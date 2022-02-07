«Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи проведет пятничные торги в диапазоне 3560–3590 пунктов

Аналитики «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи 4 февраля к 12:30 мск поднялся на 2,05%, РТС — на 2,49%. Основным драйвером роста стало улучшение ситуации на долговых рынках. Фондовые площадки Юго-Восточной Азии и фьючерсы на американские фондовые индексы показывают разнонаправленную динамику.

Нефть дорожает. Дополнительным драйвером роста для нее стало похолодание в США, из-за которого могут усилиться перебои поставок. В 21:00 мск Baker Hughes выпустит еженедельный отчет о числе активных буровых установок в Штатах. Согласно предыдущим данным, показатель вырос до 495, если эта тенденция получит продолжение, это станет краткосрочным фактором давления для нефтяных цен.

На российском фондовом рынке в лидерах роста бумаги Ozon (+5,77%) и Роснефть (+4,32%). В небольшом минусе торгуются Полюс (-0,49%) и Globaltrans (-0,33%).

Бумаги Роснефти дорожают на новости о подписании соглашения с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией о поставках более 100 млн тонн нефти в течение последующих 10 лет. Долгосрочный таргет по бумаге Роснефти — 721 руб.

Акции Полюса корректируются после отыгранных новостей этой недели о принятии программы buy back. Долгосрочная цель по бумаге золотодобытчика — 16458 руб.

Магнит отчитался по МСФО за четвертый квартал и 2021 год увеличением выручки на 19,5% при повышении объема продаж на 7% и росте среднего чека на 7,1%. Общее количество магазинов сети за год выросло на 2036, достигнув 26077. Котировки Магнита на публикации отчета прибавляют 1,21%. Долгосрочная целевая цена по акции ретейлера — 8008 руб.

Ориентир для индекса Мосбиржи до конца текущей сессии: диапазон 3560–3590 пунктов. Прогнозы для пар USD/RUB и EUR/RUB: 75,80–75,70 и 86,90–86,70 соответственно.