррель Brent. ОПЕК+ не стала будоражить рынок, одобрив свой прежний план повышения добычи на 400 тыс. бар. в сутки. Впрочем, если верить словам российского представителя вице-премьера Александра Новака, то в январе сделка ОПЕК+ соблюдалась на 122%. То есть планы опережают реальные возможности.

Меж тем американский Техас готовиться отметить годовщину ледяного шторма очередным природным катаклизмом. Поставщик электричества в Техасе компания ERCOT ожидает повышенное потребление электроэнергии до конца года на фоне арктического шторма, обильных снегопадов и заморозков. Компания уже обратилась к регуляторам с просьбой повысить лимиты на выброс, дабы иметь возможность справиться с природной аномалией с помощью систем резервного генерирования электричества. То есть компании может потребоваться использование газовой генерации и работы угольных электростанций на максимальных режимах вместо рискованных объектов альтернативной энергетики.

Отчёт по американским запасам можно даже назвать немного «бычьим». По данным Минэнерго, на неделе до 28 января коммерческие запасы нефти в США снизились на 1,0 млн бар. до 415,1 млн бар. Запасы бензина увеличились на 2,1 млн бар., а дистиллятов упали на 2,4 млн бар. Запасы в стратегических резервах упали на 1,9 млн бар. до 588,9 млн бар. Добыча в США сократилась за неделю на 100 тыс. бар. до 11,5 млн бар. в сутки, что объясняется зимними холодами. По состоянию на 8:50 мск: Brent - $89,15 (-0,36%),

WTI - $87,84 (-0,48%),

Алюминий - $3009 (+0,77%),

Золото - $1806,2 (-0,23%),

Медь - $9881,15 (-0,31%),

Никель - $22785 (-0,35%). info4

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