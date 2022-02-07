«Открытие»: Внешний фон перед стартом основной сессии в России неоднозначный

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

· Внешний фон перед стартом основной сессии в России неоднозначный. С одной стороны, нефть дорожает, а Китай говорит о новых стимулах, с другой, геополитический контекст остаётся сложным, а рынки готовы продолжить снижение на фоне роста доходности казначейских обязательств США.

· Поэтому в начале дня отечественный рынок может испытывать неуверенность. Индекс МосБиржи будет снижаться в пределах 0,5%-1,0%.

Итоги предыдущей недели

За прошедшую неделю индекс МосБиржи снизился с 3488,60 п. до 3471,01 п., а индекс РТС поднялся с 1407,04 п. до 1436,00 п. Пара EUR-USD повысилась с $1,1148 до $1,1453. USD-RUB снизилась с 77,80 до 75,83, а EUR-RUB поднялась с 86,65 до 86,93. Нефть Brent подорожала с $90,03 до $93,27 за баррель. Золото на Comex подорожало с $1783,10 до $1808,10 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust снизились с 1014,26 до 1011,60 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 4431,85 п. до 4500,53 п.

Пока внешние рынки прибывали в сомнениях по поводу инфляции и решений центральных банков, российский рынок ориентировался на новости из сферы геополитики. Нельзя сказать, что ситуация заметно улучшилась, но некоторые признаки продолжения дипломатического процесса в рамках общения с условным Западом всё же наблюдались. Более того, очередные события вроде договорённостей РФ и Франции о планировании личной встрече президентов явно расходятся с угрожающими заявлениями из Вашингтона и Лондона. Поэтому отечественный инвестор пока не верит в негативный сценарий геополитической ситуации. Выделить из секторов безусловного лидера недели сложно, но спросом пользовался сектор нефти и газа на фоне максимальных с октября 2014 года цен на Brent. Повышенная волатильность сохраняется в бумагах финансового сектора, а также отраслевом индексе информационных технологий. Рубль отыграл неделю на более позитивной ноте. Более того, состоявшийся аукцион ОФЗ после двух недель перерыва показал сохранение довольно высокого спроса. Естественно, что доходности по ОФЗ немного сократились, но перспектива дальнейшего роста ОФЗ довольно туманная из-за ускорения инфляции в РФ до 8,82%. Соответственно, усилились ожидания того, что ЦБ РФ уже на ближайшем заседании вновь повысит ставку минимум на 25 базисных пункта, но, скорее всего, шаг будет более значимым.

На внешних рынках доминировали две главные идеи, а именно инфляция и реакция центральных банков. В еврозоне инфляция ускорилась до 5,1% в январе, что заставило председателя ЕЦБ Кристин Лагард признать вероятность изменения ставки до конца года, хотя до этого она упорно говорила о временном характере роста цен и убеждённости регулятора сохранять ставки без изменений. Естественно, что подобные коррективы в поле вероятностей немедленно привели к резкому укреплению единой европейской валюты. Банк Англии не стал преподносить сюрпризы и рядовым образом повысил ставку до 0,5% с 0,25%. Страхи американского рынка по поводу инфляции и более жёсткой политики ФРС резко усилились после выхода данных по рынку труда. В среду ADP Services ещё сообщала о сокращении числа новых рабочих мест, но данные министерства труда полностью изменили ситуацию. Сама безработица выросла до 4,0% с 3,9% в декабре, но вот число новых рабочих мест составило 467 тыс. при скромных ожиданиях около 150 тыс. Соответственно, заявления Федрезерва о дефиците рабочей силы и росте заработной платы немедленно напомнили об инфляционной нагрузке. На этом фоне доходность по 10-летним казначейским обязательствам подскочила выше 1,91%. Впереди новая неделя, новая статистика и новые страхи, или надежды.

События предстоящей недели

Новая Зеландия отдыхает в понедельник по случаю национального праздника. Австралия поделиться данными по розничным продажам. Ожидается, что за IV квартал они увеличились на 8,1%. В Китае опубликуют индексы деловой активности от Caixin за январь. Германия может сообщить о росте промышленного производства на 0,4% за декабрь. Индекс доверия инвесторов еврозоны мог подняться в феврале до 15,2 п. с 14,9 п. в январе. В России отчётность по РСБУ за январь опубликует Сбербанк.

Япония во вторник сообщит о расходах домохозяйств за декабрь. Днём Франция сообщит данные по внешней торговле. В США также выйдет торговый баланс, отрицательное сальдо которого могло увеличиться до $83 млрд в декабре. В России операционные результаты за IV квартал предоставит «Полюс».

