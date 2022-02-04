«Открытие»: Российские акции снижаются вместе с зарубежными индексами

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям («Открытие Инвестиции»)

Российские акции снижаются вместе с зарубежными индексами

· Российский рынок вновь снижается в рамках глобальных тенденций. Отчёт Meta разочаровал инвесторов, что привело к резкой смене настроений. Снижаются доходности по защитным инструментам, включая германские облигации и казначейские обязательства США. Индекс доллара растёт, а валюты EM под давлением.

· По состоянию на 15:35 мск индекс МосБиржи - 3485,67 п. (-1,64%), а индекс РТС - 1439,15 п. (-1,69%).

· Все секторы российского рынка в красной зоне, а наиболее сильные потери в финансах (-2,8%) и компаниях информационных технологий. Бумаги OZON Holdings и «Яндекс» теряли более 2%, а VK Group более 3%.

· В секторе металлов и добычи растут лишь «РусАл» и «ВСМПО-Ависма». Акции НЛМК теряли более 1,2%, хотя отчётность компании сложно назвать слабой.

· Чистая прибыль НЛМК в IV квартале 2021 года составила $1,3 млрд, что в 2,3 раза больше, чем год назад. Свободный денежный поток составил $0,8 млрд, или в 3,6 раза больше, чем год назад при росте EBITDA на 98% до $1,8 млрд. Совет директоров рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за IV квартал в размере 12,18 рублей на акцию. С учётом предыдущих кварталов, дивиденды за прошедший год могут составить 46,84 рублей на акцию.

· Также отметим статистику, что деловая активность в сфере услуг РФ выросла в январе до 49,8 п. с 49,5 п. в декабре. Показатель всё ещё указывает на спад, что может объясняться пришедшей волной штамма COVID-19-Omicron.

Рубль под давлением после бодрого наступления днём ранее

· Рубль терял позиции на фоне слабости валют EM и глобального укрепления доллара. Впрочем, слабость рубля также можно объяснить дешевеющей нефтью и очередным обновлением планов Минфина по реализации бюджетного правила.

· К середине московских торгов баррель Brent стоил около 6760 рублей.

· Ставки MosPrime выросли на день до 8,50%, снизились до 8,72% на неделю и до 9,11% на месяц.

· Минфин РФ объявил о том, что в период с 7 февраля по 4 марта направит на реализацию бюджетного правила 634,7 млрд рублей, или 33,4 млрд рублей в день. С учётом отложенных объёмов января эта сумма может заметно увеличиться, поскольку до 6 февраля покупки должны были осуществляться в объёме 36,6 млрд рублей в день.

· Инфляция в Турции достигла 48,7% в январе. Однако на рынке никто не ждёт повышения ставки, памятуя новую экономическую мысль руководства страны о стимулировании низкой инфляции через снижение ставок. Банк Англии оказался более консервативным. На заседании 3 февраля британский регулятор повысил ставку на 25 базисных пункта до 0,5%, хотя в последнее время усилились ожидания более резкого шага. После решения БА фунт стерлингов укреплялся на 0,36% до $1,362.

По состоянию на 15:35 мск:

· DXY – 96,14 (+0,21%),

· EUR-USD - $1,129 (-0,08%),

· GBP-USD - $1,36 (+0,19%),

· USD-JPY – 114,93 (+0,49%),

· USD-RUB – 76,31 (+0,35%),

· EUR-RUB – 86,17 (+0,2%).

Рост цен производителей еврозоны продолжает ускоряться

· Европейские индексы снижались на опасениях дальнейшего ужесточения денежной политики и на фоне инфляционных страхов. Цены производителей еврозоны ускорили рост в январе до 26,2% с 23,7% в декабре при ожиданиях роста до 26,1%.

· Под давлением были технологичные акции, что вполне объяснимо разочарованием, связанным с отчётностью Meta. Также среди аутсайдеров оказались здравоохранение и промышленность. В последнем случае можно говорить о негативном влиянии инфляции цен производителей.

· Акции Royal Dutch Shell поднялись на 2%. Нефтегазовый гигант отчитался о максимальной за 8 лет квартальной прибыли, а также объявил об увеличении дивидендов и обратного выкупа.

· Бумаги швейцарского фармацевтического производителя Roche теряли почти 3% на фоне предупреждений компании о возможном снижении продаж из-за падения спроса на препараты для лечения и тестирования COVID-19.

· Сводный индикатор деловой активности еврозоны снизился в январе до 52,3 п. с 53,3 п. в декабре. В сфере услуг индикатор упал до 51,1 п. с 53,1 п. В Великобритании, напротив, сводный индикатор поднялся до 54,2 п. с 53,6 п. при ожиданиях снижения до 53,4 п. Индекс в сфере услуг Великобритании поднялся до 54,1 п. с 53,6 п.

По состоянию на 15:35 мск:

· FTSE 100 - 7564,86 п. (-0,24%),

· DAX - 15541,82 п. (-0,46%),

· CAC 40 - 7098,44 п. (-0,24%).

Нефть сегодня не дороже, чем в 2007 году

· Согласно информации иракской SOMO, январская добыча в стране составила 4,16 млн бар. в сутки. Квота Ирака в рамках ОПЕК+ составляла 4,28 млн бар. в сутки. Естественно, что потребители обеспокоены подобной динамикой восстановления производства. Согласно документу японского правительства, премьер-министр Фумио Кишида получил заверения саудовского коронованного принца Мохаммеда Бин Салмана в том, что Саудовская Аравия примет меры для стабилизации рынка.

· Главным проблемным вопросом для потребителей остаётся цена нефти. Если взять за основу текущую цену около $87 за баррель WTI, то в 2014 году средняя цена составляла $85,60 за баррель, а вот с учётом инфляции уже $99,14. В 2013 году средняя цена 91,17, а с учётом инфляции $107,34. Более близкой ценой можно считать 2010 год, когда WTI стоила в среднем $71,21, а с учётом инфляции $89,57. Совсем уж неказистая картина излишних претензий складывается в 2007 году, когда WTI стоила $64,20, а с учётом инфляции $84,78. Таким образом, за 7 лет после того, как нефть стоила существенно дороже текущих значений в 2014 году мы наблюдали низкие цены, которые привели к дефициту инвестиций и, как итог, к высоким ценам.

· Впрочем, если говорить об оперативных факторах, то на нефть давит укрепление доллара и низкие аппетиты к риску на глобальном рынке. Однако всё ещё может измениться, если снежный шторм в ближайшие дни вновь заморозит американский Техас.

По состоянию на 15:35 мск:

· Brent - $88,32 (-1,29%),

· WTI - $86,96 (-1,47%),

· Алюминий - $3034 (+1,61%),

· Золото - $1801,8 (-0,47%),

· Медь - $9802,89 (-1,10%),

· Никель - $22715 (-0,66%).

Вселенная Meta испытывает затруднения на устройствах Apple

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на падение рынка от 0,2% в Dow Jones до 2,2% в NASDAQ. Всему виной просадка акций Meta на 19% в рамках утренних торгов.

· Впрочем, многие компании, схожие по бизнесу с Facebook, обнаружили свои акции под давлением. В индустрии резко возросла конкуренция за подписчиков и снизились возможности целенаправленной рекламы на фоне новых установок приватности в устройствах IOS.

· Соответственно, ждём от американского рынка просадки, которая может продолжиться, или завершиться вечером, когда отчитается Amazon.