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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 4 февраля: 4 445,0801 руб/1 г золота и 56,1400/1 г серебра

ЦБ РФ с 4 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 445,0801 руб.
  • 1 грамм серебра - 56,1400 руб.
  • 1 грамм платины - 2 538,2900 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 823,2700 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 13,8798 р. (0,31%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1200 р. (0,21%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 16,6600 р. (0,65%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 19,4199 р. (0,33%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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