Ночью в среду API опубликует данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Япония поделится статистикой по машиностроительным заказам. Новая Зеландия выдаст порцию прогнозов по ожидаемой инфляции на текущий квартал. Германия опубликует данные по внешней торговле за декабрь. В США выйдет пакет данных по оптовым запасам и продажам. Далее отчёт Минэнерго по запасам нефти и нефтепродуктов. Выступит глава ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер. В России ожидается публикация данных по инфляции за январь. Предварительно, инфляция ускорится до 8,8%. Также выйдут данные по росту реальных зарплат в ноябре, безработице в декабре. Рост розничных продаж в декабре мог составить 3,4%. «РусАл» и N+Group предоставят операционную отчётность за IV квартал. Отчёт по РСБУ опубликует «Интер РАО».

Австралия в четверг опубликует ожидания по инфляции. В Евросоюзе также выйдет пакет экономических прогнозов. ОПЕК опубликует свой очередной ежемесячный доклад по рынку нефти. В США ожидаются традиционные недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Далее данные по потребительской инфляции. Базовый CPI мог ускорить рост в январе до 5,9% с 5,5% в декабре. Общий CPI мог ускориться до 7,3% с 7,0%. Вечером выйдет отчёт по исполнению федерального бюджета США. В России «Алроса» опубликует данные по продажам за январь. ГМК «Норникель», «ФосАгро» опубликуют отчётность по МСФО за IV квартал и 2021 год.

Япония будет отдыхать в пятницу. Великобритания может сообщить о росте строительства за декабрь на 0,5%. Также будут уточнены данные по ВВП за IV квартал. Днём выйдет ежемесячный доклад МЭА по рынку энергоносителей. В США ожидается отчёт ФРС по денежно-кредитной политике. Выйдет предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичигана за февраль, а закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России главным событием станет заседание ЦБ РФ. Некоторые ожидания рынка заходят столь далеко, что предполагают повышение ставки сразу на процентный пункт до 9,50%.

Власти КНР усилят работу по росту внутреннего потребления и инфраструктурного строительства

· Азиатские индексы начали новую неделю разнонаправленно. Китайский рынок растёт на внутренних историях, а вот на прочих площадках преобладают продажи на опасениях более агрессивного повышения ставки ФРС.

· Японские акции преимущественно дешевели, но покупатели не оставили финансовый сектор, который выиграет от высоких ставок в долларе. Также покупки наблюдались в акциях энергетического сектора. Меж тем слабые финансовые результаты опрокинули бумаги производителя электронных компонентов Taiyo Yuden более чем на 10%. Бумаги Olympus Corp провалились на 9,6% также из-за слабой отчётности. Под давлением были судоходные компании, включая акции Nippon Yusen, которые снижались более чем на 4%. Индекс опережающих экономических индикаторов Японии вырос за декабрь на 0,4%.

· Китайский рынок возобновил торги после недели новогодних праздников. Наиболее активный рост демонстрировали бумаги, связанные со строительством инфраструктуры. Комиссия по реформам и развитию заявила о том, что начнёт более активно реализовывать проекты по строительству инфраструктуры. Комиссия также займётся ростом внутреннего потребления. Сектор туризма оказался в минусе из-за слабого спроса на туристические услуги в период новогодних праздников. В Гонконге ситуация была более негативной. Технологичные бумаги вновь оказались под давлением, а в акциях Alibaba падение превышало 3%. Индекс деловой активности в сфере услуг от Caixin снизился в январе до 51,4 п. с 53,1 п. в декабре. Сводный индикатор деловой активности упал до 50,1 п. с 51,0 п.

По состоянию на 8:30 мск:

· NIKKEI 225 - 27224,10 п. (-0,79%),

· Hang Seng - 24504,34 п. (-0,28%),

· Shanghai Composite - 3430,16 п. (+2,04%).

После семи недель роста нефть может уйти на коррекцию

· Арктический шторм в этом году пощадил Техас, но без потерь не обошлось. Компании Marathon Petroleum и Valero Energy сообщают об обесточивании предприятий. Впрочем, проблемы были краткосрочные и не привели к долгосрочным последствиям. В целом, потери в производстве нефти оказались незначительными. Тем не менее, концовку прошлой недели нефть провела в режиме ралли. В начале новой недели у нефти больше поводов для коррекции, чем для продолжения роста. Число активных нефтяных буровых в США растёт уже 18 месяцев подряд. За прошлую неделю оно увеличилось на 2 единицы до 497 штук.

По состоянию на 8:50 мск:

· Brent - $93,58 (+0,33%),

· WTI - $92,11 (-0,22%),

· Алюминий - $3125 (+1,66%),

· Золото - $1811,2 (+0,19%),

· Медь - $9851,39 (-0,42%),

· Никель - $23140 (+0,65%).