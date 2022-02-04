«Фридом Финанс»: В фокусе результаты Магнита

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Коррекция на отечественных фондовых площадках возобновилась. На положительной территории закрылись бумаги Русала (+1,00%). Аутсайдерами стали акции Акрона (-5,82%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 76.

Магнит (-0,39%) опубликует неаудированные результаты за четвертый квартал. Наш прогноз предполагает рост выручки на 17%, до 1820млрд руб., при EBITDA на уровне 274 млрд руб., что соответствует рентабельности 12,5%, прибыль ожидаем в объеме 48 млрд руб. С учетом поглощения Дикси, по нашим оценкам, торговая сеть пополнилась 4,3 тыс. магазинов, а ее площади расширились на 19%. Финансовые показатели за 2021 год не полностью сопоставимы с предыдущим периодом, поскольку результаты Дикси были включены отчетность со второго полугодия.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Вероятно продолжение коррекции в пределах 1,5% по большинству основных бумаг. В центре внимания статистика с американского рынка труда, а также данные о числе действующих буровых установок в США. Прогноз для пары USD/RUB: 76,00–77,00. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3400–3500 пунктов.