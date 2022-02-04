«Открытие»: Негатив на внешних рынках не оставил отечественным оптимистам шансов

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям («Открытие Инвестиции»)

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом основной сессии в России позитивный. Азиатские рынки растут, как и сырьевые контракты. Индекс доллара в минусе, а валюты риска в плюсе.

Индекс МосБиржи может начать торги ростом около 1,0%, отыгрывая потери предыдущих дней. Ближе к публикации данных по американской безработице рынок стабилизируется, а затем будет реагировать на статистику из США.

Утром Германия может сообщить о росте производственных заказов за декабрь на 0,5%. В еврозоне опубликуют данные по розничным продажам за декабрь. Однако главная статистика дня выйдет в США, где безработица могла остаться на уровне 3,9% в январе, а число новых рабочих мест составить лишь 155 тыс. Закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России операционную отчётность опубликует торговая сеть «Магнит».

Негатив на внешних рынках не оставил отечественным оптимистам шансов

Российские индексы снизились на торгах в четверг на негативном внешнем фоне. Внешние рынки крайне негативно отреагировали на слабый отчёт Mata и снижение корпоративного прогноза. Соответственно, под давлением оказались акции IT сектора. Впрочем, финансовый сектор также решил не отставать, хотя в США решили отказаться от формулировки «неизбежное» при оценке вероятного нападения РФ на Украину, а это сильный геополитический сигнал. Тем не менее, в глобальном плане у инвесторов не было аппетита к риску и отечественные участники торгов решили не перечить глобальной тенденции.

По итогам основной сессии 3 февраля индекс МосБиржи - 3471,18 п. (-2,05%), а индекс РТС - 1431,99 п. (-2,18%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 102,906 млрд рублей.

Как видно из таблицы лидеров, всего 2 компонента из 43, входящих в индекс МосБиржи, завершили основную сессию в плюсе. Соответственно, все отраслевые индексы закрыли день снижением. Самые большие потери показал сектор информационных технологий (-4,1%), что на фоне обвала акций Meta в Нью-Йорке выглядит вполне логичным последствием. Финансовый сектор потерял 3,0%, а сектор строительных компаний 2,75%. Наименьшие потери были в секторе металлов и добычи (-1,08%) благодаря бумагам «РусАл». В компании ожидают, что глобальный дефицит алюминия в 2022 году составит 1,6-1,7 млн тонн, а наиболее сильный разрыв спроса и поставок будет наблюдаться в I-II кварталах.

Совет директоров «Акрона» рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в 240 рублей на акцию. Общая сумма выплат может составить 8,8 млрд рублей. Датой закрытия реестра для получения дивидендов рекомендовано установить 9 марта. Если считать данную рекомендацию финальным дивидендом за прошедший год, то совокупные выплаты акционерам по итогам феноменально удачного с точки зрения конъюнктуры 2021 года составят примерно 40 млрд руб. Это чуть меньше, чем по нашим оценкам заработал «Акрон» на уровне EBITDA только за один прошедший квартал, и потому вряд ли может считаться выдающимся результатом.

Группа НЛМК опубликовала в четверг, 22 апреля, финансовые результаты по МСФО за IV квартал и 12 месяцев 2021 года. НЛМК почти в 3 раза увеличил в 2021 г. показатели EBITDA и FCF. В то же время маржинальность бизнеса НЛМК в целом резко снизилась из-за сужения ценовых спредов между металлопродукцией и сырьем. Так, рентабельность Группы по EBITDA в IV квартале составила 38%, тогда как во II и III кварталах аналогичный показатель был на уровне 50%. Прогноз НЛМК на I квартал текущего года также не самый оптимистичный. Менеджмент ожидает, что в январе—марте в РФ слабый спрос будет оказывать влияние на внутренние цены. В то же время в США в текущем квартале стоимость стальной продукции продолжит снижаться следом за мировыми ценами, а также на фоне ввода новых производственных мощностей.

Совет директоров НЛМК рекомендовал дивиденды за 4 квартал 2021 года в размере 12,18 рублей на одну акцию (113% от FCF). C учетом ранее объявленных дивидендов за 1–3 кварталы 2021 года, дивиденды за 12 месяцев 2021 года могут составить 46,84 рублей на акцию. В настоящий момент дивидендная доходность акций НЛМК из расчета всех выплаченных за последние 12 месяцев дивидендов составляет 19,5% (12-месячная дивидендная доходность). Прогнозная дивидендная доходность на 2022 год составляет около 20%. Бумага является привлекательной дивидендной историей на российском рынке.

Признаки смены настроений в ЕЦБ раздавили аппетиты к риску на Forex

Рубль слабел против основных конкурентов. Более того, к вечеру давление на российскую валюту со стороны евро усилилось после «ястребиных заявлений председателя ЕЦБ.

Банк Англии в четверг 3 февраля повысил ставку на 25 базисных пункта до 0,5%. На рынке даже находились прогнозы более активного повышения, но, как минимум, за изменение ставки на 25 базисных пункта проголосовало 9 из 9 членов монетарного комитета.

