Инвесторы готовятся к повышению ставок

Илья Зубков, аналитик «Фридом Финанс»:

4 февраля торги на американских фондовых площадках завершились преимущественно в зеленой зоне. S&P 500 поднялся на 0,52%, до 4501 пункта, Dow Jones снизился на 0,06%, а Nasdaq прибавил 1,58%. Лучшую динамику продемонстрировал сектор циклических потребительских товаров (+3,74%) благодаря отчету Amazon (AMZN). В аутсайдерах оказались эмитенты из отрасли сырья и материалов (-1,72%) ввиду давления на химические и целлюлозные промышленные компании.

Snap (SNAP: +58,8%) превзошла ожидания инвесторов по выручке, EBITDA, DAU и ARPU, что смотрится особенно выигрышно на фоне слабого отчета Meta (FB).

Amazon.com (AMZN: +13,5%) продемонстрировала операционную прибыль выше консенсуса, несмотря на повышенные издержки, и отметила наиболее уверенные результаты сегмента AWS.

Take-Two Interactive (TTWO: +7,4%) заявила об активной разработке игры Grand Theft Auto 6.

Январский отчет по рынку труда в США спровоцировал распродажу на рынке облигаций по всей кривой доходности. При этом инвесторы сомневаются, что финрегулятор решится поднять ставку на 50 б.п. в марте, что поддерживается комментариями чиновников ФРС Булларда, Харкера и Бостика. В то же время прогноз количества повышений ключевой ставки в 2022-м ужесточился: вероятность шестикратного роста оценивается в 31%. Представители ФРС заявили, что экономика США достигла уровня максимальной занятости. Как следствие, параметры и темпы ужесточения ДКП будут определяться лишь макроданными инфляции. Некоторые стратеги, специализирующиеся на валютном рынке, отмечают, что доллар может укрепиться на фоне роста реальной доходности, компенсируя часть ожидаемого давления.

Европейские ЦБ также все более склоняются к «ястребиному» подходу. Так, глава ЕЦБ Кристин Лагард подчеркнула обеспокоенность показателями инфляции, в связи с чем регулятор может трижды поднять ключевую ставку в 2022-м начиная с сентября, вернув ставку по депозитам к нулю впервые с 2014 года. Банк Англии, в свою очередь, впервые с 2004-го последовательно повысил ставку на 25 б.п., до 0,5%, и не исключает дальнейшего ужесточения проводимой монетарной политики.

Азиатские рынки продемонстрировали смешанную динамику. Токийский Nikkei снизился на 0,7%, китайский CSI300 поднялся на 1,54%, а гонконгский Hang Seng прибавил 0,03%. EuroStoxx 50 с открытия торгов снижается на 0,17%.

Аппетит к риску неуверенный. Доходность трежерис выросла до 1,92%. Фьючерс на нефть марки Brent торгуется на уровне $92,5 за баррель. Золото укрепляется до $1812 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4450–4500 пунктов.

Публикации значимой макростатистики сегодня не ожидается.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 56 пунктов, отражая некоторое ослабление обеспокоенности инвесторов.

S&P 500 снизился до 200-дневной скользящей средней, в районе которой находится ближайшая поддержка для индекса широкого рынка. RSI колеблется около отметки 50 пунктов. Индикатор MACD указывает на краткосрочное восстановление позиций «быков», однако не подтверждает разворота тренда.

8 февраля отчет за четвертый квартал представит европейский нефтегазовый гигант BP (BP). Мы ожидаем сильных результатов ввиду повышения цен на нефть, газ и нефтепродукты. Выручка BP может вырасти на 78% г/г и 39% кв/кв, до $53 млрд, при увеличении чистой прибыли до $4 млрд по сравнению с $1,4 млрд годом ранее. Не исключено, что компания сократит чистый долг на $1-2 млрд, до менее $40 млрд. В фокусе внимания инвесторов будут операционные результаты (ожидаем снижения добычи в 2022 году) и маржа перерабатывающего сегмента вследствие взлета цен на газ и электроэнергию в Европе. Негативное влияние на финансовые результаты компании может оказать исполнение деривативов. На наш взгляд, акции ВР торгуются по справедливой стоимости, поэтому в случае роста котировок на фоне отчетности мы рекомендуем фиксировать прибыль по этим бумагам.

9 февраля квартальные результаты выпустит Walt Disney (DIS). Согласно консенсус-прогнозу, выручка эмитента восстановится с $16,45 млрд до $20,3 млрд, а EPS может составить $0,73, хотя не исключено и более низкое значение показателя вследствие повышенных затрат на контент. Рекомендуем инвесторам сфокусировать внимание на сегментах видеостриминга и парков развлечений. Ожидается, что за прошедший квартал сервис Disney+ увеличил базу подписчиков со 118,1 млн до 125 млн. Драйвером роста в стриминге выступает ожидаемая экспансия в 42 новых странах летом, что подстегивает траекторию расширения базы пользователей. Как следствие, к концу сентября число подписчиков сервиса Disney+ может вырасти до 150–155 млн, что соответствует увеличению на 32–37 млн за год. Сегмент парков развлечений может стать бенефициаром перетока потребительских расходов из сегмента товаров в сегмент услуг. Корпорация Comcast в своем последнем отчете уже отразила тот факт, что посещаемость тематических парков превосходит ожидания, а потребители склонны увеличивать траты в ходе визитов. В целом мы ожидаем позитивных квартальных показателей от Disney.

10 февраля отчет за октябрь-декабрь 2021-го опубликует Twitter (TWTR). Согласно консенсус-прогнозу, выручка увеличится до $1,58 млрд (+22,5% г/г) при снижении скорректированной EPS с $0,38 до $0,34. Измененная политика конфиденциальности Apple должна оказать менее значимое влияние на Twitter по сравнению с Facebook, так как сервис микроблогов монетизируется в основном за счет рекламы, направленной на продвижение брендов, а она менее чувствительна к указанному фактору по сравнению с рекламой «прямого отклика». Мы полагаем, что после первого в истории снижения активной аудитории Facebook инвесторы будут концентрировать внимание на динамике аудитории Twitter, которая и ранее росла неудовлетворительными темпами. Конкуренция за внимание пользователей среди соцсетей усиливается. Консенсус-прогноз предполагает рост показателя DAU Twitter до 218,5 млн против 211 млн в прошлом квартале. Полагаем, что фактическое расширение аудитории вновь может не оправдать ожиданий. Мы также будем следить за комментариями нового гендиректора компании Парага Агравала, который может обозначить обновленные векторы развития Twitter.