«Фридом Финанс»: В фокусе данные занятости

Аналитики «Фридом Финанс»:

3 февраля торги на американских фондовых площадках завершились в красной зоне. S&P 500 упал на 2,44%, до 4477 пунктов, Dow Jones снизился на 1,45%, Nasdaq потерял 3,74%. Практически все сектора, входящие в индекс широкого рынка, закрылись в минусе. Наиболее заметное падение продемонстрировали телекомы (-6,83%), сектор циклических потребительских товаров (-3,57%) и ИТ-компании (-3,07 %).

T-Mobile US (TMUS: +10,2%) представила оптимистичные гайденсы по числу абонентов на 2022 год, превысив оценки аналитиков.

Квартальная отчетность Meta Platforms (FB: -26,4%) оказалось слабой. Менеджмент подчеркнул усиление конкуренции и давление в связи с изменением политики конфиденциальности Apple.

Котировки Spotify (SPOT: -16,8%) упали после неуверенных прогнозов динамики базы подписчиков и выручки на первый квартал 2022 года.

Сегодня инвесторы ожидают выход отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе за январь. Согласно консенсусу, будет создано 170 тыс. новых рабочих мест, что является самым низким значением с момента чистого снижения в декабре 2020 года. Ряд экономистов дают еще более слабые прогнозы в связи с негативным влиянием штамма «омикрон» на рынок труда. Однако это снижение рассматривается как временное, и некоторые эксперты указывают на сильный декабрьский отчет о количестве открытых вакансий, опубликованный ранее на этой неделе. Ожидается, что безработица сохранится на прежнем уровне 3,9%. Также аналитики полагают, что сегодняшний отчет окажет лишь ограниченное влияние на действия ФРС, так как большинство участников FOMC согласны с тем, что текущие условия на рынке труда соответствуют максимальной занятости, а дальнейшие решения регулятора теперь определяются только динамикой инфляции.

Результаты текущего сезона отчетности выглядят менее впечатляющими по сравнению с предыдущими кварталами, хотя большинство эмитентов из списка S&P 500 по-прежнему превосходят ожидания аналитиков по прибыли. Хотя компании подчеркивают высокий спрос на свои товары и услуги, однако во многих отчетах отмечаются риски, связанные с продолжением логистических проблем и удорожанием сырья как минимум в течение ближайших нескольких месяцев, и даются слабые прогнозы на 2022 год, что остужает энтузиазм инвесторов.

Токийская биржа закрыла сессию 4 февраля ростом индекса Nikkei на 0,73%. Торги в Китае не проводятся в связи с национальным праздником. Индекс Австралийской биржи ASX поднялся на 0,60%. EuroStoxx 50 с открытия торгов теряет 0,14%.

Фьючерс на нефть марки Brent торгуется на уровне $91,11 за баррель. Цена на золото составляет $1803 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4470–4520 пунктов.

Сегодня будут опубликованы январские данные Бюро статистики труда США о числе новых рабочих мест вне сельского хозяйства (консенсус: 170 тыс. после 199 тыс. в декабре) и уровне безработицы (консенсус: 3,9% после 3,9% в декабре).

Индекс настроений от Freedom Finance опускается до отметки 54 пунктов.

S&P 500 снижается к уровню 200-дневной скользящей средней, в районе которой находится ближайшая поддержка для индекса широкого рынка. RSI опускается ниже нейтрального значения. Индикатор MACD указывает на краткосрочное восстановление позиций «быков», однако не подтверждает разворота тренда.