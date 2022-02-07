«Фридом Финанс»: Дорожающий доллар способен притормозить рост котировок нефти

Аналитики «Фридом Финанс»:

К 17:00 мск 4 февраля индекс Московской биржи прибавил 0,26%, поднявшись до 3480,29 пункта, РТС повысился на 0,43%, до 1438,21 пункта, индекс голубых фишек вырос на 0,43%, до 22953,91.

В лидерах роста оказались Ozon (+3,86%), Роснефть (+2,37%) и Магнит (+2,34%). В аутсайдеры попали VK (-4,02%), Полюс (-1,03%) и Globaltrans (-0,95%).

Акции Магнита растут после публикации отчетности за 4-й квартал прошлого года. Чистая прибыль повысилась на 36,4%, до 15,2 млрд руб., выручка увеличилась на 33,7%, до 544,6 млрд руб. Прирост продаж, скорректированный на приобретение Дикси, составил 14,6%. Бумаги Ozon также продолжают отыгрывать выпущенную 2 февраля квартальную отчетность. Валовой оборот товаров и услуг эмитента увеличился на 125%, до 445 млрд руб.

Котировки Роснефти растут на фоне заключения договора с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC)о поставках 100 млн т нефти в Китай через Казахстан в течение 10 лет. Компании также подписали меморандум о сотрудничестве в области низкоуглеродного развития.

Brent повышается на 1,91%, до $92,84 за баррель. Российский рубль укрепляется по сравнению со вчерашней сессией вслед за нефтяными ценами. Пары USD/RUB и EUR/RUB торгуются по 76,29 и 87,17 соответственно. Однако утром позиции российской валюты были более прочными: рубль начал падать после публикации данных о состоянии рынка труда в США. В частности, уровень безработицы вырос до 4,0% при прогнозе в 3,9%, однако количество рабочих мест вне сельского хозяйства в январе увеличилось на 467 тыс., что более чем втрое превышает прогноз 150 тыс. Эти статданны продолжат способствовать укреплению американского доллара как минимум до конца следующей торговой недели.

Индекс Московской биржи до конца текущей сессии продолжит колебаться в диапазоне 3400–3600 пунктов, РТС останется в пределах 1400–1500. Brent завершит торговую сессию в рамках $90–95 за бочку: дорожающий доллар способен притормозить рост котировок черного золота. Прогнозы для пар USD/ RUB и EUR/RUB на закрытие: 76,0–77,5 и 86,5–88,2 соответственно.