В ЕЦБ пока ставки не меняют, но, похоже, пересматривают своё отношение к инфляции. Кристин Лагард признала, что инфляция оказалась более высокой, чем предполагалось, но всё же в ЕЦБ ожидают замедление роста цен в течение года. На вопрос о низкой вероятность изменения ставок ЕЦБ председатель ответила, что ситуация будет очень внимательно изучаться и решения будут основываться на макроэкономической статистике. Естественно, что подобные заявления были немедленно расценены в качестве пространства для фантазий на тему вероятности повышения ставки.

По состоянию на 23:50 мск:

DXY – 95,37 (-0,59%),

EUR-USD - $1,143 (+1,11%),

GBP-USD - $1,358 (+0,07%),

USD-JPY – 114,94 (+0,5%),

USD-RUB – 76,45 (+0,54%),

EUR-RUB – 87,30 (+1,51%).

Отчёт Amazon и Snap могут подсластить горечь результатов Meta Platforms

Американские индексы завершили день глубоко в минусе на фоне реакции рынка на слабую отчётность Meta Platforms (-26,39%). Ключевым моментом стало снижение прогноза компании ниже ожиданий Wall Street на I квартал и заявления о росте конкуренции в секторе. Естественно, что акции родительской для Facebook компании немедленно перевели из списка перспективных бумаг роста в число рядовых представителей фондового рынка, которые должны оправдывать инвестиции вполне конкретными выплатами для акционеров.

Вместе с Meta Platforms пострадали акции других компаний социальных сетей Twitter (-5,56%), Pinterest (-10,32%), Snap (-23,60%).

Даже бумаги Amazon, которая отчитывалась после закрытия регулярной сессии, обвалились на 7,61%. Однако ветеран онлайн торговли не подвёл и заложил основу для разворота индексов вверх. Компания заработала $27,75 на акцию в IV квартале по сравнению с $11,73 на акцию год назад. Без учёта дохода от инвестиций в Rivian Automotive, прибыль составила $5,8 на акцию при ожиданиях $3,57. Продажи выросли до $137,4 млрд по сравнению с $125,56 млрд год назад. Если выручка совпала с ожиданиями Wall Street, то вот прибыль ожидалась довольно скромной. Ожидания на I квартал составляют $112,-$117 млрд выручки, хотя на Wall Street прогнозируют $120 млрд. Первой реакцией рынка на отчётность был рост акций компании на 14% в рамках вечерних торгов. Кстати, бумаги социальных сетей также отправились на бурный отскок. Кстати, акции Snap подскочили более чем на 50% на фоне отчётности показавший первый прибыльный квартал в истории.

Статистика дня показала слабость сектора услуг в январе на фоне распространения COVID-19-Omicron. Индекс ISM США в сфере услуг снизился в январе до минимального значения за 11 месяцев, или до 59,9 п. по сравнению с 62,3 п. в декабре. Число первичных обращений за пособием по безработице сократилось за прошлую неделю на 23 тыс. до 238 тыс.

Лишь сектор повседневных товаров вырос на 0,01%, а вот 10 отраслевых индексов завершили день в минусе. Глубокое падение показал сектор коммуникаций (-6,83%), а также цикличные товары (-3,57%) и информационные технологии (-3,07%).

По итогам торгов:

DJIA - 35111,16 п. (-1,45%),

S&P 500 - 4477,44 п. (-2,44%),

NASDAQ - 13878,82 п. (-3,74%).

Олимпиада повысила интерес к акциям китайских спортивных компаний

Азиатские рынки вдохновились отчётностью Amazon и Snap, дабы скорректировать неприятные последствия результатов Meta Platforms. Гонконг вернулся после праздников и сразу взял курс на рост.

Фондовый рынок Гонконга игнорировал провал американских индексов днём ранее и сосредоточился на росте рынков в предыдущие дни. Одним из секторов активности были китайские спортивные бренды на фоне старта олимпийских игр. Так, бумаги ANTA Sports подскочили на 5%, а Li Ning более чем на 6,5%. Энергетический сектор прибавлял более 2%.

В Японии рынок торговался неуверенно, завершив утреннюю сессию с незначительными изменениями. Слабее всех оказался сектор недвижимости, который потерял более 1,1%. Ситуация на рынке осложнялась на фоне роста доходностей по японским бондам. Доходность 5-летних бумаг впервые превысила 0,0% за шесть лет, а по 10-летним подскочила на 2 базисных пункта до 0,195%, что случилось впервые с конца января 2016 года. Однако подобная динамика бондов вывела финансовый сектор в лидеры дня.

По состоянию на 8:30 мск:

NIKKEI 225 - 27436,96 п. (+0,72%),

Hang Seng - 24557,91 п. (+3,17%).

Нефтедобыча Техаса вновь во власти арктического шторма

Нефть накануне вечером показала существенный рост. Приход арктического шторма на территорию американского Техаса уже привёл к остановке добычи на ряде скважин бассейна Permian. Это напомнило рынку ситуацию прошлого года, когда аналогичное погодное явление привело к достаточно длительному простою добывающих мощностей в штате и резкому скачку потребления электроэнергии. Таким образом, нефть имеет шанс на завершение седьмой подряд недели ростом.

По состоянию на 8:50 мск: