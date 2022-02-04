«Фридом Финанс»: Поводов для смягчения риторики ФРС пока нет

Аналитики «Фридом Финанс»:

2 февраля торги на американских фондовых площадках вновь завершились преимущественно в зеленой зоне. S&P 500 поднялся на 0,94%, до 4589 пунктов, Dow Jones прибавил 0,63%, Nasdaq вырос на 0,5%. Почти все сектора, входящие в индекс широкого рынка, закрылись в плюсе. Исключением стали производители циклических потребительских товаров, потерявшие 0,53%. Наиболее заметный рост показали телекомы (+3,09%), сектор недвижимости (+1,66%) и поставщики коммунальных услуг (+1,46%).

Alphabet (GOOGL: +7,5%) превысил консенсус-прогноз по выручке. В июле компания планирует провести сплит всех трех типов акций в соотношении 20:1.

Advanced Micro Devices (AMD: +5,1%) достигла рекордной выручки в четвертом квартале и представила прогноз на 2022 год выше ожиданий рынка. Менеджмент подчеркнул устойчивый спрос на чипы для ПК, игр и центров обработки данных.

Операционные метрики и прибыль PayPal (PYPL: -24,6%) оказались ниже ожиданий инвесторов. Менеджмент подчеркнул негативное влияние инфляции и перебоев в поставках на объемы платежей, а также понизил прогноз на 2022 год.

Согласно отчету ADP, в декабре число рабочих мест в частном секторе США сократилось на 301 тыс. в сравнении с прошлым месяцем. Наибольшее снижение наблюдалось в сфере отдыха и гостиничного бизнеса, торговли и транспортных услуг. Отчасти подобная динамика обусловлена ухудшением эпидемической ситуации: около 5 млн американцев были вынуждены уйти на самоизоляцию в середине месяца. Еще одна причина, по мнению экономистов, — постепенный уход с рынка труда представителей поколения бэби-бумеров. В пятницу будет опубликована официальная статистика занятости в США. Ожидается, что безработица сохранится на уровне 3,9%, а прирост новых рабочих мест составит 153 тыс. Не исключено, что данные за декабрь отразят негативное влияние штамма «омикрон» на рынок труда. Однако, принимая во внимание снижение числа заражений и случаев госпитализаций, мы полагаем, что ситуация может улучшиться к концу первого квартала. Соответственно, поводов для смягчения риторики ФРС пока нет.

Вопрос о сроках урегулирования проблем в цепочках поставок остается в фокусе внимания. Производители чипов ожидают, что дефицит на рынке будет сглажен не ранее 2023 года. В крупных транспортных узлах США и Китая по-прежнему скапливаются товары, ожидающие разгрузки. Страны Европы, Япония и Южная Корея также сталкиваются с задержкой поставок. Тем временем автопроизводители в последних отчетах прогнозируют улучшении ситуации уже в первом полугодии 2022-го. General Motors (GM) ожидает вывода производства на полную мощность во второй половине текущего года по мере нормализации сроков поставки полупроводников. Axalta (AXTA) также отметила повышение доступности чипов для автомобилей в четвертом квартале.

Токийская биржа закрыла сессию 3 февраля снижением индекса Nikkei на 1,10%. Торги в Китае не проводятся в связи с национальным праздником. Индекс Австралийской биржи ASX скорректировался на 0,34%. EuroStoxx 50 с открытия торгов прибавил 0,06%.

Фьючерс на нефть марки Brent торгуется на уровне $89,07 за баррель. Цена на золото составляет $1806 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4560–4610 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные о количестве промышленных заказов в США за декабрь. Консенсус предполагает сокращение на 0,2% м/м после роста на 1,6% м/м в ноябре. Также будет представлен индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM за январь: ожидается снижение до 59,5 пункта после 62,3 в декабре.

Индекс настроений от Freedom Finance остается на отметке 56 пунктов.

S&P 500 приблизился к уровню 50-дневной скользящей средней, демонстрируя сглаживание волатильности в последние дни. RSI продолжил рост, поднявшись выше 50 пунктов. Индикатор MACD указывает на краткосрочное восстановление позиций «быков», однако не подтверждает разворота тренда. Ближайшей поддержкой для индекса широкого рынка выступает 200-дневная скользящая средняя на уровне 4440 пунктов.