«Фридом Финанс»: Ожидаемый диапазон на понедельник для индекса Мосбиржи 3400–3430 пунктов

Аналитики «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи 7 февраля к 12:30 мск потерял 0,5%, РТС, напротив, прибавил 0,12%. Основным драйвером роста стало значительное повышение нефтяных котировок в пятницу. Фондовые площадки Юго-Восточной Азии и фьючерсы на американские фондовые индексы показывают разнонаправленную динамику в преддверии новой порции финансовых отчетов компаний.

После уверенной динамики в конце прошлой недели нефть корректируется в моменте на новостях о начавшихся переговорах между США и Ираном по поводу возобновления ядерной сделки. В случае успеха переговоров предложение черного золота на рынке будет значительно увеличено, что окажет давление на нефтяные котировки.

Из важных внешних событий отметим предстоящее выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, которое начнется в 18:45 мск. Если риторика чиновницы позволит предположить, что регулятор вскоре перейдет к ужесточению монетарной политики, это обусловит краткосрочное обесценение рубля к евро.

На российском фондовом рынке в лидерах роста металлурги ММК (+1,40%) и НЛМК (+1,26%). В аутсайдерах оказались бумаги ГК ПИК (-3,67%) и TCS Group Holding PLC (-2,79%).

Акции НЛМК дорожают на фоне выхода уверенных квартальных и годовых результатов по МСФО. Чистая прибыль увеличилась в 2,3х г/г, рост выручки составил 2% г/г при снижении денежного потока на 26% г/г. Кроме того, компания подтвердила дивидендные выплаты в размере 12,18 руб. на бумагу. Долгосрочная цель по акции — 308,09 руб.

Котировки ГК ПИК корректируются на новостях о том, что девелопер выставил на продажу два своих проекта Ютаново и Vargarden. В результате совокупная продаваемая площадь этих объектов снизится на 6,3%. Несмотря на это, в долгосрочной перспективе мы ожидаем повышения котировок до 1280,6 руб.

Сбер отчитался по РСБУ за январь-июль 2021 года ростом чистого процентного дохода на 14,8% и увеличением операционных расходов на 10,7%. Чистая прибыль составила 100,2 млрд руб. В моменте акции банка прибавляют 0,42%. Долгосрочная цель по бумаге — 328,26 руб.

Ориентир для индекса Мосбиржи до конца текущей сессии: диапазон 3400–3430 пунктов. Прогнозы для пар USD/RUB и EUR/RUB: 75,40–75,30 и 86,20–86,00 соответственно.