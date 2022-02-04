«Фридом Финанс»: Котировки Магнита растут на ожиданиях сильных финансовых результатов

Аналитики «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи на торгах 3 февраля к 13:54 мск падал на 2,22%, а РТС терял 2,55%.

Разворот отечественных фондовых площадок вниз обусловлен очередным витком внешнеполитической напряженности и некоторой коррекцией в ценах на нефть.

В 09:00 мск вышли данные о динамике индекса PMI для сектора услуг в РФ, зафиксировавшие рост на 0,3, до 49,8 пункта. Показатель остается лишь на 0,2 п. ниже отметки, свидетельствующей о благополучном состоянии сектора. Тем не менее данные оказали негативное влияние на основные фондовые индексы.

В 16:00 мск будут опубликованы данные о динамике международных резервов ЦБ. По нашим прогнозам, уровень прошлой недели $639,6 млн не был превышен, так как регулятор отказался от покупки валюты из-за существенного ослабления рубля. Если эти ожидания оправдаются, рубль получит повод для укрепления.

На российском фондовом рынке в лидерах роста Магнит (+1,00%) и Русгидро (+0,48%), в аутсайдерах Тинькофф Банк (-5,78%) и Сбер (-2,71%).

Акции Магнита прибавляют на ожиданиях сильных финансовых результатов, которые выйдут в эту пятницу, 4 февраля. Существенное ускорение продовольственной инфляции положительно повлияет на динамику выручки ретейлера. Долгосрочная цель по акции Магнита — 8008 руб.

Акции Сбера дешевеют на сообщениях о намерении инициировать процедуру банкротства в отношении продавца обуви Paolo Conte. Размер задолженности компании перед Сбером не разглашается. По нашим оценкам, это новость будет иметь лишь краткосрочное влияние на котировки Сбера. Долгосрочная целевая цена остается на уровне 410 руб.

НЛМК, акции которого к 15:00 мск теряют около 1,2% представил сильную отчетность по МСФО за четвертый квартал и весь 2021 год. Чистая прибыль компании за октябрь-декабрь выросла до $5 млрд. Свободный денежный поток увеличился до $3,3млрд, однако чистый долг повысился до $2,9 млрд. Дивидендные выплаты совет директоров НЛМК утвердил в размере 12,18 руб. на акцию. Долгосрочный таргет по акции НЛМК — 308 руб.

Ориентир для индекса Мосбиржи до конца текущей сессии: диапазон 3450–3430 пунктов. Прогнозы для пар USD/RUB и EUR/RUB: 76,60–76,80 и 86,50–86,60 соответственно.