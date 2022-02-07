«Фридом Финанс»: В ожидании внешних сигналов

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Неделя завершилась нейтрально. На положительной территории закрылись бумаги Акрона (+10,73%). В аутсайдерах оказались акции СПБ Биржи (-2,04%). Пара USD/RUB торговалась в коридоре 75,5–76,5.

Роснефть (-1,00%) подписала соглашение с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC). Контракт предусматривает поставку 100млн тонн (около 730 млн барр.) нефти в течение 10 лет, что соответствует более $65 млрд в текущих ценах, хотя ранее в СМИ сообщалось, что общая сумма соглашения может достигнуть $80 млрд. Впрочем, цена каждой поставки будет определяться отдельно, так что определить величину положительного эффекта для Роснефти в данный момент затруднительно. Однако ввиду никакой себестоимости добычи это в любом случае весьма выгодный контракт для российской нефтяной компании даже с учетом транспортных расходов. В 2021 году маржа экспортера составляла около 16 тыс. руб. за тонну, а нетбэк от экспорта в Азию достигал примерно $400 за тонну, однако сейчас нефтяные цены примерно на 50% выше прошлогоднего значения.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Ход торгов будет зависеть от движения котировок на внешних площадках. Прогноз для пары USD/RUB: 75,5–76,5. Ориентир для индекса Московской биржи: диапазон 3400–3500 пунктов.